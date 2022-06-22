Россия формирует армейский корпус в 15,5 тыс. военнослужащих, который может задействовать в наступлении на Киев, - Павлюк

В западном военном округе РФ продолжается формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15,5 тысяч военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино Нижегородской области. Не исключено, что он может быть задействован для наступления на столицу.

Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время вдоль государственной границы Украины на территории Брянской и Курской областей РФ сосредоточены до трех батальонных тактических групп, одна ротная тактическая группа из состава Вооруженных сил Российской Федерации и до трех батальонов Федеральной службы войск Национальной гвардии. Указанной группировки на сегодняшний день недостаточно для проведения наступательной операции в направлении Киева, основной задачей является прикрытие участка российско-украинской границы.Всего группировка противника в указанной полосе, с учетом пограничной службы ФСБ РФ, может насчитывать: личного состава - до 4 тыс. человек, средств огневого поражения - до 300 единиц", - сообщил Павлюк.

Кроме того, по словам командующего, для наращивания группировки войск и создания благоприятных условий для наступления в Северо-западной зоне противник продолжает формировать резервные соединения и новые воинские части.

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"По имеющимся данным, в западном военном округе продолжается формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15,5 тыс. военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижнегородская область). Ориентировочный срок готовности к выполнению задач - 15 августа текущего года. Не исключено, что, в случае необходимости, подразделения и воинские части из состава создаваемого армейского корпуса могут быть задействованы в наступлении на Киев", - подчеркнул он.

Павлюк также отметил, что в дальнейшем противник продолжит наносить авиационные, ракетные удары, в частности - с применением высокоточного вооружения, и содержать необходимый комплект войск вблизи государственной границы для проведения сковывающих действий. Также не исключены штурмовые (рейдовые) действия на отдельных направлениях, будет применять ДРГ, продолжит фортификационное оборудование позиций вдоль участка российско-украинской границы