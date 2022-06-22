Россия сосредоточила в Черном море 5 надводных кораблей и подлодку, оснащенные 44 крылатыми ракетами типа "Калибр", - ОК "Юг"

Угроза ударов оккупантов из акватории Черного моря остается высокой, поскольку Россия сосредоточила там 44 крылатых ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Корабельная группировка вражеских сил постоянно подстерегает в северо-западной части Черного моря, поскольку еще в начале марта они провозгласили так называемую "контртеррористическую операцию". С какими террористами борются - непонятно, кроме них там террористов нет", - отмечает Гуменюк.

Она также напомнила, что оккупанты загнали все гражданские суда в порты Украины и не позволяют осуществлять судоходство под угрозой оружия.

В частности, постоянно курсирующие там ракетоносцы, ракетные корабли и подлодки также оснащены крылатыми ракетами.

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"По состоянию на утро сегодняшнего дня в этой части Черного моря находится 5 надводных кораблей и подлодка, оснащенные 44 крылатыми ракетами типа "Калибр". Эти ракеты угрожают не только южным регионам, не только побережью Украины, их дальность поражения наземных целей - более 2 тысяч километров . Это очень серьезное оружие, которое может быть применено, и угроза очень сильная", - обратила внимание Гуменюк.