Существует угроза артобстрела Харькова, горожан просят ограничить пребывание на улице, - ОВА

Жителей Харькова просят ограничить пребывание на улице из-за угрозы артиллерийских обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"По Харькову есть угроза артобстрела. Просим жителей реагировать на звуки сирен и находиться вблизи укрытий, а также ограничить нахождение на улице", - говорится в сообщении.

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