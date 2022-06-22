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Новости Политика Украины
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Зеленский во время разговора с премьером Греции получил положительный сигнал о поддержке кандидатского статуса для Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом был рад услышать сигнал поддержки от Греции по поводу кандидатского статуса для Украины перед историческим заседанием Европейского совета. Обсудили также ожидаемые результаты саммита НАТО в Мадриде", - отметил глава государства.

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Передайте хтось цьому конченому довпойопу, що Україну позбавлять кандидатського статусу, якщо до кінця року не вступить на свою посаду голова САП і голова Набу
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22.06.2022 15:17 Ответить
Коли буде призначено голову САП??? Скоро вже рік, як людина виграла конкурс, а зеленим ***** він не підходить…
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22.06.2022 15:33 Ответить
"Parole, parole, parole" - співала відома французька співачка.
"Слова, слова, слова" - відомий український політик (чи комік?).
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22.06.2022 16:04 Ответить
Їм шкода грошей на перекладача, тому обмінюються сигналами.
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22.06.2022 17:03 Ответить
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22.06.2022 19:01 Ответить
 
 