Статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдовы – это "махинации", - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России считают, что Украина, а также Молдова получат статус кандидата на вступление в ЕС из-за "махинаций".

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Есть такое прекрасное слово "махинация". Когда многие решения, которые принимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера", - сказала Захарова.

По ее мнению, эти решения показывают, что экономические механизмы в ЕС "формируются исключительно по политическим мотивам", что якобы говорит о "кризисе неолиберализма" и противоречит принципам, провозглашенным ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД России намекнули, что могут нанести ядерный удар по Польше

Как сообщалось, согласно проекту решения, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "ничего не имеет против" вступления Украины в ЕС, потому что не считает это объединение военным блоком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна получить положительное решение ЕС, мы этого заслужили, - Зеленский