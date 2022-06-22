РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4854 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
6 885 2
война (46506) Министерство реинтеграции (247)

К перечню территорий в зонах боевых действий и на оккупированных территориях добавились четыре громады, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

карта,україна,громади

Минреинтеграции обновило перечень громад в районах боевых действий, на временно захваченных территориях и окружающих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"По состоянию на 21.06.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 8 областей. Всего в перечне 303 громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это тергромады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (51), Херсонской (49), Николаевской (23), Сумской (18) областей. Все перемещенные лица, переместившиеся из этих громады, получат денежную помощь от государства.

Также читайте: Обмен телами погибших военнослужащих произошел в Запорожской области: Украина вернула тела 35 защитников

К перечню добавились Новоалександровская сельская территориальная громада в Запорожской области, а также Миропольская и Садовская сельские и Глуховская городская территориальная громада Сумской области. При этом исключена Комышевашская поселковая территориальная громада в Запорожской области.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше не деньги, а карточки на еду, жилье, лекарства, одежду. Много таких полуватных и много стариков. Их могут развести на деньги так или иначе мошенники и им в чужом месте без знакомых просто с голоду умирать? Карточки надежнее. И жилье выдавать бесплатно то, которое пустует, включая и пустующие комнаты. Запретить сдавать жилье в аренду за деньги, пока есть беженцы непристроенные. Это же основа основ. Вся Москва так жила под прилетами бомб в 44-ом. Кто уехал в Германию из Киева, а такие имеются, пожалуйста свою квартиру под бесплатное проживание беженцев с минимум указаний и компенсаций за какое-то лишнее имущество.
показать весь комментарий
22.06.2022 16:49 Ответить
Так їдь у свою москву і розповідай що робити .
показать весь комментарий
22.06.2022 19:16 Ответить
 
 