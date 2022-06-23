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Новости Общество
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жилье (876) строительство (1946)

Евгений Леськив, основатель KBD.estate: "На Киевщине началось строительство первого в стране частного города"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Компания KBD.estate анонсирует масштабный для Украины проект строительства первого частного города.

Фактически это пилотный проект населенного пункта полностью под частным управлением, уже имеющий мировую практику в различных аспектах экономической эффективности. На территории таких городов действуют специальные экономические зоны, которые создают комфортные условия для развития бизнеса и, наконец, превращают такие города в мегаполисы. Первый шаг к реализации такого проекта сделал киевский застройщик Евгений Леськив.

Евгений Леськив, основатель KBD.estate: На Киевщине началось строительство первого в стране частного города 01

Основатель и владелец компании KBD.estate в подробностях говорит о функционировании подобного города как о ближайшей перспективе и стал первым в Украине девелопером, уже строящим частный город.

- Как часто можно слышать от друзей, живущих в пригороде, что их детям не хватает мест в детском саду? Или, например, о многочисленных проблемах с доступом к медицинской помощи, когда скорая помощь совсем не скорая? Или о бюрократии, когда для оформления документов нужно ездить в другой населенный пункт. Все эти вещи говорят, что быстро строить жилье у нас давно научились, а организовать качество жизни – нет. И это явление – проблема в каждом регионе Украины, а не только в Киевской области. Поэтому мы уверены, что строительство первого частного города в Украине покажет, как можно управлять территорией, если это управление замкнуто в вертикально интегрированный цикл в частной компании.

Евгений Леськив, основатель KBD.estate: На Киевщине началось строительство первого в стране частного города 02

- То есть, вы предлагаете строить жилой комплекс одновременно с инфраструктурой?

- Не просто параллельно строить, а на этапе проектирования просчитывать, сколько мест в детсадах потребуется, где должны быть размещены школы, какие дороги и коммуникации проложить туда, чтобы обеспечить всем необходимым, как организовать транспорт. Сейчас мы спроектировали обширный населенный пункт с низкоэтажной застройкой в ​​пределах села Глебовка Вышгородского района Киевской области. На 130 гектарах земли строятся 925 тысяч м2 жилья, то есть в 16 тысяч квартир мы сможем расселить более 28 тысяч человек. Это значит, что мы сначала должны заложить удобное расположение амбулаторий для медобслуживания населения и удобную логистику работы скорой помощи, пожарной части и обеспечить безопасность – начиная от освещения и тревожных кнопок во всех зонах доступности к строительству нового полицейского участка.

- По факту вы ускоряете процессы, заложенные в функции государства – обеспечить социальные потребности людей, проживающих на территории?

- Именно так. Грубо говоря, после строительства жилого комплекса в пригороде сейчас следует ждать государственных субвенций и бюджетирования, чтобы началось строительство поликлиники или детского сада. Это растягивается на годы и вызывает коллапс в существующей социальной системе. С учетом нынешнего количества внутренних переселенцев я не вижу другого способа выйти из этой проблемы, кроме как включаться в строительство социальных объектов и не сидеть в ожидании помощи.

- Насколько возможна организация такого города в правовом поле в сложившейся ситуации?

- Органы местного самоуправления у нас законодательно обладают достаточной самостоятельностью для принятия таких решений. Кроме этого, к возможностям создания частных городов можно найти ссылку еще в Европейской хартии местного самоуправления – базовом документе, утвердившем с 1985 года принципы самоуправления на практике. Украина ратифицировала Хартию в 1997 году и вошла в семью европейских стран, исповедующих правило, предоставлять большую свободу учитывать местные условия при осуществлении полномочий органами местного самоуправления. В этой канцелярской формулировке вшит важный принцип – люди имеют право выбирать условия, в которых хотят жить в своей общине.

Евгений Леськив, основатель KBD.estate: На Киевщине началось строительство первого в стране частного города 03

- Есть ли успешные мировые примеры?

