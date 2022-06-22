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Фонд "Повернись живим" получил официальное право покупать товары военного назначения из-за границы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

живим,повернись

Теперь фонд может покупать и передавать не только оптику и средства связи, но и оружие которое есть в армиях США и передовых европейских странах.

Об этом сообщили в фонде, передает Цензор.НЕТ.

"С конца марта Фонд зарегистрирован как субъект осуществления международных передач товаров, в частности товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины. Теперь мы можем передавать не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", которые есть на вооружении в армии США и других передовых европейских странах", - рассказала юрист "Повернись живим" Руслана Величко.

Также этот статус позволяет покупать товары у производителей, а не у посредников.

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Основное внимание в фонде обещают сконцентрировать на закупке летального оружия. "Мы готовы и способны покупать и передавать на баланс в воинские части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и многое другое, что ускорит нашу победу", - говорят в "Повернись живим".
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Топ комментарии
+15
Це чудова новина.
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22.06.2022 11:58
+3
С Богом!
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22.06.2022 12:09
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Це чудова новина.
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22.06.2022 11:58 Ответить
Так, очікуємо, що С.Притулі нададуть право купувати озброєння.
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22.06.2022 12:01 Ответить
Ну Притула собирает на Байрактары, я бы конечно на месте цензора запостил как рекламу.
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22.06.2022 12:14 Ответить
В карман он себе собирает "на байрактары"
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22.06.2022 14:28 Ответить
С Богом!
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22.06.2022 12:09 Ответить
А гов, гандон обдристаний, це ж активісти, давай "гав-гав" на них, **** скурвлена
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22.06.2022 12:32 Ответить
Повернись живим і Роман Донік найкращі!
Без зайвого піару роблять справу
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22.06.2022 12:37 Ответить
Так это логично. Средний обыватель не может долго фокусироваться на одной теме. Переключается на цены, потепление мирового океана и спасение белых медведей. Нужно очень постараться постоянно поддерживать градус внимания.
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22.06.2022 13:05 Ответить
Вони ж не лохи
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22.06.2022 20:13 Ответить
Считаю что и так достаточно экспортеров в Украине.
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22.06.2022 14:04 Ответить
Зачем ты с таким слабым мыслительным аппаратом вообще что-то пишешь?

Речь об импортере - а тебе "и так достаточно экспортеров"
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22.06.2022 14:30 Ответить
це мабуть друга, після платформ та остріва, головна (добра) новина за тиждень!але Бог любить тоїцу-чекаю ще)
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22.06.2022 15:57 Ответить
файно
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22.06.2022 16:28 Ответить
 
 