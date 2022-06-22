Назначение главы САП – условие сохранения статуса кандидата на членство в ЕС, - Совет общественного контроля НАБУ

Назначение главы САП, как соблюдение остальных требований Еврокомиссии, является условием сохранения статуса кандидата в членство Украины ЕС.

Об этом сообщает в фейсбуке Совет общественного контроля НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Уже завтра, 23 июня, Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС. Внимание будет приковано к заветной новости, и остальные инфоповоды, пожалуй, отойдут на второй план. Чтобы не потерять по обсуждению "кандидатства" не менее важную для евроинтеграции тему - противодействия коррупции, - РХК решила уже сейчас напомнить о назначении председателя Специализированной Антикоррупционной Прокуратуры (САП), которая является необходимым элементом не только для эффективного локального функционирования всех антикоррупционных процессов, но и для дальнейшего вступления Украины в ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в Украине существует немало антикоррупционных структур, наиболее тесно взаимодействующих между собой:

НАБУ – Национальное Антикоррупционное Бюро Украины;

САП – Специализированная Антикоррупционная Прокуратура;

ВАКС – Высший Антикоррупционный Суд Украины.

Далее Совет общественного контроля НАБУ подробно останавливается на том, как они сосуществуют? Чтобы коррумпированного должностного лица привлечь к ответственности, необходимо:

задокументировать получение им взятки (поиск доказательств, документирование преступления – НАБУ);

отправить дело в суд и доказать, что лицо действительно совершило акт коррупции (передача в суд, отстаивание дела – САП);

получить решение суда с приговором должностному лицу (суды - ВАКС).

Как отмечается, чтобы система работала в совершенстве, необходимы не только соответствующие реформы, но и слаженная работа всех трех структур.

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Также Совет общественного контроля НАБУ объясняет, почему сосредоточено внимание именно на САП.

"САП является частью антикоррупционного механизма, направляющего расследование НАБУ в суд (именно прокурор САП ведет дело в суде против коррумпированного чиновника). САП осуществляет процессуальное руководство над делами НАБУ и при этом является незаангажированной, независимой от генпрокуратуры, структурой. И именно САП В настоящее время - единственное из трех указанных выше - не имеет главы. Без главы на САП сильно растет влияние генерального прокурора, политически зависимой в правоохранительной системе должности, иногда приводит к закрытию дел против лиц, которых власть хочет "спасти". САП никто кроме Генерального прокурора и его заместителей не имеет полномочий подписать подозрения спецсубъектам (народным депутатам, судьям и т.п.)", - говорится в сообщении.

Следующие шаги:

В январе 2021 года начался конкрус на главу САП. На сегодняшний день он находится на финальной стадии - утверждении победителя, которого, после серии тестирований всех кандидатов, выбирает конкурсная комиссия.

В финал вышли два конкурсанта:

Детектив НАБУ – Александр Клименко (246 баллов)

Прокурор Генеральной Прокуратуры – Андрей Синюк (229 балла)

"То есть по процедуре осталось объявить результаты. Но этот процесс отсрочивается конкурсной комиссией. Теперь, когда Украина в шаге от вступления в ЕС, а выбор главы САП, как соблюдение остальных требований Еврокомиссии, является условием сохранения статуса кандидата, откладывать это решение дальше равно преступлению. Если Украина не выполнит эти обязательства, она автоматически лишится статуса кандидата на вступление ЕС, а значит, потеряет большую долю международной поддержки, что в условиях войны особенно необходимо", - отмечают в Совете общественного контроля НАБУ.

"Мы уже выбрали европейский путь развития, мы даже выбрали голову (результаты голосования уже есть, они выше), осталось главное - воплотить. Призываем распространить эту информацию, чтобы исключить шансы отсрочить (в который раз!) решение о назначении главы САП", - резюмируют в ГО.