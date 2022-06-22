Украина заверила, что будет использовать западное оружие только для обороны, а не для нападения на РФ, - Минобороны Германии

Украина заверила западных партнеров, что не собирается атаковать территорию России и будет использовать предоставленное Западом оружие только для защиты.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕН.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, собирается ли Украина нападать на российскую территорию, Ламбрехт сказала: "Нам не нужно было требовать этого от украинцев, они сами это четко заявили. У нас есть уверенность в том, что Украина будет использовать оружие только для обороны".

Ламбрехт подчеркнула, что одна из ее целей в контексте предоставления Украине оружия – гарантировать, что это не приведет к дальнейшей эскалации.

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"Предоставление оружия в зону боевых действий не было простым решением. Если вы спрашиваете меня, то Украина не накапливает оружие, а его должно быть достаточно, чтобы защищать себя от агрессора - России", - подчеркнула Ламбрехт.