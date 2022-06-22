Зеленский во время разговора с премьером Греции получил положительный сигнал о поддержке кандидатского статуса для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом был рад услышать сигнал поддержки от Греции по поводу кандидатского статуса для Украины перед историческим заседанием Европейского совета. Обсудили также ожидаемые результаты саммита НАТО в Мадриде", - отметил глава государства.

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