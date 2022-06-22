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Новости За рубежом
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МИД РФ (1629) членство в ЕС (773) Захарова Мария (340)

Статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдовы – это "махинации", - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

захарова

В Министерстве иностранных дел России считают, что Украина, а также Молдова получат статус кандидата на вступление в ЕС из-за "махинаций".

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Есть такое прекрасное слово "махинация". Когда многие решения, которые принимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера", - сказала Захарова.

По ее мнению, эти решения показывают, что экономические механизмы в ЕС "формируются исключительно по политическим мотивам", что якобы говорит о "кризисе неолиберализма" и противоречит принципам, провозглашенным ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД России намекнули, что могут нанести ядерный удар по Польше

Как сообщалось, согласно проекту решения, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "ничего не имеет против" вступления Украины в ЕС, потому что не считает это объединение военным блоком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна получить положительное решение ЕС, мы этого заслужили, - Зеленский
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Топ комментарии
+55
вже зранку пьяна
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22.06.2022 13:55
+47
Вам то какое дело?
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22.06.2022 13:50
+36
Нехай манька-аблігція закриє своє пропите їбало, і не суне його за кордон болота. Ціла політика роZZії це суцільні махінації. Так що нехай йде нахій.
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22.06.2022 13:53
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Вам то какое дело?
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22.06.2022 13:50 Ответить
вже зранку пьяна
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22.06.2022 13:55 Ответить
Це не водка.
Це "вєщєства"
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22.06.2022 13:58 Ответить
Не пьяная я, не пьная!!! Просто не опохмелилась... А это все разные вещи, шас поправим здоровье и ага!!!
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22.06.2022 14:00 Ответить
КТО ВООБЩЕ СПРАШИВАЕТ МНЕНИЕ ЭТОЙ ***** ????????
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22.06.2022 14:55 Ответить
Мария Захарова пьяная - Гугл. Лицо страны.
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22.06.2022 14:12 Ответить
🤮🇷🇺🐽пресс-алкаше захерова, занюхвать надо‼️
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22.06.2022 14:18 Ответить
лучше так - вас оно @бет?
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22.06.2022 14:41 Ответить
Кацапів плющить від безвиході! 😀
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22.06.2022 13:51 Ответить
Хіба там є мозок, щоб зрозуміти що вони в безвихідному становищі??
Їх простоплющить від заздрощів, типово для ******** православних.
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22.06.2022 13:54 Ответить
opjat eta chuchelo...nu naher...

