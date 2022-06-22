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Новости За рубежом
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Газ (10094) Россия (91187) Евросоюз (15853)

РФ может перекрыть поставки, Европе нужно готовиться к зиме без российского газа, - глава Международного энергетического агентства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ,рф

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

Об этом Бирол рассказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Европа должна быть готова на случай, если российский газ будет полностью отключен. Чем ближе мы приближаемся к зиме, тем больше понимаем намерения России", - сказал Бирол.

По его мнению, Россия в последнее время прибегла к сокращению поставок газа, чтобы не дать европейцам заполнить их газовые хранилища и увеличить свои рычаги влияния в зимние месяцы.

Также читайте: Из-за войны добыча газа в Украине упала на 6%, - Витренко

Глава IEA призывая правительства принять меры по уменьшению спроса на газ и сохранить работу старых атомных электростанций, которые планировали отключить.

"Чрезвычайные меры, предпринятые европейскими странами на этой неделе для уменьшения спроса на газ, такие как запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения роста выбросов углерода", - добавил Бирол.

Международное энергетическое агентство, в основном финансируемое членами ОЭСР, в прошлом году стало одним из первых официальных органов, публично обвинивших Россию в манипулировании поставками газа в Европу перед вторжением в Украину.

Читайте: Германия начинает экономить газ: может не хватить до конца зимы

Швеция и Дания вслед за Германией, Австрией и Нидерландами во вторник объявили о первом этапе планов по чрезвычайной ситуации для сохранения поставок газа.
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Топ комментарии
+10
Треба вчитись жити без 3,14дарасів!
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22.06.2022 11:43
+6
Досюсюкалися з ******. СП2 тягнули. Як попереджали!
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22.06.2022 11:43
+4
ta pustj perekrojut - chem bystree tem lutshe.....******* uzhe.
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22.06.2022 11:44
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Досюсюкалися з ******. СП2 тягнули. Як попереджали!
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22.06.2022 11:43 Ответить
Треба вчитись жити без 3,14дарасів!
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22.06.2022 11:43 Ответить
ta pustj perekrojut - chem bystree tem lutshe.....******* uzhe.
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22.06.2022 11:44 Ответить
Ну от сьомий пакет сам по собі приповз.
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22.06.2022 11:45 Ответить
раша може перекрити газ Європі? може...
а чи зможе Європа перекрити раша-тварям доступ до своїх європейських цінностей- свободи, демократії, громадянства??? чи зможе Європа вигнати їх сім"ї і їх самих з своєї цивілізації, спокійного і ситого життя назад у мацковське болото????
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22.06.2022 11:47 Ответить
Ні, не зможе, тому що у Європі дуже багато тих, хто зацікавлен в кацапських грошах.
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22.06.2022 13:41 Ответить
Європа зараз накопичує вугілля.
А у нас думають про накопичення того ж вугілля? Чи мова тільки про вивезення зерна?
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22.06.2022 11:51 Ответить
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22.06.2022 11:54 Ответить
vsja raseja v odnoi kartinke
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22.06.2022 11:57 Ответить
Хм...А красное биде к полу гвоздями приколочено,а то могут сп@здить.
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22.06.2022 12:01 Ответить
Так це виходить дупою на ведро, а ноги по діркам?
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22.06.2022 13:43 Ответить
***** тільки пообідав....
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22.06.2022 13:48 Ответить
Щоб так невлучно "наробити", треба дуже постаратися... старанні рашкованці....
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22.06.2022 17:44 Ответить
С начала войны Европа начала качать слишком много газа. Русские опомнились только сейчас и решили помешать им. Европейские государства даже подделывают документы чтобы качать российский газ.

"По документам Болгария получает сжиженный газ из США и азербайджанский газ, но на деле по своп-сделке продолжает использовать российский (греческий) газ из "Турецкого потока". Это главная причина, по которой объемы в хранилище газа в Чирене за последние недели увеличились на 10% (к 16 июня оно было заполнено на 31%)."

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/06/18/4359523_rusiia_remontira_turski_potok_v_moment_v_koito_pazarut/
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22.06.2022 12:00 Ответить
Да будит газ!скажите какого хрена при стоимости Барреля нефти 140$ бензин стоил 1евро литр!?ща 110$ за баррель а бенз 2евро литр!***** твари ******* все правители!!!
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22.06.2022 13:56 Ответить
Порушивши контракт на постачання газу, в Європі можуть загинути від холоду мільйони людей. Тож НАТО може то має повне право зайти на територію рашки та відкрити вентиль.
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22.06.2022 15:09 Ответить
 
 