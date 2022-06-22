РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10761 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
2 107 6
армия РФ (15308) война (46486) корабль (1926) крылатые ракеты (710) обстрел (20039) ракеты (2695) Черное море (1328)

Россия сосредоточила в Черном море 5 надводных кораблей и подлодку, оснащенные 44 крылатыми ракетами типа "Калибр", - ОК "Юг"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,блокада,рф

Угроза ударов оккупантов из акватории Черного моря остается высокой, поскольку Россия сосредоточила там 44 крылатых ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Корабельная группировка вражеских сил постоянно подстерегает в северо-западной части Черного моря, поскольку еще в начале марта они провозгласили так называемую "контртеррористическую операцию". С какими террористами борются - непонятно, кроме них там террористов нет", - отмечает Гуменюк.

Она также напомнила, что оккупанты загнали все гражданские суда в порты Украины и не позволяют осуществлять судоходство под угрозой оружия.

В частности, постоянно курсирующие там ракетоносцы, ракетные корабли и подлодки также оснащены крылатыми ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабельная группировка врага пополнила свой состав в Черном море, - ОК "Південь"

"По состоянию на утро сегодняшнего дня в этой части Черного моря находится 5 надводных кораблей и подлодка, оснащенные 44 крылатыми ракетами типа "Калибр". Эти ракеты угрожают не только южным регионам, не только побережью Украины, их дальность поражения наземных целей - более 2 тысяч километров . Это очень серьезное оружие, которое может быть применено, и угроза очень сильная", - обратила внимание Гуменюк.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пусть на 150 км к нашему берегу подойдут и будут им учения,да и вода уже теплая.
показать весь комментарий
22.06.2022 11:28 Ответить
будет работа гарпунам....
показать весь комментарий
22.06.2022 11:28 Ответить
Довго ще ці ночви будуть свої кончені ракети безкарно запускати? Можна їх на зустріч з висєром мацквою відправити нарешті???
показать весь комментарий
22.06.2022 11:36 Ответить
Чому цю новину розкручують по всім ЗМІ? Вони і з Каспію лупять по Україні, і що? Де інформація про назви, кількість ракет, які кораблі? До чого це? Пишіть краще коли їх відправимо "за рускім караблем".
показать весь комментарий
22.06.2022 11:45 Ответить
Крабы заждались.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:05 Ответить
Гарпуни прийщли ?Прийшли !В сраку цю інфу якщо ми їх не використовуємо !
показать весь комментарий
22.06.2022 17:13 Ответить
 
 