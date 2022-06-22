Великобритания не дала визы российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Великобритания отказала в выдаче российской делегации виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, все члены российской делегации находятся в списке санкций Великобритании.
Он добавил, что делегаты своевременно пригласили руководство ассамблеи, а также МИД России разработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи парламентариям въездных виз в Британию.
"Нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Британии – дословно – не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну", - сказал Джабаров.
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Ну тупыые!..
Було би дуже добре , якби іхніх діточок звідти витурили 😠
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Изгнанный из США сын медведева отказался заниматься проблемами Донбасса
илья медведев, сын заместителя главы совбеза димона, вступил в партию «Единая Россия», которую возглавляет его отец. Партбилет ему вручил секретарь генсовета партии андрей турчак, пишут российскиеговноСМИ.
турчак проблеял, что сейчас молодые сторонники партии помогают мирным жителям на Донбассе (разхренячивать их имущество видимо) и беженцам (от хорошей жизни), и выразил уверенность, что пример Ильи подтолкнет молодых россиян к решению вступить в партию для того чтобы "творить святые дела" ( *****).
в ответ избалованный загнивающий западом илья заявил, что предпочтет заниматься развитием любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, но при поддержке предпринимательства. Также он не отказался бы от задач (и видимо освоения средств)) в области импортозамещения (говно на палки))) и цифровой (шо-шо?) трансформации государства.
хитрожопый вылупок хитрожопого алкаша )))