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МИД РФ упрекает Германию в помощи Украине: "Все это чревато очередным этапом глубокого отчуждения россиян и немцев"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,gepard

В годовщину начала немецко-советской войны Россия упрекнула Германию за помощь Украине.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства иностранных дел РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня особая дата - День памяти и скорби - годовщина вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз, которое привело к колоссальным жертвам и страданиям наших граждан. В связи с этим отмечаем, что власти ФРГ в последнее время предпринимают все больше действий, которые грозят подорвать процесс исторического примирения русских и немцев после Великой Отечественной войны. Официальный Берлин словом и делом ставит под угрозу результаты усилий, прилагаемых десятилетиями Россией и Германией для преодоления послевоенных вражды, неприязни и недоверия между народами наших стран.

Россияне недовольны информационной и военной политикой ФРГ, говорится в сообщении.

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"Крайне негативно воспринимаются кадры новостей с выявленными в рамках Специальной военной операции в Украине немецким оружием и поставляемым киевскому режиму армейским снаряжением, по словам официальных лиц в Берлине - для "победы над Москвой на поле боя". Вскоре, вероятно, начнут появляться и в Евросоюзе изображения разбитой на полях Украины немецкой военной техники, и общества в России и Германии начнут проводить понятные в обеих странах исторические параллели", - пишут российские пропагандисты.

Они убеждают, что такое поведение Германии нивелирует "послевоенное примирение народов": "Все это чревато очередным этапом глубокого отчуждения россиян и немцев"
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Топ комментарии
+44
До речі ця війна ймовірно стане кінцем міфу про росіян як переможців у другій світовій, бо вони опустяться на один моральний рівень з гітлерівськими нацистами. Натомість для ******** Німеччини це може стати історичною реабілітацією.
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22.06.2022 14:56
+40
Їбанутості не видно кінця краю...
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22.06.2022 14:51
+39
Пропоную всім німецьким кацапам солідарним з кремлем, зробити велику шкоду німцям - виїхати з Німеччини назад у рашу
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22.06.2022 14:54
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А німці так спереживалися, так спереживалися...
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22.06.2022 14:51 Ответить
22 червня, рівно о 4.00 німецькі гаубиці Pz 2000 влипили по рашні.
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22.06.2022 14:51 Ответить
Das ist gut!
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22.06.2022 14:52 Ответить
Фояр!
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22.06.2022 15:25 Ответить
Їбанутості не видно кінця краю...
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22.06.2022 14:51 Ответить
твари нацистские. Украина была полностью под оккупацией, а крыссия на 10%
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22.06.2022 14:52 Ответить
немцы сейчас нормальные люди, которые не могут поддерживать сумасшедшего маньяка, который после Украины полезет в Евросоюз
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22.06.2022 14:52 Ответить
Фашисты боятся,что немцы с ними перестанут дружить?
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22.06.2022 14:53 Ответить
эти свионособаки придурковатые достали со своей вонью постоянной
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22.06.2022 14:54 Ответить
Пропоную всім німецьким кацапам солідарним з кремлем, зробити велику шкоду німцям - виїхати з Німеччини назад у рашу
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22.06.2022 14:54 Ответить
Казав мені товариш - ""російські німці" поділилися на дві категорії : ті хто адаптувався "натуралізувався" та асимілювався і "бидло" що так і залишилися "совками" Саме ці "совки" і підтримують Росію!
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22.06.2022 15:13 Ответить
прошу не пишіть "раzzєя"
пишіть кацапстан або московія
але Вам вирішувати
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22.06.2022 16:33 Ответить
Ай-яй-яй...
Не уважили желание России уничтожить Украину. В святое плюнули!
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22.06.2022 14:55 Ответить
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22.06.2022 14:56 Ответить
Немцы тоже могут повторить.
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22.06.2022 15:03 Ответить
До речі ця війна ймовірно стане кінцем міфу про росіян як переможців у другій світовій, бо вони опустяться на один моральний рівень з гітлерівськими нацистами. Натомість для ******** Німеччини це може стати історичною реабілітацією.
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22.06.2022 14:56 Ответить
Да какие там гитлеровские нацисты? Кацапы стремительно пролетели их уровень и пробивают дно после самых конченных убийц-маньяков в Истории человечества.
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22.06.2022 15:03 Ответить
gut ! nada gnati parashkin-pocreotov von iz Germani - obratno za Ural
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22.06.2022 14:59 Ответить
действия России направлены на укрепление дружбы? Точно?
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22.06.2022 14:59 Ответить
Цинизму рашистов нет предела. Они упрекают Германию за то что помогает Украине в борьбе с окупантами так еще забывают сказать что рашисты все эти годы постоянно пишут на своих машинах *На Берлин* и очень хотят повторить войну
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22.06.2022 15:00 Ответить
У тій війні німці тільки з росіянами воювали? Уся Україна була окупована, Київ під німцями був більше 2 років.
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22.06.2022 15:01 Ответить
З расєянської точки зору - так, тільки з расєянцями. Пам'ятаю, було десь у березні-квітні інтерв'ю з колишнею депутаткою німецького Бундестагу, де вона саме про це розповідала - як кацапська "дипломатія" просувала ідею провини німців виключно перед кацапами
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22.06.2022 15:29 Ответить
Свинособаки ******, німці не робили таких звірств як у Бучі. Уйобки ви хто такі щоб пристижувати німців?
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22.06.2022 15:01 Ответить
Нужно всему миру такое написать. Кроме купленных нескольких марионеток типа КНДР. Весь мир плохой, а только мы хорошие....
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22.06.2022 15:01 Ответить
Ваньки, і їх здобич. Злодії, а не армія....
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22.06.2022 15:04 Ответить
довбані лайножери, ну як от ця наволоч безграмотна аргументувала б чого воно сюди прийшло?
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22.06.2022 15:30 Ответить
Які ж лицеміри ця срана русня. Скотилися в відвертий нацизм, вбивають тисячі людей і розказують комусь про "дружні" відносини.
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22.06.2022 15:07 Ответить
"що загрожують підірвати процес історичного примирення росіян і німців після Великої Вітчизняної війни" - ale przybliża porozumienie Polaków i Niemców
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22.06.2022 15:08 Ответить
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22.06.2022 15:14 Ответить
Отчуждайтесь! Je früher, desto besser!
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22.06.2022 15:16 Ответить
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22.06.2022 15:18 Ответить
Обратное чувство испытывал по приезде в Германию: "Кто победил-то?"
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22.06.2022 16:27 Ответить
у русни припекает? значит всё правильно
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22.06.2022 15:18 Ответить
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22.06.2022 15:23 Ответить
Тобто оті усі "на бєрлін!", "можем павтаріть", штурми паперових рейхстагів, коментарі щодо знущання з німкень тощо - це зусилля на подолання ворожнечі та "післявоєнне примирення народів"!

