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Новости За рубежом
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Великобритания (4236) виза (1225) ОБСЕ (4790) Россия (91187)

Великобритания не дала визы российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

британія

Великобритания отказала в выдаче российской делегации виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, все члены российской делегации находятся в списке санкций Великобритании.

Он добавил, что делегаты своевременно пригласили руководство ассамблеи, а также МИД России разработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи парламентариям въездных виз в Британию.

"Нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Британии – дословно – не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну", - сказал Джабаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия упростит въезд в страну для несовершеннолетних украинцев, - The Times
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Топ комментарии
+30
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22.06.2022 12:08
+19
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22.06.2022 12:12
+18
Нех... шастать
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22.06.2022 12:04
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Нех... шастать
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22.06.2022 12:04 Ответить
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22.06.2022 12:12 Ответить
Борис - е@аш!
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22.06.2022 12:04 Ответить
Бросок через /уй.
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22.06.2022 12:06 Ответить
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22.06.2022 12:13 Ответить
Ну, и к чему это?
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22.06.2022 12:57 Ответить
Парашники- не расстраивайтесь. КНДР и Эритрея встретят вас с радостью, не говоря уже о Талибане.
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22.06.2022 12:07 Ответить
Они могли бы внести в список делегации те лица, которые не в санкционном списке, делов-то..
Ну тупыые!..
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22.06.2022 13:00 Ответить
В Стерлитамак, в родные скрепы, какие заграницы.
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22.06.2022 12:08 Ответить
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22.06.2022 12:15 Ответить
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22.06.2022 12:08 Ответить
Русофашистам заборонено назавжди перебувати в цивілізованих краінах!!

Було би дуже добре , якби іхніх діточок звідти витурили 😠
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22.06.2022 12:17 Ответить
Ну, починайте лякати. Шо там у вас на черзі? Тектонічна чи кліматична зброя?
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22.06.2022 12:19 Ответить
Візами по нахабному рашистському писку! Черговий раз рилом в лайно! Дякую ,Велика Британіє!
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22.06.2022 12:26 Ответить
Изгои РФ должны вариться в собственном соку пока не поумнеют и не станут на колени.
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22.06.2022 12:29 Ответить
""
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22.06.2022 12:33 Ответить
и о природе)))
///
Изгнанный из США сын медведева отказался заниматься проблемами Донбасса

илья медведев, сын заместителя главы совбеза димона, вступил в партию «Единая Россия», которую возглавляет его отец. Партбилет ему вручил секретарь генсовета партии андрей турчак, пишут российскиеговноСМИ.
турчак проблеял, что сейчас молодые сторонники партии помогают мирным жителям на Донбассе (разхренячивать их имущество видимо) и беженцам (от хорошей жизни), и выразил уверенность, что пример Ильи подтолкнет молодых россиян к решению вступить в партию для того чтобы "творить святые дела" ( *****).
в ответ избалованный загнивающий западом илья заявил, что предпочтет заниматься развитием любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, но при поддержке предпринимательства. Также он не отказался бы от задач (и видимо освоения средств)) в области импортозамещения (говно на палки))) и цифровой (шо-шо?) трансформации государства.
хитрожопый вылупок хитрожопого алкаша )))
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22.06.2022 12:48 Ответить
УВАЖУХА)))ТАК ДЕРЖАТЬ!БЕРИТЕ ПРИМЕР ЛОХИ ЕС!!!ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ДЛЯ поРашевцев!!!ВСЕХ!ПОКА НЕ ПЕРЕВЕРНУТ поРашу Родину мать её так ихнюю!Путина на КОЛ га КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!
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22.06.2022 13:42 Ответить
В тайожний союз нах...
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22.06.2022 14:22 Ответить
Кацапи, ви ж казали, що санкції вам тільки на користь!
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22.06.2022 17:34 Ответить
Ибо не...уй!
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22.06.2022 21:27 Ответить
 
 