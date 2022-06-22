Арахамия требовал не предоставлять Грузии статуса кандидата в члены ЕС, - премьер Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия лично ездил в США и Европу и требовал, чтобы Грузия не приобрела статус кандидата в члены ЕС.

Об этом он заявил, выступая в грузинском парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, был представитель украинской власти, господин Арахамия. Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если бы Грузия получила статус кандидата, они были бы очень расстроены". ", – сказал грузинский премьер.

Гарибашвили не указал, откуда у него эта информация, но заявил, что Украину в этом вопросе поддерживали сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Речь идет, в частности, о Саломе Самадашвили, которая была послом Грузии в ЕС.

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