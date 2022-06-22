Фонд "Повернись живим" получил официальное право покупать товары военного назначения из-за границы

Теперь фонд может покупать и передавать не только оптику и средства связи, но и оружие которое есть в армиях США и передовых европейских странах.

Об этом сообщили в фонде, передает Цензор.НЕТ.

"С конца марта Фонд зарегистрирован как субъект осуществления международных передач товаров, в частности товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины. Теперь мы можем передавать не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", которые есть на вооружении в армии США и других передовых европейских странах", - рассказала юрист "Повернись живим" Руслана Величко.

Также этот статус позволяет покупать товары у производителей, а не у посредников.

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Основное внимание в фонде обещают сконцентрировать на закупке летального оружия. "Мы готовы и способны покупать и передавать на баланс в воинские части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и многое другое, что ускорит нашу победу", - говорят в "Повернись живим".