Действия России в Украине за последние 8 лет не были "защитой жизней", - Блинкен
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Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Кремль на протяжении последних 8 лет ведет жестокую политику по отношению к украинскому народу.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Последняя атака президента Путина на Украину произошла после многих лет жестокости Кремля по отношению к народу Украины. Никакие действия России в Украине за последние 8 лет нельзя охарактеризовать как "защиту жизней", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": США с конца февраля приняли 30 тысяч граждан Украины, вынужденных бежать от развязанной Россией войны, - Блинкен
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+5 Ksenia VB
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Захистили від життя.
Но бl@ где патронный завод, расследование взрывов складов и посаженные "кровосiсi"?!!
Не говоря о том почему не дают Садовому построить мусоропереробатывающий завод!!!!!