- В динамике интересен Дубай, где правительство постоянно работает над законами, отличными от шариата. Привлекательность сегодняшних специальных зон как минимум состоит в том, что там более низкие налоги, а законодательство настолько гибкое, что носит скорее защитный, чем ограничительный характер. Все это естественно провоцирует развитие бизнеса. Для нас также есть приоритет стимулирования бизнеса на этой территории. Для этого в нашей стране открыты широкие возможности, в первую очередь, с учетом существования свободных экономических зон и регулирующего законодательства для них. Необходима только калибровка некоторых нормативно-правовых актов под текущие реалии.

- Какие сроки реализации вашего проекта, насколько оперативно можно заселить людей при условии, что в стране военное положение и все застройщики несут сейчас убытки?

- Мы были одними из первых, кто открыл свои продажи в мае этого года, потому что понимаем, что нельзя замораживать строительный бизнес сейчас. Как и у всего бизнеса, в первом квартале мы понесли многомиллионный ущерб, но при этом у нас не стоял вопрос, как использовать имеющиеся ресурсы, когда против нашей страны началась военная агрессия. Поэтому мы первыми передали нашей армии на нужды обороны строительные материалы и помощь на строительство укреплений на сумму более 40 миллионов гривен. Мы понимаем, что сейчас нельзя рассуждать категориями прибыли и конъюнктуры рынка, наши усилия должны быть сосредоточены на помощи, полезности и работе, которая позволит людям вкладывать деньги в собственное жилье. Жизнь продолжается, и инвестиции в строительство необходимы, чтобы была возможность остановить отъезд людей из страны. Кроме того, я уверен, что многие выехавшие будут возвращаться в Украину, и для этого нужно смотреть на несколько шагов вперед – необходимо создавать условия достойной жизни и работы. В Глебовку в Киевской области мы планируем заселить первые семьи уже в начале 2023 года.

Публикуется на правах рекламы
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Топ комментарии
+12
А не зарано?
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23.06.2022 09:49
+11
Это мне напоминает строительство дорог перед войной, еще идет война и возможна атака фашистов с беларуси а клоуны уже деребанят зарубежные вклады и бюджет - вот где поле битвы!!!! Кому война а кому мать родна, ничем не брезгуют сволочи!!! Соорудите беженцам временное азборное и дешевое утепленное жилье а после войны можно приступать к капитальному строительству, но нет этим ***** все неймется!!!! Я думаю что на следующих выборах вся эта шваль от СН с величайшем пролетит как фанера!!!!!
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23.06.2022 09:59
+7
скільки можна страждати без розпилу
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23.06.2022 10:05
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А не зарано?
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23.06.2022 09:49 Ответить
Возможно есть инсайд👍 Вероятно дальнобойные ракеты создадут устойчивый перевес👊
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23.06.2022 10:00 Ответить
Приватне місто -Це просто незаконно..

В Україні (і не лише) не існує Законів щодо "приватних міст"..



і Правильніше це буде назвати "комуною"
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23.06.2022 10:17 Ответить
Ця комуна називається кібуц. Можна хоч в вікі почитати, дуже цікаво.
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23.06.2022 10:38 Ответить
Для "уставших ат вайни" закони не писані , так що для них приватне місто побудують усупереч законодавству ! Це і так довго думали , могли ще у березні розпочинати , а так довелося свої дупи на пляжах київських аж до червня смажити під прицілом фотокамер та на концерти 95 кварталу у Чехію їздити за відсутності інших розваг (( Це місто не для тих хто Україну захищає , а для тих хто з неї соки як кліщі і під час війни смокче (( Уявляєте вартість квадратного метра житла у такому місті , збудованого під час війни ? Прості біженці вже вистроїлися в чергу за цим "соціальним" житлом ))))
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23.06.2022 11:14 Ответить
Шалений зелений принтер надрукує потрібні закони моментально!
Бо він - шалений! ☝
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23.06.2022 11:47 Ответить
А якже,що Київ можуть атакувати? Очільник міста розповідає про можливе,маючи на озброєнні усе до розумної ППО. Значить захист міста,навіть перебільшення, вище життя людей в Сєверодонецьку і Лисичанськ. Дивна стратегія
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23.06.2022 09:49 Ответить
Головне щоб орки не прийшли туди другий раз,адже там пару годин їзди танковій колоні з білорусі...
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23.06.2022 09:51 Ответить
Переживаєш за наш "цвіт нації" що те містечко заселить ? (( Не хвилюйся , там дописувачі Цензора житло собі не придбають , як і 99, (9) % українців (( так що у разі чого Україна нічого не втратить , не думаю що втрата мітболів і їм подібних державі чимось зашкодить ((
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23.06.2022 11:21 Ответить
ну-ну…
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23.06.2022 09:53 Ответить
а бомбосховища там будуть надійні?
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23.06.2022 09:55 Ответить
Звісно що надійні (( адже там жити будуть ті хто нині якщо не Дубай окупував , то хоч на Буковелі тяжко воєнний стан перечікує ((
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23.06.2022 11:24 Ответить
Тобто у бюрократичному законодавчому полі України можливі абсолютно приватні, непідпорядковані законам ініциативи з самоврядування? а хто заважав будувати такі раніше? якщо цілком все (полікліники, дитсадки та інше) йде за кошти майбутніх мешканців (якщо вони в них є) або ну дюже вигидні кредити банків чи невідомих осіб (звідки?) - прапор їм в руки...
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23.06.2022 09:55 Ответить
якщо цілком все (полікліники, дитсадки та інше) йде за кошти майбутніх мешканців (якщо вони в них є) або ну дюже вигидні кредити банків чи невідомих осіб (звідки?) - прапор їм в руки..

