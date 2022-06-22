Статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдовы – это "махинации", - МИД РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Министерстве иностранных дел России считают, что Украина, а также Молдова получат статус кандидата на вступление в ЕС из-за "махинаций".
Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Есть такое прекрасное слово "махинация". Когда многие решения, которые принимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера", - сказала Захарова.
По ее мнению, эти решения показывают, что экономические механизмы в ЕС "формируются исключительно по политическим мотивам", что якобы говорит о "кризисе неолиберализма" и противоречит принципам, провозглашенным ЕС.
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Как сообщалось, согласно проекту решения, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "ничего не имеет против" вступления Украины в ЕС, потому что не считает это объединение военным блоком.
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Це "вєщєства"
Їх простоплющить від заздрощів, типово для ******** православних.
Ну и за слово"неолібералізму" отдельнл
Шо перший раз шолі? Україна і Молдова то* ісконно рузкіє зємлі*, країн таких не існує, і існувати не повинно, ось так вони взяли і просто дали Україні і Молдові вирватись з їх недоімперії
Світ прилаштуєця до цього факту, зробить певні висновки й опрацює необхідні контр-засоби, а ти згниєш у вигрібній ямі в лаптях та онучах...
это свистят прославившиеся своими зелеными человечками, марадерами, убийцами и насильниками, ложью ***** о спецоперации и блеяниями машки и лаврушки с небензей ?????
это скавчат твари поправшие все международные законы, принципы добрососедства и человечности...
иди **** нах !!!!!
Так это ж очень хорошо!
(ржет)
********* будь-що може кожен
Не роби "махінацій" з алкоголем.
Якщо п'єш бояру, то не запивай пивом.
Тьфу. Яке тИ ху**йове...хай Бог милує
- Простите, сэр, накопилось.
PS: машка, краще "Лебедине озеро" спляші!!!
..по итогам Первой Мировой войны срань рабZеянская просрала все по приказу чЛенина...Брестский мир гарантировал Украине Независимость...типа УНР Михаила Грушевского стала Государством.
...карту независимой Украины тех лет можно найти в любой библиотеке или Архиве Мира...
РабZeя тогда была полный Обсерон...
РюZZkae быдло чЛенина..вы все просрали во главе с Чичерина ..типа братаном послом вождя Мирового гоффна...