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22.06.2022 13:52 Ответить
налейте ей, она неважно выглядит.
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22.06.2022 13:52 Ответить
Вы сами спровоцировали ускорение это процесса. И не благодаря нынешней власти, а вопреки
Ну и за слово"неолібералізму" отдельнл
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22.06.2022 13:52 Ответить
Отдельно аплодисменты
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22.06.2022 13:54 Ответить
Толька уzzкій мір прінісьот вам счастьє-голод,холод,смерть і разруху,ето вижівет будет в гулаге.
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22.06.2022 13:53 Ответить
Нехай манька-аблігція закриє своє пропите їбало, і не суне його за кордон болота. Ціла політика роZZії це суцільні махінації. Так що нехай йде нахій.
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22.06.2022 13:53 Ответить
Бояри с утреца накатила?
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22.06.2022 13:58 Ответить
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22.06.2022 13:58 Ответить
Следуя её риторике, как можно охарактеризовать вхождение лугандонии в состав оркостана?
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22.06.2022 13:59 Ответить
Вся эта риторика нужна только для того, чтобы наивные дурачки её обсуждали, отвечали, упражнялись в остроумии, то есть тратили время и силы на бесполезную *****, пока враг идёт к своей цели
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22.06.2022 14:19 Ответить
То ли дело ты,непокладая рук трудишься и воюешь на благо страны.
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22.06.2022 16:38 Ответить
Голос из унитаза!
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22.06.2022 13:59 Ответить
Ти коли голову помиєш, опудало?
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22.06.2022 14:00 Ответить
А я вам що казав, спочатку цар каже на всіх майданчиках - *красиві правильні речі*, а потім його підлегли городять справжні плани всюди де можна, бо їх можна критикувати...
Шо перший раз шолі? Україна і Молдова то* ісконно рузкіє зємлі*, країн таких не існує, і існувати не повинно, ось так вони взяли і просто дали Україні і Молдові вирватись з їх недоімперії
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22.06.2022 14:00 Ответить
Завалите уже свое хлебало, деграданты кацапские! Не вам ваше пропитое рыло в цивилизованный мир сунуть. Сидите в своей клоаке и не булькайте.
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22.06.2022 14:00 Ответить
Вчорашній омивач був протермінований?
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22.06.2022 14:01 Ответить
Запам'ятай, тупа ти бл*дська падорва - Якщо тобі здаэця, що кругом тебе самі ідіоти, це значить лише одне - ти, ****, епітцентр!
Світ прилаштуєця до цього факту, зробить певні висновки й опрацює необхідні контр-засоби, а ти згниєш у вигрібній ямі в лаптях та онучах...
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22.06.2022 14:01 Ответить
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22.06.2022 14:01 Ответить
О! Краса расеи нарисовалась)
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22.06.2022 14:02 Ответить
и это говорят суки отжавшие крым, оккупировавшие Херсонскую обл и часть Запорожской, не говоря уже о Донбассе и акватории Черного и Азовского морей, ворующие металл и зерно тысячами тонн и унитазы-стиралки десятками бомжар в разхеряченных ими городах и селах???
это свистят прославившиеся своими зелеными человечками, марадерами, убийцами и насильниками, ложью ***** о спецоперации и блеяниями машки и лаврушки с небензей ?????
это скавчат твари поправшие все международные законы, принципы добрососедства и человечности...
иди **** нах !!!!!
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22.06.2022 14:03 Ответить
Нев'********
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22.06.2022 19:57 Ответить
Знову виповзла курва п'яна
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22.06.2022 14:03 Ответить
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22.06.2022 14:03 Ответить
Краще б подумали залишками того, що в нормальних людей називається мізками, чому в ЄС стоїть черга, а в тайожний союз вони затягують силоміць? Маніпуляції. це визнавати "незалежими" силоміць створені московитами "республіки" на чужих територіях, всупереч всім нормам міжнародного права, а потім вторгатися в суверенну країну, щоб ці квазіреспубліки "захищати".
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22.06.2022 14:04 Ответить
Яке діло москалям до цього?
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22.06.2022 14:04 Ответить
при всій відразі до цих кацапських повчань хочу сказати що ми самі себе так налаштували заграванням з росією за роки незалежності що вони нам досі вказують. В нас не було повноцінної держави, не було президентів-державників, міністрів державників. Були крадії та колоборанти, вони і лишились, тільки війна заставила зараз викручуватись як вужам на сковорідці.
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22.06.2022 14:05 Ответить
Нибамбит!!!1!!
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22.06.2022 14:06 Ответить
алкашка, в башці твоїй дурній махінації
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22.06.2022 14:06 Ответить
Что: ***** тебе, Захарова?
Так это ж очень хорошо!
(ржет)