Але не називайте це "приватним містом"..

В УКРАЇНІ НЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ.
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23.06.2022 10:18 Ответить
Ну назвіть його "притулком багатіїв " щось від того зміниться ? Не по феншую - тоді назвіть Конча Заспа Нова ((
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23.06.2022 11:26 Ответить
лучше вы там дзоты стройте и капониры ... а еще лучше езжайте куда-то в район Славянска укрепрайоны строить
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23.06.2022 09:58 Ответить
Ви все правильно сказали , але для них це " не актуально" - і забудовникам цього "райського куточка" , і його майбутнім жителям плювати і на оборону держави , і на збереження її захисників (( В ідеалі після його заселення цю територію потрібно обнести колючим дротом і поставити вишки із охороною щоб ті хто всередині звідти не вибрався нами керувати ((
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23.06.2022 11:32 Ответить
Ау, DLB.estate, може спочатку щось з війною зробити? Бо в мене в товариша теж приватний будиночок у Бучі... був...
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23.06.2022 09:58 Ответить
дійсно..як ІТ-шники(найперспективніші користувачі) відізолюються від ракетних ударів ?
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23.06.2022 10:19 Ответить
Так нехай за свої гроші собі іще і ППО придбають (( а у разі кацапського наступу - нехай самі своє місто і захищають
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23.06.2022 11:34 Ответить
Это мне напоминает строительство дорог перед войной, еще идет война и возможна атака фашистов с беларуси а клоуны уже деребанят зарубежные вклады и бюджет - вот где поле битвы!!!! Кому война а кому мать родна, ничем не брезгуют сволочи!!! Соорудите беженцам временное азборное и дешевое утепленное жилье а после войны можно приступать к капитальному строительству, но нет этим ***** все неймется!!!! Я думаю что на следующих выборах вся эта шваль от СН с величайшем пролетит как фанера!!!!!
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23.06.2022 09:59 Ответить
Виборів більше не буде.
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23.06.2022 10:06 Ответить
Это мне напоминает строительство дорог перед войной, еще идет война и возможна атака фашистов с беларуси а клоуны уже деребанят зарубежные вклады и бюджет - вот где поле битвы!!!! Кому война а кому мать родна, ничем не брезгуют сволочи!!! /

сформулював би спокійніше..

навіть найбагатші (особливо найзахланніші) часто "попадають"..

