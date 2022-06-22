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Украина заверила, что будет использовать западное оружие только для обороны, а не для нападения на РФ, - Минобороны Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бмп,німеччина

Украина заверила западных партнеров, что не собирается атаковать территорию России и будет использовать предоставленное Западом оружие только для защиты.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕН.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, собирается ли Украина нападать на российскую территорию, Ламбрехт сказала: "Нам не нужно было требовать этого от украинцев, они сами это четко заявили. У нас есть уверенность в том, что Украина будет использовать оружие только для обороны".

Ламбрехт подчеркнула, что одна из ее целей в контексте предоставления Украине оружия – гарантировать, что это не приведет к дальнейшей эскалации.

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"Предоставление оружия в зону боевых действий не было простым решением. Если вы спрашиваете меня, то Украина не накапливает оружие, а его должно быть достаточно, чтобы защищать себя от агрессора - России", - подчеркнула Ламбрехт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
А запрет применения по русским солдатам немцы не потребовали?
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22.06.2022 16:05
+19
Крым и Донбас наша территория, 100% имеем право! А дальше только по просьбе Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской Народных Республик.
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22.06.2022 16:13
+14
так так! обов"язково!!! )))
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22.06.2022 16:09
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А запрет применения по русским солдатам немцы не потребовали?
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22.06.2022 16:05 Ответить
Тоже правильно. Война ведь у нас гражданская, только по своим пулять можно.
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22.06.2022 16:07 Ответить
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22.06.2022 16:20 Ответить
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22.06.2022 16:58 Ответить
это не солдаты, а конченные ...мрази
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22.06.2022 18:34 Ответить
я, я, натюрліх !
рашистів вбивати не будемо, лише калічити !
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22.06.2022 19:25 Ответить
Напад на СРСР 81 рік тому Німеччина аргументувала як превентивний та оборонний.
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22.06.2022 16:06 Ответить
Тут не хочу надувати щоки чи експертом бути(Але як легко когось бити, коли знаєш, що тобі здачі посправжньому не дадуть(((Уявіть, що десь у підземеллі Української землі винахідники нарешті зробили зброю помсти, але як її застосувати, якщо світові поклявся, що по території ворога не гаситимеш? ((Навіть як і застосуєш, то скажуть, що західною зброєю(Це так, дурні думки вголос.
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22.06.2022 16:06 Ответить
обязательства, надеюсь, на обратной стороне Будапештского меморандум написаны?
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22.06.2022 16:07 Ответить
так так! обов"язково!!! )))
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22.06.2022 16:09 Ответить
)))
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22.06.2022 16:54 Ответить
та ты шо...
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22.06.2022 22:32 Ответить
Да, да, мамой клянемся. Спросить маму Розу из Молдаванки.
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22.06.2022 16:11 Ответить
кращий захист, це напад )
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22.06.2022 16:11 Ответить
А хто саме запевняв, ************* sie bitte?
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22.06.2022 16:11 Ответить
Минобороны.
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22.06.2022 16:33 Ответить
тобто Головнокомандувач промовчав....

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23.06.2022 08:38 Ответить
Крым и Донбас наша территория, 100% имеем право! А дальше только по просьбе Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской Народных Республик.
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22.06.2022 16:13 Ответить
На території росії ми їх голими руками порвемо і без вашої зброї .
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22.06.2022 16:13 Ответить
Дурня якась. Ракетами б'ють з параші. І яка ще може бути ""ще більша ескалація?? Брити і амери давно сказали, що маємо право
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22.06.2022 16:16 Ответить
А хто буде знати ЯКОЮ зброєю і КУДА ми їб@нем
Якщо в Україні вже Яку артилерію отримала Україна від західних партнерів: повний перелік
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23.06.2022 09:11 Ответить
Західну - ні. Свою - так
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22.06.2022 16:16 Ответить
овцы
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22.06.2022 16:17 Ответить
А когда в оркостан продавали подсанкционное оборудование для бронетехники тоже требовали у них честное пионерское, что не будут по Украине на них ездить? Лицемерные ушлепки.
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22.06.2022 16:33 Ответить
Канешна!! Канешна только для собственного захысту и никак иначе! Даже не сумлевайтесь. Кацапню и пальцем никто не тронет. А ежели они сами под выстрелы прыгают, так кто ж им доктор? Мы ни при чём.
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22.06.2022 16:38 Ответить
Короче че відмаска виключно для німців, нормальні країни типу США чи Британія вертіли ці заборони
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22.06.2022 16:42 Ответить
якщо це не приниження, то що таке приниження?

Терпили блд, ще з Порошенком 2014-го, коли русьня безкарно градами знищувала українців і сіла зі своєї території.
Так ми війну ніколи не виграємо

Україна запевнила західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3349537
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22.06.2022 16:48 Ответить
Ну и хорошо. В чем проблема с этим? Крым и Донбасс - наша земля, законные цели. По кацапам будет стрелять из своего. А на территории РФ не будет осколков или других частей западного оружия. Мы должны атаковать их сами из своего. Так и должно быть по законам государства и вообще теории естественного отбора, когда за проступки в виде нулевой подготовки к войне конечно должен последовать жесткий урок, чтобы впредь такого никогда не повторять.
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22.06.2022 16:52 Ответить
Прізвище обіцяльника не назване, то все дівочі розводи. Тому довбанем по рашці і вискажемо занепокоєння разом з Шольцем і Макроном.
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22.06.2022 16:57 Ответить
Целей по Украине /Крым и Донбасс включая/ для западного вооружения пока хватит. А по мордору надо своим бить или купленным через третьих лиц не у Запада /например у Эмиратов или саудитов. Египта за продовольствие/. Также Байроктары западным оружием не являются.
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22.06.2022 17:01 Ответить
Мне искренне интересно - они это на полном серьезе обсуждают??? Как они себе представляют, что Украина нападет на 1/6 часть суши? Зачем? Нам, что тундры в Украине не хватает?
Что у этих людей в головах?
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22.06.2022 17:48 Ответить
Да конечно. Всеми тремя немецкими гаубицами мы мацкву как штурманем. Весь мир аж затошнит и дьяволу поплохеет .
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22.06.2022 18:02 Ответить
когда рашка из за кордона обстреливает сумщину, черниговщину и харьковщину
всу должно стоять и ничего не делать?
или все таки имеет права ответить по точкам огневым провести ответный огонь?
или например когда они у границы скапливают технику явно готовя нападение
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22.06.2022 18:15 Ответить
Другими словами это ГАРАНТИИ россии, что она не потерпит военного поражения. И это значит, что война будет идти очень и очень долго. Раша годами будет обстреливать Украину ракетами со своей территории, а Украина не будет иметь права уничтожать объекты на территории агрессора. Получается у Раши БЕСПРОИГРЫШНОЕ положение!
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22.06.2022 18:51 Ответить
да без проблем, ведь Кубань, Курская, Белгородская обл. исконно Украинские земли да и Масква Киевскими князьями строилась...
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23.06.2022 09:13 Ответить
 
 