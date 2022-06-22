РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10761 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
3 024 14
война (46486) Россия (91187) Блинкен (744)

Действия России в Украине за последние 8 лет не были "защитой жизней", - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Кремль на протяжении последних 8 лет ведет жестокую политику по отношению к украинскому народу.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя атака президента Путина на Украину произошла после многих лет жестокости Кремля по отношению к народу Украины. Никакие действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как "защиту жизней", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США с конца февраля приняли 30 тысяч граждан Украины, вынужденных бежать от развязанной Россией войны, - Блинкен
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
22.06.2022 11:44
+2
Дії Росії в Україні за останні 8 років не були "захистом життів"не "роzzії" а московії або кацапстану
показать весь комментарий
22.06.2022 11:35
+2
Ніколи такого не було 400 років до цього, і ось знову
показать весь комментарий
22.06.2022 11:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дії Росії в Україні за останні 8 років не були "захистом життів"не "роzzії" а московії або кацапстану
показать весь комментарий
22.06.2022 11:34 Ответить
Дії Росії в Україні за останні 8 років не були "захистом життів"не "роzzії" а московії або кацапстану
показать весь комментарий
22.06.2022 11:35 Ответить
Ніколи такого не було 400 років до цього, і ось знову
показать весь комментарий
22.06.2022 11:37 Ответить
Скількох вони вже вбили.
Захистили від життя.
показать весь комментарий
22.06.2022 11:41 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2022 11:44 Ответить
Стоит сказать - что и владение мовою тоже не делает тебя патриотом...Шуфрич...и сотни других предателей...владеют ею...и языком и Землёй... но продались врагу...
показать весь комментарий
22.06.2022 13:15 Ответить
Тут не про патріотизм, а про права громадян обирати владу і бути обраним до неї.
показать весь комментарий
22.06.2022 17:33 Ответить
В воен. действиях Украины есть много странностей.Одна из них-почему воен. базы в Крыму не обстреливаются и почему обстрел Крыма-ТАБУ? Напрашивается предположение-это потому.что запад уже "отдал" Крым россии по подковёрному сговорняку без мнения самой Украины.Плата за это-предоставление очереди в ЕС и тут же "узда"-снять эту очередь могут в любой момент.Подтверждением этой теории есть и предоставление вооружения Украине.которым она просто не сможет освободить Крым,поскольку без авиации и очень дальнобойных ракет сделать это просто невозможно.Крым останется вне зоны досягаемости.Украина предоставленным оружием может только не дать полностью себя оккупировать и просто свести войну до многолетней окопной перестрелки.Но такая перестрелка истощит Украину куда быстрее,чем россию.Но это позволит "сохранить лицо путину".как хотят "макроны-шольцы".Есть ли выход из такого глухого угла? есть.Его подсказало блокирование зерна Украины.оказывается мир от продуктов из Украины зависит куда больше.чем Украина видела.Даже ООН зашевелилась.Ни буча с бородянкой.ни мариуполь с Волновахой не задевали беспокойства ООН .как жрачка.Вот на этом Украина может и сыграть.сменив "макронов-шольцев" на куда влительное ООН поставив усолвие-"Жрачка в огбмен на деоккупацию!".И проявить очень непоколебимую позицию.ООН просто вынуждено будет вступить в вопрос войны в Украине.А самой Украине переломить пророссйское лоби в оборонпроме и заняиться производством вооружения дальнего боя и авиации,а так же вернуться к вооружениям массового поражения.и только так можно заставить НАТО,ЕС и ООН работать по усмирению российского агрессора.И не ставить очень шаткое место вочереди на ЕС как волшебную палочку.Это место никак не гарантирует безопасность или рост экономики.Это просто узда.которой "макроны-шольцы" управляют внешней политикой Украины.Украина должна искать более сильные альтернативы и новые блоки.А очередь тогда при успехе сама предложится.
показать весь комментарий
22.06.2022 11:48 Ответить
и только так можно заставить НАТО,ЕС и ООН работать по усмирению российского агрессора.И не ставить очень шаткое место вочереди на ЕС как волшебную палочку.Это место никак не гарантирует безопасность или рост экономики.Это просто узда.которой "макроны-шольцы" управляют внешней политикой Украины.Украина должна искать более сильные альтернативы и новые блоки.А очередь тогда при успехе сама предложится.
показать весь комментарий
22.06.2022 11:51 Ответить
Избавится от охлократии и вырастить национальную элиту представляется возможным? Или как с УНР 2?)
показать весь комментарий
22.06.2022 11:55 Ответить
Власть не национальная потому ни патронного ни мусоропереробатующего завода нам не видать. А так да, логично что по тихому убрали склады и запустили нехуманизацию снг, орки лезут а нам дозировано выдают чем их убить, но не дай бог что бы кремль случайно не с несли… Я думаю что мы в более невыгодном положении чем курды: они хоть точно знают свою цель-создание государство, мы же считаем что оно у нас есть… но если изучить СМИ с 2010 то зомбирование будет аналогично рф. А это значить что у нас государство-зомби.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:03 Ответить
«Хто з мечем прийде той вiд нього i помре»
Но бl@ где патронный завод, расследование взрывов складов и посаженные "кровосiсi"?!!

Не говоря о том почему не дают Садовому построить мусоропереробатывающий завод!!!!!
показать весь комментарий
22.06.2022 11:52 Ответить
 
 