Співчуваю післявоенним поколінням німцім, що зростали з почуттям провини за дії своїх батьків, а тепер змушенні знов ламати своє уявлення про світ, бо кацапські нащадки жертв їхніх пращурів виявилися гіршим за них злом. І знов німці мають почуватися винними - того разу, бо самі коїли, цього разу, бо пестили і прогавили
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22.06.2022 15:24 Ответить
отчуждения россиян и немцев ну и что ???? Украине должно быть трижды по херу на этот высер рашки
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22.06.2022 15:35 Ответить
До убогих злопатоїдів ще не дійшло, що саме це і є те, чого прагне весь світ, який хоч трохи торкнулась цівілізвція...
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22.06.2022 15:42 Ответить
Кремлевские фашисты думали, что немцы проявят солидарность. Вот только Германия давно уже от фашизма излечилась. роzzия осталась в одиночестве и Украина ее вылечит.
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22.06.2022 15:43 Ответить
МИД россии:«Немцы, как же так? Мы ж с вами воевали...»
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22.06.2022 15:56 Ответить
все необходимые параллели, чтобы окончательно определиться кто есть ху, вы, грёбаные пдры-кацапы, чОтко провели 24/02/22
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22.06.2022 16:04 Ответить
Отчуждитесь уже от нас!
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22.06.2022 16:19 Ответить
всім вже насрати на цю недонацію. Нарешті вони самі відкрили всім очі, хто вони насправді є
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22.06.2022 16:20 Ответить
Ну, можливо, німці не хочуть дружити з ґвалтівниками немовлят. так до біса з їхньою думкою.
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22.06.2022 16:21 Ответить
Кацапи прикидаються дурнями і думають, що всі вчать тільки їх придуману історію. Ні кацапи, ми знаємо, що у вересні 1939 року ви разом з німецькими нацистами напали на Польщу і Західну Україну і війна називається Друга світова, а вже у червні 1941 року, коли ви залізли на територію їх союзників - вони вдарили впершу чергу по нам, по Україні. А репарації за шкоду забрали ви, кацапи і постійно упрікали і соромили німців, що ніби вони напали на росію і вимагали з них все завгодно. Кацапчики, німці виплатили хоть щось, моя мама отримала два рази марки, а кацапи нічого, і навіть ще більше, позабирали після війни зерно і заводи, які поїхали на російські землі від окупації німців, а потрапили в окупацію кацапів. Думайте як і кому виплачувати сьогоднішні репарації і репарації за злочини і шкоду в Другій Світовій війні.
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22.06.2022 16:24 Ответить
вочевидь що німці гарно вивчили урок з історії другої світової війни
тепер німці допомагають антифашизму знищити ******** фашизм
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22.06.2022 16:29 Ответить
немцы юмористы. Байден подписал ленд-лиз 9 мая, немцы анонсировали поставки оружия 22 июня -))) бьют по нарративам бункерного -))
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22.06.2022 16:33 Ответить
Ми просто повинні бути обережними, щоб щось австрійське не спричинило Третю світову війну. тому що все хороше 3
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22.06.2022 16:43 Ответить
Україні треба зробити свій національний День пам'яті та скорботи - віроломного нападу нацистської параши на Україну
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22.06.2022 16:45 Ответить
Время меняет людей, народы, страны- всяко бывает. Единственное кодло под названием угрофинноэрзямонголы ( они же андрофаги ) в мире не подверглось эволюции с времён постледниковых неодертальцев. Время их не тронуло- полуобезьяны
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22.06.2022 17:58 Ответить
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22.06.2022 18:06 Ответить
Россияне - иуды по отношению к украинцам. Ещё и немцев пытаются упрекнут
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22.06.2022 20:45 Ответить
Лавров сам текст писав? Файно! Нагадав німцям про фашистське минуле. "Геніальний" дипломат. Не здивуюся, якщо навіть Шольц після цього дозволить продавати будь-яку зброю.
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22.06.2022 23:37 Ответить
 
 