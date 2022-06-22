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Существует угроза артобстрела Харькова, горожан просят ограничить пребывание на улице, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жителей Харькова просят ограничить пребывание на улице из-за угрозы артиллерийских обстрелов российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"По Харькову есть угроза артобстрела. Просим жителей реагировать на звуки сирен и находиться вблизи укрытий, а также ограничить нахождение на улице", - говорится в сообщении.
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нажаль це надовго
Кому? Чому? - Харкову.