вНаслідок неможливості довгострокового планування в країні поруч з УПОРОТОЮ НЕДОІМПЕРІЄЮ..
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23.06.2022 10:21 Ответить
За свои строить будешь, Леськив? Или траншами,выделенными для ВСУ из за кордона будете распоряжаться?
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23.06.2022 10:00 Ответить
скільки можна страждати без розпилу
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23.06.2022 10:05 Ответить
Ага , заговорив Шольц про план Маршала для України, так "бізнесмени " вже руки милять
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23.06.2022 10:07 Ответить
Как то странно звучит - частный город

Построят себе личный офшор в Украине (с блэкджеком и куртизанками)?
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23.06.2022 10:12 Ответить
NewВасюки или NewИерусалим?
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23.06.2022 10:15 Ответить
Приватне місто, а по факту велике село, певне будуть мати приватну ППО, бо під час війни такі проекти ще й на Київщині виглядають трохи абсурдно.
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23.06.2022 10:15 Ответить
скоріше все обмежиться охороною,шлагбаумами(що незаконно ) і парканом "від циганів" "по периметру"..
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23.06.2022 10:23 Ответить
За триллион дол. от Запада , коломойские могут построить и частную страну.
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23.06.2022 10:17 Ответить
навіщо...?

у них всіх є віли за кордоном...

В тому числі у наших "виняткових патріотів"..

Кажуть,Садовий володіє навіть замком у Польщі...

і імена його діток "ополячені"...

Садові одружились у 2001 році, через рік народився Ivan-Pavel. (*в честь Папи Римського -поляка)Сподівались, що уже наступною буде дівчинка, а народився Тадей-Лука. Потім Mihal, Juzef та Antonij.
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23.06.2022 10:31 Ответить
Леськивы должны строить у себя в Израиле , а не в Украине!
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23.06.2022 10:18 Ответить
russian asshole, your opinion doesn't interest us.
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23.06.2022 10:26 Ответить
Кастовий розділ українців набуває конкретних обрисів. Чекаємо створення резервацій!
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23.06.2022 10:18 Ответить
Не розумію тих дебілів, які тут сруть цеглинами в коментах. Вам же тупорилим написали, що це приватна ініціатива за приватні кошти. Хай люди будують, дають роботу нашим громадянам, і житло. В чому проблема? Чекати коли довпойопи із кварталу95 почнуть щось будувати?
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23.06.2022 10:24 Ответить
Ой , так все це ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ - дітям не вистачає місць у дитячому садку! численні проблеми із доступом до медичної допомоги, коли швидка допомога зовсім не швидка! Або про бюрократію, коли для оформлення документів потрібно їздити до іншого населеного пункту!

Коли кацапи були під Черніговом і кілька сел району були з другої сторони відрізані підірваними мостами - в нас в селі нема навіть фельдшерського пункту . був обстріл і добре що ніхто не постраждав, якби були поранені - вони просто б повільно помирали..
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23.06.2022 10:25 Ответить
- Чи є успішні світові приклади?

- У динаміці цікавий Дубай....
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У Глібівку на Київщині ми плануємо заселити перші сім'ї вже на початку 2023 року.

Публікується на правах реклами
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23.06.2022 10:25 Ответить
Зображення відповідає тексту. Чергові Нью-Васюки та міжгалактичні перельоти, великий комбінатор відпочиває. А по факту ці "проекти" закінчуються тим що організатори схеми з грошима вкладників-інвесторів зникають в заздалегідь відомому напрямку, це Ізраїль або скорше наші вороги-сусіди. Обшукані інвестори з плакатами штурмують Кабмін, Нацбанк або ВР з вимогами "верніть наші гроші".
Стільки часу пройшло, стільки афер побудовано, стільки вкладників "кинуто", а нічого не змінолось.. без лоха ....
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23.06.2022 13:47 Ответить
Подивіться , де він хоче це будувати . В лісі . Що не зрозуміло . Це кодло навіть війна не зупиняє
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23.06.2022 10:25 Ответить
може то Рудий Ліс
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23.06.2022 10:28 Ответить
Це буде державним коштом для "обраних" переселенців? Така жирна програма по пилянню бабла? Тоді зрозуміло. А так, все це схоже на Нью-Васюкі.
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23.06.2022 10:33 Ответить
Пол Украины без жилья осталось. Приватные это гавно, але нужно и что то на госуровне предпринимать. Я уже третий город меняю, бо от дома только фундамент остался, даже машину, в которой жить хотел, кадыровцы отжали, а вы о приватных городах мечтаете.
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23.06.2022 10:35 Ответить
Сочувствую вам.
А этот парень не только мечтатель, он еще и творец, и поддержка нашей победе.
К тому же, о чем мечтать, о землянках?
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23.06.2022 10:45 Ответить
Прочитав коменти.
Класична реакція на щось нове і незвичне "то всьо хєрня"...
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23.06.2022 10:42 Ответить
Это точно Новый виток в качестве жилья. Были 1. Многоэтажка. 2. Жилой комплекс. 3. Город типа жилого комплекса
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23.06.2022 11:06 Ответить
Цікаво чий це Джуніор? Та звідкіля ноги ростуть, потім нам за наші кошти будувать Нью Васюки, та усюди кричати що АНалоГавнєт.
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23.06.2022 11:16 Ответить
у нас вже є "при-ватна Держава" - і поки що Зеленський не зробив її щасливою, все - навпаки..(
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23.06.2022 11:17 Ответить
О! Снова крепостное право?
Панам уже крепостные потребовались? И свои законы по примеру Дубая "отличные от шариата".

