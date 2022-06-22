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Потери космической отрасли из-за войны уже превысили 1 млрд грн, - глава агентства Тафтай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

госкосмос

Война России против Украины больно ударила по всем сферам отечественной экономики, в том числе – космической, которая и до 24 февраля имела не лучшие времена.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ.

"Первые три месяца войны космическое агентство, я считаю, с честью выдержало. Агентство полностью работоспособно с первого дня войны и по состоянию на сегодняшний день работает в режиме 24/7, как и большинство центральных органов исполнительной власти", - указал чиновник.

Он констатировал, что предприятия понесли потери.

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"По грубой оценке, общий объем потерь составил более 1 миллиарда гривен в результате разрушений, причиненных предприятиям отрасли", - уточнил Тафтай.

Его агентство сейчас помогает заниматься оценкой ущерба и повреждений.

"Наши космические средства и спутниковые данные позволяют произвести оценку повреждений, причиненных городам и предприятиям Украины. Мы сейчас работаем вместе с центром восстановления, чтобы максимально точно оценить потери и получить компенсации от агрессора.

Относительно непосредственно космической отрасли, безусловно, есть понимание, что в первую очередь необходимо восстановить разрушенные производственные мощности. С другой стороны, мы понимаем, что космическая отрасль нуждается в кардинальном обновлении, и я уверен, что после окончания войны мы сможем провести техническое перевооружение космической отрасли. Но это все вопросы, которые будут разрешаться после нашей победы", - подчеркнул чиновник.

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Топ комментарии
+7
як завжди одна вода, ніякої конкретики. Скільки ж космічна галузь заробила і скількии витратила наприклад в 2021? І шо там з супутником СІч-2-30 з яким втратили зв'язок - ТИША, все як завжди.
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22.06.2022 13:57
+6
робить ракети дармоїди....та пуляйте їми у кацапію
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22.06.2022 14:01
+4
"Перші три місяці війни космічне агентство, я вважаю, з честю витримало. Агентство повністю працездатне з першого дня війни та станом на сьогодні працює в режимі 24/7, як і більшість центральних органів виконавчої влади", - вказав чиновник.

Ще одні дармоїди...що ви там напрацювали у Львові та Ужгороді? космічне агентство з космічного проїдання бюджету
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22.06.2022 13:44
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Якби ми збільшили витрати а армію, нам би не було за що будувати дороги (С)
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22.06.2022 13:42 Ответить
бла-бла-бла. Ну хоч би раз хоч щось конкретне. Таким словоблудам вже не вірю ні грама.
Порівняйте дві подачі:

"Наша галузь втратила активів близько мільярда гривень, в основном тому що був прильот по заводу де роблять супутники, у такій-то області, без конкретики".

"****, оце наша не в рот їбаться галузь десь щось втратила, звісно із-за путіна, коротше, дайте мільярд, бо нам треба".

Не впадати у крайності - не потрібні точні адреси *********** підприємств, але й не треба отакі загальні вирази ні о чом...
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22.06.2022 13:43 Ответить
Зате у нас "дороги" і ракети "гарпун"...
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22.06.2022 13:44 Ответить
"Перші три місяці війни космічне агентство, я вважаю, з честю витримало. Агентство повністю працездатне з першого дня війни та станом на сьогодні працює в режимі 24/7, як і більшість центральних органів виконавчої влади", - вказав чиновник.

Ще одні дармоїди...що ви там напрацювали у Львові та Ужгороді? космічне агентство з космічного проїдання бюджету
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22.06.2022 13:44 Ответить
Ну це типу "ау, ми ще тут, дайте і нам грошей, ми ж комічна космічна галузь!!11"
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22.06.2022 13:47 Ответить
В нас найкращий космонавт світу.А Україна його просто відпустила.

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22.06.2022 13:44 Ответить
як завжди одна вода, ніякої конкретики. Скільки ж космічна галузь заробила і скількии витратила наприклад в 2021? І шо там з супутником СІч-2-30 з яким втратили зв'язок - ТИША, все як завжди.
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22.06.2022 13:57 Ответить
робить ракети дармоїди....та пуляйте їми у кацапію
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22.06.2022 14:01 Ответить
хоч би якісь прості вже клепали,подивишся як терористи з палок та гімна роблять,а тут найбільша європейська країна покладається тільки на допомогу з закордону..
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22.06.2022 14:08 Ответить
"Агентство повністю працездатне з першого дня війни та станом на сьогодні працює в режимі 24/7"
Я бачу уряд та всі структури тільки те й роблять що підраховують збитки ніби війна вже закінчена..
Цій агенції зараз потрібно інші завдання ставити,запропонуйте як позбутися рашистських супутників на орбіті які шпигують та транслюють свою гебельс-пропаганду!
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22.06.2022 14:15 Ответить
В Украине оказывается есть целая космическая отрасль.
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22.06.2022 14:44 Ответить
 
 