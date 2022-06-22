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Существует угроза артобстрела Харькова, горожан просят ограничить пребывание на улице, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Жителей Харькова просят ограничить пребывание на улице из-за угрозы артиллерийских обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"По Харькову есть угроза артобстрела. Просим жителей реагировать на звуки сирен и находиться вблизи укрытий, а также ограничить нахождение на улице", - говорится в сообщении.

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22.06.2022 12:49 Ответить
Існує загроза артобстрілу Харкова Джерело: https://censor.net/ua/n3349483
нажаль це надовго
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22.06.2022 12:49 Ответить
Ребят, об'ясните кто нибудь, как правильно - Харькiв или Харков? А то в тегах одно название, а в статье другое
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22.06.2022 13:13 Ответить
Хто? Що? - Харків.
Кому? Чому? - Харкову.
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22.06.2022 14:11 Ответить
 
 