А самое главное, что это самая насущная проблема на сегодняшний день!
Других проблем, ну просто нет!
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23.06.2022 11:39 Ответить
Как бы так заметить... Нам нужны снаряды и патроны миллионами, десятками миллионов штук. В 4 смены на десятках подземных заводов (которые даже там могут уничтожать, но это лишь контролируемый ущерб, а не поражение).

А что до мостов и якобы цели - либо Путин будет уничтожен, его шестерки у власти будут уничтожены и мы получим триллионы долларов репараций и тогда будет не столько важно, что там эффективный или выгодный, денег хватит. Либо мы будем уничтожены. Нету иного сценария. Если Путин останется у власти, то ни один инвестор НИКОГДА в здравом уме даже с полными дотациями не потратит копейку в Украину. Он же не идиот, чтобы в любой день в году потерять не только имущество, но и жизни сотрудников. Поэтому наплевать на все эти восстановления, если это не наспех сделанные вещи в кратчайшие сроки. Либо мы победим и нефть с газом из РФ будут нашими по-крайней мере в виде огромной пошлины и платить ее будут сами кацапы, вдобавок потерявшие все вооружения на этом фронте, вообще все, на тысячу километров ни одной воинской части или ракет тут не будет, либо мы будем уничтожены полностью до конца, может не за эту войну, а лет через 8 после долгого падения в пропасть исключительно из-за нищеты и отсутствия инвестиций и возможности вести бизнес, одного страхования перевозок по пятикратной цене достаточно для смертного приговора почти любому бизнесу даже нашему на 100%.
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23.06.2022 11:57 Ответить
нормальные люди во время войны переходят на мобилизационный бюджет и не позволяют себе никаких дорогих покупок. Потому что совершенно неизвестно что будет завтра. А эта рекламная статейка похожа либо на деребан бюджетных денег либо на "разводку" инвесторов....
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23.06.2022 11:59 Ответить
А че не пишут, чего на самом деле хотят енти " мега застройщики" во время угроз ракетных обстрелов? Они мешочники или просто мошенники ?
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23.06.2022 22:27 Ответить
сгорит, как спичка. во время войны в Киеве можно покупать только кое-где на правом берегу.
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24.06.2022 06:26 Ответить
Це відомий аферист - в Пущі водиці обманув жителів із висотністю забудови на 3 лінії, так і стоїть ця коробка недобудована, вони за 3 роки навіть не спромоглися коробку закінчити, а заявлені терміни кінця будівництва вже 2 рази спливли. Робітники звідти вже і опалубку вивезли)))
Цікаво, чи вистачить його на суди із тими, хто купив квартири в Pusha-house, і на нове місто, що він там собі запланував. Почитайте історію цієї компанії і терміни закінчення їх проектів, (тих, що вони таки спромоглися завершити із величезною затримкою), нести до них гроші на інвестиції - це що подарувати внікуди.
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24.06.2022 13:35 Ответить
Цей Леськів вже набудував у курортній зоні Пущі Водиці. Хотів незаконно зробити 7+ поверхів,але люди не дали. Коротше,обмануті інвестори. Гроші на вітер. І до речі,війна,а в цих вже руки чешуться щось забудувати та заробити.
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24.06.2022 17:08 Ответить
 
 