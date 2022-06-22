Россияне не прекращают обстрелы Харькова и области, продолжают штурмовые действия в направлении Славянска, - Синегубов

В минувшую ночь российские оккупанты продолжили терроризировать обстрелами г. Харьков и населенные пункты области. Есть погибшие гражданские.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове ночью от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова. Предварительно 3 раненых. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Также россияне ночью продолжили обстрелы г. Чугуев, разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно 2 человека погибли, 2 ранены. Информация уточняется.

"В пгт Золочев, Богодуховского района, поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. Из-под завалов изъяли тело 1 погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще 2 человека. В пгт Шевченково, Купянского района, в результате российского обстрела вчера вечером 1 человек получил ранения", - добавил Синегубов.

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Олег Синегубов отметил, что "на линии столкновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку. В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск".

Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что украинские военные держат оборону. Российские оккупанты терпят большие потери.