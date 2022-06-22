РФ может перекрыть поставки, Европе нужно готовиться к зиме без российского газа, - глава Международного энергетического агентства
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.
Об этом Бирол рассказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Европа должна быть готова на случай, если российский газ будет полностью отключен. Чем ближе мы приближаемся к зиме, тем больше понимаем намерения России", - сказал Бирол.
По его мнению, Россия в последнее время прибегла к сокращению поставок газа, чтобы не дать европейцам заполнить их газовые хранилища и увеличить свои рычаги влияния в зимние месяцы.
Глава IEA призывая правительства принять меры по уменьшению спроса на газ и сохранить работу старых атомных электростанций, которые планировали отключить.
"Чрезвычайные меры, предпринятые европейскими странами на этой неделе для уменьшения спроса на газ, такие как запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения роста выбросов углерода", - добавил Бирол.
Международное энергетическое агентство, в основном финансируемое членами ОЭСР, в прошлом году стало одним из первых официальных органов, публично обвинивших Россию в манипулировании поставками газа в Европу перед вторжением в Украину.
Швеция и Дания вслед за Германией, Австрией и Нидерландами во вторник объявили о первом этапе планов по чрезвычайной ситуации для сохранения поставок газа.
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а чи зможе Європа перекрити раша-тварям доступ до своїх європейських цінностей- свободи, демократії, громадянства??? чи зможе Європа вигнати їх сім"ї і їх самих з своєї цивілізації, спокійного і ситого життя назад у мацковське болото????
А у нас думають про накопичення того ж вугілля? Чи мова тільки про вивезення зерна?
"По документам Болгария получает сжиженный газ из США и азербайджанский газ, но на деле по своп-сделке продолжает использовать российский (греческий) газ из "Турецкого потока". Это главная причина, по которой объемы в хранилище газа в Чирене за последние недели увеличились на 10% (к 16 июня оно было заполнено на 31%)."
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/06/18/4359523_rusiia_remontira_turski_potok_v_moment_v_koito_pazarut/