РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3770 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 089 6
арест (10376) боевик (16775) Полтавщина (903) СБУ (18658) Харьковщина (4105)

В Полтавской области приговорены к 15 годам заключения 9 боевиков так называемой "ДНР", - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Полтавской области по материалам СБУ к 15 годам заключения приговорены 9 боевиков так называемой "ДНР", которые воевали против Украины. Злоумышленники были задержаны во время освобождения территории Харьковщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Установлено, что они присоединились к незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированной Донетчине в начале полномасштабной агрессии РФ. Получив оружие и военную форму российского образца, боевики в составе оккупационных группировок РФ были направлены в Харьковскую область.

Там они участвовали в боевых действиях против украинских войск, в том числе дежурили на вражеских блокпостах и ​​обустраивали позиции агрессоров. Суд признал злоумышленников виновными в государственной измене и участии в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Боевик "ДНР", попавший в плен на Запорожском направлении, приговорен к 15 годам лишения свободы , - ЗОВА. ФОТО

СБУ продолжает обличать и привлекать к ответственности всех виновных в преступлениях против нашего государства.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
22.06.2022 14:45 Ответить
і я маю цих підарасів утримувати на свої податки ?
показать весь комментарий
22.06.2022 15:00 Ответить
На восстановление разрушенных городов. Если режим будет жесткий /кормежка за дневную норму/, то себя окупят.
показать весь комментарий
22.06.2022 15:08 Ответить
Не кажется ли вам странно, что все задержанные, всегда оказываются были на дежурствах блокпостов? Вот лично я сомневаюсь в этом, их наоборот, отправляли на передовую. А насчёт блокпостов, это просто самозащита, чтоб не так сурово к ним относились. Ведь не такие они дураки, чтоб признаться, что действительно воевали и убивали не только военных, но и мирных жителей, не щадя женщин и детей.
показать весь комментарий
22.06.2022 15:07 Ответить
Предлагаю отправить их на разборку завалов Кременчугского НПЗ если туда опять прилетит так хоть люди не пострадают.
показать весь комментарий
22.06.2022 15:49 Ответить
Москали поймали донецких дурачков на улице и принудительно послали воевать против Украины.
Даунбассы сто раз уже пожалели, что в 2014 году сходили на референдум.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:12 Ответить
 
 