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22.06.2022 14:08 Ответить
Видать,ще не проспалась манька-аблігація...
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22.06.2022 14:10 Ответить
Ханига повчає європейців правилам життя в ЄС))))))
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22.06.2022 14:11 Ответить
А они хотели прокацапленную Грузию впихнуть и санкции тогда вертеть как циган солнцем. Да не сложилось.
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22.06.2022 14:13 Ответить
Хорошие сапоги, надо брать!
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22.06.2022 14:14 Ответить
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22.06.2022 14:14 Ответить
Знов хрюко-гавкання на болотах.
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22.06.2022 14:14 Ответить
Ой, невже немита макітра до словника дісталася. То в неї усе провокацією та провокацією було, а зараз он бачте виявилося, що "є таке прекрасне слово, як "махінація", що "на комбінації руйнівно-провокативного характеру". Провокація, комбінація, махінація... ще трохи й Манька-облігація
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22.06.2022 14:15 Ответить
Облегающая комбинация ...
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22.06.2022 14:19 Ответить
Опять эта кобыла забрела на конопляное поле! 🌿🌿
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22.06.2022 14:18 Ответить
Не хватает Глазьева с выкладками, что Украине выгоднее Таможенный союз.
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22.06.2022 14:25 Ответить
Машка ЗаХерова Ылита ШАРИКОВской рабZei... не хвата Маузера кожанки и ремня с портупеей...ифуражки из Собачьего сердца... на приеме у профессора Преображенского...типа купите журналы профессор..для детей Германии...братской...
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22.06.2022 14:36 Ответить
всего это не хватает и Ирине Верещук
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22.06.2022 16:22 Ответить
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22.06.2022 14:43 Ответить
а росія то фікція. росіян не існує. і шо?
********* будь-що може кожен
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22.06.2022 14:50 Ответить
Маша бл**дь!!!!
Не роби "махінацій" з алкоголем.
Якщо п'єш бояру, то не запивай пивом.
Тьфу. Яке тИ ху**йове...хай Бог милує
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22.06.2022 14:55 Ответить
Манька-махінація
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22.06.2022 15:03 Ответить
Ты смотри как запели. Доволен таким воем, почти как воем кацапских мамок в разговорах с майором Чернобаевым
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22.06.2022 15:12 Ответить
- Беримор, кто это ночью выл на болотах?
- Простите, сэр, накопилось.
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22.06.2022 15:22 Ответить
Как я рад, что республики Прибалтики вступили в НАТО!!...
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22.06.2022 15:17 Ответить
Страны Балтии!
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22.06.2022 15:23 Ответить
Манька, да чтоб ты съела, да только не п#здела. Закрой своё вонючее **@ло раз и навсегда!!!
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22.06.2022 15:22 Ответить
Курва, іди *****!
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22.06.2022 15:49 Ответить
А ось мені цікаво, а крім лікарів, кому ще цікаво що рохкає ця стара кляча "захерова"?
PS: машка, краще "Лебедине озеро" спляші!!!
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22.06.2022 15:50 Ответить
Набор слов от немытой. Ничего нового.
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22.06.2022 15:56 Ответить
Типовий висер фашизму. Раніше таким геббельс практикував
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22.06.2022 16:05 Ответить
вся параша це одна велика махінація
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22.06.2022 16:48 Ответить
Дайте ей селедки !
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22.06.2022 16:57 Ответить
Кістки від піхви
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22.06.2022 17:04 Ответить
Шулерські карти,підмагнічені кості,рулетки Леве дали,кому треба...
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22.06.2022 17:03 Ответить
Фишка тут в другом

..по итогам Первой Мировой войны срань рабZеянская просрала все по приказу чЛенина...Брестский мир гарантировал Украине Независимость...типа УНР Михаила Грушевского стала Государством.
...карту независимой Украины тех лет можно найти в любой библиотеке или Архиве Мира...
РабZeя тогда была полный Обсерон...
РюZZkae быдло чЛенина..вы все просрали во главе с Чичерина ..типа братаном послом вождя Мирового гоффна...
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22.06.2022 17:13 Ответить
Могли б стати рятівником світу, а будуть банним рядном в Китаї. Крута багатоходівочка бункерного
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22.06.2022 17:27 Ответить
Разрушительно- провокативный характер наступает от постоянного чрезмерного употребления боярышника. Обратите внимание на ,, одухотворенность ,, морды лица. Исключительно доброе лицо. Ну вот что подсказывает , что гермофродит в добавок ко всему.
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22.06.2022 17:52 Ответить
Бгг... За парєбріком знатно підгоріло.
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23.06.2022 21:48 Ответить
 
 