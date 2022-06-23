Евгений Леськив, основатель KBD.estate: "На Киевщине началось строительство первого в стране частного города"
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Компания KBD.estate анонсирует масштабный для Украины проект строительства первого частного города.
Фактически это пилотный проект населенного пункта полностью под частным управлением, уже имеющий мировую практику в различных аспектах экономической эффективности. На территории таких городов действуют специальные экономические зоны, которые создают комфортные условия для развития бизнеса и, наконец, превращают такие города в мегаполисы. Первый шаг к реализации такого проекта сделал киевский застройщик Евгений Леськив.
Основатель и владелец компании KBD.estate в подробностях говорит о функционировании подобного города как о ближайшей перспективе и стал первым в Украине девелопером, уже строящим частный город.
- Как часто можно слышать от друзей, живущих в пригороде, что их детям не хватает мест в детском саду? Или, например, о многочисленных проблемах с доступом к медицинской помощи, когда скорая помощь совсем не скорая? Или о бюрократии, когда для оформления документов нужно ездить в другой населенный пункт. Все эти вещи говорят, что быстро строить жилье у нас давно научились, а организовать качество жизни – нет. И это явление – проблема в каждом регионе Украины, а не только в Киевской области. Поэтому мы уверены, что строительство первого частного города в Украине покажет, как можно управлять территорией, если это управление замкнуто в вертикально интегрированный цикл в частной компании.
- То есть, вы предлагаете строить жилой комплекс одновременно с инфраструктурой?
- Не просто параллельно строить, а на этапе проектирования просчитывать, сколько мест в детсадах потребуется, где должны быть размещены школы, какие дороги и коммуникации проложить туда, чтобы обеспечить всем необходимым, как организовать транспорт. Сейчас мы спроектировали обширный населенный пункт с низкоэтажной застройкой в пределах села Глебовка Вышгородского района Киевской области. На 130 гектарах земли строятся 925 тысяч м2 жилья, то есть в 16 тысяч квартир мы сможем расселить более 28 тысяч человек. Это значит, что мы сначала должны заложить удобное расположение амбулаторий для медобслуживания населения и удобную логистику работы скорой помощи, пожарной части и обеспечить безопасность – начиная от освещения и тревожных кнопок во всех зонах доступности к строительству нового полицейского участка.
- По факту вы ускоряете процессы, заложенные в функции государства – обеспечить социальные потребности людей, проживающих на территории?
- Именно так. Грубо говоря, после строительства жилого комплекса в пригороде сейчас следует ждать государственных субвенций и бюджетирования, чтобы началось строительство поликлиники или детского сада. Это растягивается на годы и вызывает коллапс в существующей социальной системе. С учетом нынешнего количества внутренних переселенцев я не вижу другого способа выйти из этой проблемы, кроме как включаться в строительство социальных объектов и не сидеть в ожидании помощи.
- Насколько возможна организация такого города в правовом поле в сложившейся ситуации?
- Органы местного самоуправления у нас законодательно обладают достаточной самостоятельностью для принятия таких решений. Кроме этого, к возможностям создания частных городов можно найти ссылку еще в Европейской хартии местного самоуправления – базовом документе, утвердившем с 1985 года принципы самоуправления на практике. Украина ратифицировала Хартию в 1997 году и вошла в семью европейских стран, исповедующих правило, предоставлять большую свободу учитывать местные условия при осуществлении полномочий органами местного самоуправления. В этой канцелярской формулировке вшит важный принцип – люди имеют право выбирать условия, в которых хотят жить в своей общине.
- Есть ли успешные мировые примеры?
- В динамике интересен Дубай, где правительство постоянно работает над законами, отличными от шариата. Привлекательность сегодняшних специальных зон как минимум состоит в том, что там более низкие налоги, а законодательство настолько гибкое, что носит скорее защитный, чем ограничительный характер. Все это естественно провоцирует развитие бизнеса. Для нас также есть приоритет стимулирования бизнеса на этой территории. Для этого в нашей стране открыты широкие возможности, в первую очередь, с учетом существования свободных экономических зон и регулирующего законодательства для них. Необходима только калибровка некоторых нормативно-правовых актов под текущие реалии.
- Какие сроки реализации вашего проекта, насколько оперативно можно заселить людей при условии, что в стране военное положение и все застройщики несут сейчас убытки?
