РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4854 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 300 26
НАБУ (4030) конкурс (1128) коррупция (8383) членство в ЕС (773) САП (1946)

Назначение главы САП – условие сохранения статуса кандидата на членство в ЕС, - Совет общественного контроля НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

сап

Назначение главы САП, как соблюдение остальных требований Еврокомиссии, является условием сохранения статуса кандидата в членство Украины ЕС.

Об этом сообщает в фейсбуке Совет общественного контроля НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Уже завтра, 23 июня, Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС. Внимание будет приковано к заветной новости, и остальные инфоповоды, пожалуй, отойдут на второй план. Чтобы не потерять по обсуждению "кандидатства" не менее важную для евроинтеграции тему - противодействия коррупции, - РХК решила уже сейчас напомнить о назначении председателя Специализированной Антикоррупционной Прокуратуры (САП), которая является необходимым элементом не только для эффективного локального функционирования всех антикоррупционных процессов, но и для дальнейшего вступления Украины в ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в Украине существует немало антикоррупционных структур, наиболее тесно взаимодействующих между собой:

НАБУ – Национальное Антикоррупционное Бюро Украины;

САП – Специализированная Антикоррупционная Прокуратура;

ВАКС – Высший Антикоррупционный Суд Украины.

Далее Совет общественного контроля НАБУ подробно останавливается на том, как они сосуществуют? Чтобы коррумпированного должностного лица привлечь к ответственности, необходимо:

задокументировать получение им взятки (поиск доказательств, документирование преступления – НАБУ);

отправить дело в суд и доказать, что лицо действительно совершило акт коррупции (передача в суд, отстаивание дела – САП);

получить решение суда с приговором должностному лицу (суды - ВАКС).

Как отмечается, чтобы система работала в совершенстве, необходимы не только соответствующие реформы, но и слаженная работа всех трех структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило расследование дела о взяточничестве депутата Киевсовета Трубицына

Также Совет общественного контроля НАБУ объясняет, почему сосредоточено внимание именно на САП.

"САП является частью антикоррупционного механизма, направляющего расследование НАБУ в суд (именно прокурор САП ведет дело в суде против коррумпированного чиновника). САП осуществляет процессуальное руководство над делами НАБУ и при этом является незаангажированной, независимой от генпрокуратуры, структурой. И именно САП В настоящее время - единственное из трех указанных выше - не имеет главы. Без главы на САП сильно растет влияние генерального прокурора, политически зависимой в правоохранительной системе должности, иногда приводит к закрытию дел против лиц, которых власть хочет "спасти". САП никто кроме Генерального прокурора и его заместителей не имеет полномочий подписать подозрения спецсубъектам (народным депутатам, судьям и т.п.)", - говорится в сообщении.

Следующие шаги:

В январе 2021 года начался конкрус на главу САП. На сегодняшний день он находится на финальной стадии - утверждении победителя, которого, после серии тестирований всех кандидатов, выбирает конкурсная комиссия.

В финал вышли два конкурсанта:

Детектив НАБУ – Александр Клименко (246 баллов)

Прокурор Генеральной Прокуратуры – Андрей Синюк (229 балла)

"То есть по процедуре осталось объявить результаты. Но этот процесс отсрочивается конкурсной комиссией. Теперь, когда Украина в шаге от вступления в ЕС, а выбор главы САП, как соблюдение остальных требований Еврокомиссии, является условием сохранения статуса кандидата, откладывать это решение дальше равно преступлению. Если Украина не выполнит эти обязательства, она автоматически лишится статуса кандидата на вступление ЕС, а значит, потеряет большую долю международной поддержки, что в условиях войны особенно необходимо", - отмечают в Совете общественного контроля НАБУ.

"Мы уже выбрали европейский путь развития, мы даже выбрали голову (результаты голосования уже есть, они выше), осталось главное - воплотить. Призываем распространить эту информацию, чтобы исключить шансы отсрочить (в который раз!) решение о назначении главы САП", - резюмируют в ГО.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Через півроку кандидатство втратимо якщо Зелю не виженемо!
показать весь комментарий
22.06.2022 16:13
+16
Терміново призначити голову САП!
Ігнорування владою цього призначення - це зумисне затягування боротьби з корупцією!
показать весь комментарий
22.06.2022 16:24
+8
Починається бл...ство(((
показать весь комментарий
22.06.2022 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Починається бл...ство(((
показать весь комментарий
22.06.2022 16:08 Ответить
Й***ний Татаров.
показать весь комментарий
22.06.2022 17:42 Ответить
Через півроку кандидатство втратимо якщо Зелю не виженемо!
показать весь комментарий
22.06.2022 16:13 Ответить
Та шо вам той дєкламатор здався ?

