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Россия формирует армейский корпус в 15,5 тыс. военнослужащих, который может задействовать в наступлении на Киев, - Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

армия,рф

В западном военном округе РФ продолжается формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15,5 тысяч военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино Нижегородской области. Не исключено, что он может быть задействован для наступления на столицу.

Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время вдоль государственной границы Украины на территории Брянской и Курской областей РФ сосредоточены до трех батальонных тактических групп, одна ротная тактическая группа из состава Вооруженных сил Российской Федерации и до трех батальонов Федеральной службы войск Национальной гвардии. Указанной группировки на сегодняшний день недостаточно для проведения наступательной операции в направлении Киева, основной задачей является прикрытие участка российско-украинской границы.Всего группировка противника в указанной полосе, с учетом пограничной службы ФСБ РФ, может насчитывать: личного состава - до 4 тыс. человек, средств огневого поражения - до 300 единиц", - сообщил Павлюк.

Кроме того, по словам командующего, для наращивания группировки войск и создания благоприятных условий для наступления в Северо-западной зоне противник продолжает формировать резервные соединения и новые воинские части.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оборона Киева и Киевщины постоянно совершенствуется, - Павлюк

"По имеющимся данным, в западном военном округе продолжается формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15,5 тыс. военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижнегородская область). Ориентировочный срок  готовности к выполнению задач - 15 августа текущего года. Не исключено, что, в случае необходимости, подразделения и воинские части из состава создаваемого армейского корпуса могут быть задействованы в наступлении на Киев", - подчеркнул он.

Павлюк также отметил, что в дальнейшем противник продолжит наносить авиационные, ракетные удары, в частности - с применением высокоточного вооружения, и содержать необходимый комплект войск вблизи государственной границы для проведения сковывающих действий. Также не исключены штурмовые (рейдовые) действия на отдельных направлениях, будет применять ДРГ, продолжит фортификационное оборудование позиций вдоль участка российско-украинской границы
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Топ комментарии
+44
700 тис з резервом є. Перевірили воєнкомати людям здоров'я. Нема на них зброї. Влада замість підготовки до війни закапувала бюджетні гроші у асфальт. Але 15 тис. сцикливих кацапів на Київ. Несенітниця.
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22.06.2022 15:21
+25
Заявление представителей властных структур противоречат друг другу. Верховный Главнокомандующий говорил о численности ЗСУ в 700 тыс. человек. Где они? Какая может быть опасность наступления 15 тыс. корпусом на столицу при наличии такого количества личного состава вооруженных сил???
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22.06.2022 15:15
+23
Тошнотік Арествич казав, що резервів у русні більше не має і ніхто в їх армію воювати йти не хоче. А насправді вони все лізуть і лізуть наче таргани. А їх танки все не закінчуються.
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22.06.2022 15:17
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Статья ні про що. Нижній новгород хер зна де, на волзі. Вони звідти і на Казахстан можуть пійти (там до Казахстана ближче), і на Фінляндію, і на Литву, і на Запоріжжя, і на Харків, і на Миколаїв.
Це називається "аби щось пізданути"...
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23.06.2022 00:08 Ответить
Суспільство не сприймає слова артиста-Арестовича.
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22.07.2022 08:00 Ответить
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