- Мы были одними из первых, кто открыл свои продажи в мае этого года, потому что понимаем, что нельзя замораживать строительный бизнес сейчас. Как и у всего бизнеса, в первом квартале мы понесли многомиллионный ущерб, но при этом у нас не стоял вопрос, как использовать имеющиеся ресурсы, когда против нашей страны началась военная агрессия. Поэтому мы первыми передали нашей армии на нужды обороны строительные материалы и помощь на строительство укреплений на сумму более 40 миллионов гривен. Мы понимаем, что сейчас нельзя рассуждать категориями прибыли и конъюнктуры рынка, наши усилия должны быть сосредоточены на помощи, полезности и работе, которая позволит людям вкладывать деньги в собственное жилье. Жизнь продолжается, и инвестиции в строительство необходимы, чтобы была возможность остановить отъезд людей из страны. Кроме того, я уверен, что многие выехавшие будут возвращаться в Украину, и для этого нужно смотреть на несколько шагов вперед – необходимо создавать условия достойной жизни и работы. В Глебовку в Киевской области мы планируем заселить первые семьи уже в начале 2023 года.
Публикуется на правах рекламы
Пожалуйста, подождите...
В Україні (і не лише) не існує Законів щодо "приватних міст"..
і Правильніше це буде назвати "комуною"
Бо він - шалений! ☝
Але не називайте це "приватним містом"..
В УКРАЇНІ НЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ.
сформулював би спокійніше..
навіть найбагатші (особливо найзахланніші) часто "попадають"..
вНаслідок неможливості довгострокового планування в країні поруч з УПОРОТОЮ НЕДОІМПЕРІЄЮ..
Построят себе личный офшор в Украине (с блэкджеком и куртизанками)?
у них всіх є віли за кордоном...
В тому числі у наших "виняткових патріотів"..
Кажуть,Садовий володіє навіть замком у Польщі...
і імена його діток "ополячені"...
Садові одружились у 2001 році, через рік народився Ivan-Pavel. (*в честь Папи Римського -поляка)Сподівались, що уже наступною буде дівчинка, а народився Тадей-Лука. Потім Mihal, Juzef та Antonij.
Коли кацапи були під Черніговом і кілька сел району були з другої сторони відрізані підірваними мостами - в нас в селі нема навіть фельдшерського пункту . був обстріл і добре що ніхто не постраждав, якби були поранені - вони просто б повільно помирали..
- У динаміці цікавий Дубай....
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У Глібівку на Київщині ми плануємо заселити перші сім'ї вже на початку 2023 року.
Публікується на правах реклами
Стільки часу пройшло, стільки афер побудовано, стільки вкладників "кинуто", а нічого не змінолось.. без лоха ....
А этот парень не только мечтатель, он еще и творец, и поддержка нашей победе.
К тому же, о чем мечтать, о землянках?
Класична реакція на щось нове і незвичне "то всьо хєрня"...
Панам уже крепостные потребовались? И свои законы по примеру Дубая "отличные от шариата".
А самое главное, что это самая насущная проблема на сегодняшний день!
Других проблем, ну просто нет!
А что до мостов и якобы цели - либо Путин будет уничтожен, его шестерки у власти будут уничтожены и мы получим триллионы долларов репараций и тогда будет не столько важно, что там эффективный или выгодный, денег хватит. Либо мы будем уничтожены. Нету иного сценария. Если Путин останется у власти, то ни один инвестор НИКОГДА в здравом уме даже с полными дотациями не потратит копейку в Украину. Он же не идиот, чтобы в любой день в году потерять не только имущество, но и жизни сотрудников. Поэтому наплевать на все эти восстановления, если это не наспех сделанные вещи в кратчайшие сроки. Либо мы победим и нефть с газом из РФ будут нашими по-крайней мере в виде огромной пошлины и платить ее будут сами кацапы, вдобавок потерявшие все вооружения на этом фронте, вообще все, на тысячу километров ни одной воинской части или ракет тут не будет, либо мы будем уничтожены полностью до конца, может не за эту войну, а лет через 8 после долгого падения в пропасть исключительно из-за нищеты и отсутствия инвестиций и возможности вести бизнес, одного страхования перевозок по пятикратной цене достаточно для смертного приговора почти любому бизнесу даже нашему на 100%.
Цікаво, чи вистачить його на суди із тими, хто купив квартири в Pusha-house, і на нове місто, що він там собі запланував. Почитайте історію цієї компанії і терміни закінчення їх проектів, (тих, що вони таки спромоглися завершити із величезною затримкою), нести до них гроші на інвестиції - це що подарувати внікуди.