Йому б приставити нормального продюсера замість Єрмака і хай купається в лучах слави
показать весь комментарий
22.06.2022 16:19 Ответить
нема на горизонті жодного, одні подмастерья московських фанерного і гнутих меблів комбінатів
показать весь комментарий
22.06.2022 18:26 Ответить
Терміново призначити голову САП!
Ігнорування владою цього призначення - це зумисне затягування боротьби з корупцією!
показать весь комментарий
22.06.2022 16:24 Ответить
Люди в комиссии по призначенню голови САП от Татарова-Ермака выставляют себя перед украинским народом и всем миром последними идиотами-дебилами, но ослушаться начальства из Офиса Президента боятся
показать весь комментарий
22.06.2022 18:36 Ответить
Надо все это объяснить бубе криворогому, а то он академиев не заканчивал, читать не умеет и еще с садика играл роль дурачка. И зачем ему умение читать, за это денежки не платят, а за роль дурачка в садике ему давали бублики и конфеты, а начиная с КВНа денежки пошли. Поэтому буба держит при себе Дерьмака, тот и читать и писать умеет. Только он читает бубе не все, а только то, что Беня скажет.
показать весь комментарий
22.06.2022 16:27 Ответить
Больше всего они боятся, что у Лукашенко есть прямой компромат на тех политиков, кто согласился участвовать в схеме взаимного обогащения на откатах при покупке асфальта по тройной или четверной цене даже не от его себестоимости с учетом транспортировки, а с учетом выручки завода-изготовителя и транспорта. Такой компромат - это всегда и везде неизбежное явление, когда первый раз берешь откат. Поэтому никто не может выйти легально из системы коррупции. Объемы закупки асфальта все знают, значит коррупция там имеет громадные размеры. То есть кому-то менее вредному уже сейчас предлагать сделку со следствием в обмен на признание вины и сдачу не то что членов коррупционной команды, а даже и начальников. Иначе будет шантаж. Да, придется этим сотрудничающим полностью списать их преступление. Но иного выхода нет, в США это давно поняли и всегда жертвуют частным ради общего.
показать весь комментарий
22.06.2022 16:34 Ответить
Трухина в голови САП!!!
Буба не лох, он марионетка Бени.
Он президент, не сбежал, наркоту не употреблял, не уклонялся, писюном не играл, треба забути старі довоєнні моменти, все це не на часі, він президент, доречі майже фельдмаршал, бо такє поло тільки у них.
Народ України дуже вимогливий, незадоволений, невдячний, поїду до Оману, бо там мои рахунки.
показать весь комментарий
22.06.2022 16:43 Ответить
Призначення голови САП, рашистська мітла, котрою "зе слуги" довший час шкодять Україні і її народу
показать весь комментарий
22.06.2022 16:55 Ответить
Отхлестали мафию по полной
показать весь комментарий
22.06.2022 17:35 Ответить
Посадили Вову на розтяжку. От жалко пацана (с)
показать весь комментарий
22.06.2022 17:42 Ответить
Призначення голови САП до прямих публічних погроз від партнерів втрати Україною статусу кандидата на вступ від корцупційної шобли очікувати не варто.
показать весь комментарий
22.06.2022 17:50 Ответить
коли дядя Сем приймав закон про лендліз, той упоротий сенатор,що вносив поправки, патякав на всю Америку,що Зелі віри немає, бо за рік без будьякогось там бізнесу заробив 100 лямів зелені. Але багаття не роздмухували. Єрмак не менше заколотив бабла біля зелі.
А що, Шибунін вже не входить в Раду НАБУ? Як там без нього яйця несуться? Непорядок, однако.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:31 Ответить
Так!
показать весь комментарий
22.06.2022 19:08 Ответить
Призначить ,Татарова ,або арахімію,на вкрай випадок Безуглу,ви ж в курсі.
показать весь комментарий
22.06.2022 19:19 Ответить
Забудьте. там тільки могила виправить
показать весь комментарий
22.06.2022 20:28 Ответить
Думаю, коломойшу призначать ))
показать весь комментарий
22.06.2022 20:44 Ответить
найвеличнішому головне на другий строк заскочити,
показать весь комментарий
22.06.2022 22:26 Ответить
тільки слугам то нафіг то не потрібно
показать весь комментарий
23.06.2022 10:32 Ответить
 
 