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Новости За рубежом
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Грузия (4339) членство в ЕС (773) Евросоюз (15853) Арахамия (956) Гарибашвили Ираклий (30)

Арахамия требовал не предоставлять Грузии статуса кандидата в члены ЕС, - премьер Гарибашвили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия лично ездил в США и Европу и требовал, чтобы Грузия не приобрела статус кандидата в члены ЕС.

Об этом он заявил, выступая в грузинском парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, был представитель украинской власти, господин Арахамия. Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если бы Грузия получила статус кандидата, они были бы очень расстроены". ", – сказал грузинский премьер.

Гарибашвили не указал, откуда у него эта информация, но заявил, что Украину в этом вопросе поддерживали сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Речь идет, в частности, о Саломе Самадашвили, которая была послом Грузии в ЕС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Домой – в Европу": в центре Тбилиси – митинг в поддержку евроинтеграции Грузии. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+63
Аграхимия успевает везде и всем насрать.
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22.06.2022 16:18
+31
Это другое. Совсем другое. Это чмо ,агрохамия, не украинец, не политик, не дипломат. От его высказываний, как и от Подоляка, Арестовича, Безуглой, Украине только хуже.
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22.06.2022 16:26
+27
В точку. На редкость гнилой типчик.
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22.06.2022 16:22
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За нас грузины с 2014го воюют -только уже из за этого ни одна зелёная,и не зелёная, мразь не имеет морального права лезть куда не просят...
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22.06.2022 16:45 Ответить
Так за нас и чеченцы с 2014 года воюют, что не мешает кадыровцам устраивать в Украине геноцид...

А с грузинами другая проблема - они шли в Европу с Украиной ноздря в ноздрю, а потом выбрали себе ДВАЖДЫ (!) совершенно пророссийское правительство, не поддерживают санкции против рашки, принимают их самолёты и их "беженцев" (по принципу "20 долларов - это 20 долларов! Ничего личного - джаст бизнес!"). Но, думаю, личное там тоже есть - помните, как в начале войны грузинское правительство не выпустило в Украину добровольцев, которые летели на помощь?

Вы правда полагаете, что Европа должна раскрыть обьятия ТАКОЙ Грузии?

Арахамло, конечно, могло что-нибудь и ляпнуть (хотя никаких доказательств грузинской стороной представлено не было, как стоит в тексте!), но не думаю, чтобы в ЕС кто-нибудь в принципе прислушался к этой зелёной хламидомонаде. Просто, к сожалению, Грузия сейчас полностью "на самообслуживании" - своим выбором они перечеркнули путь в Европу.

Мы, конечно, тоже те ещё выборцы, но Украину и Молдову спасает война, как ни странно и ни цинично это звучит...
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22.06.2022 21:40 Ответить
Пані Валерія, Арахамія також воює, але проти нас. Потрібно подякувати миколаївським волонтерам, які вибрали вибрали "зелень" і самого мамамію.
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23.06.2022 08:22 Ответить
Там главный вопрос о признании их Биздины олигархом и нще ряд, так что Хламидия тут не причем
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22.06.2022 16:45 Ответить
Грузія то наші друзі.Я вірю,це можливо що ця неголена мавпа могла то зробити.Бо в нас влада злочинців,брехунів,невігласів і бовдурів.Сором пече.
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22.06.2022 16:46 Ответить
І агрохімія дурне і цей підфуйловнік - недолуге
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22.06.2022 16:46 Ответить
Я вас прошу не гвалтувати назви двох розділів науки по відношенню до цієї мохнорилої двуногої істоти.Поганяло йому підходить більш прозаїчне:арачмонія!.
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22.06.2022 20:43 Ответить
АРа и Габо СЛУЖАТ В 5 ОТДЕЛЕ ФСБ РАБzei
Крысы путлера..Вы хоть под собой разберитест...)))) стало идиотов...
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22.06.2022 16:46 Ответить
прорашистський Гарібашвілі, робить з прорашистського агрохімії в Україні якогось "поцріота" .котрий за Україну без НАТО ,але за "найтральний статусЙ без Донецької .Луганської областей і Криму.Обоє, з рашистського феесбешного розливу ,
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22.06.2022 16:47 Ответить
В Грузии не будет никакого "второго фронта" - Гарибашвили

Цитата

"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет.

Это наша принципиальная позиция", - заявил Гарибашвили.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1974308-u-gruziyi-ne-bude-zhodnogo-drugogo-frontu-garibashvili
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22.06.2022 16:48 Ответить
арахамия так всемогущ??? )))
хто такое арахамия ))))))))))))))
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22.06.2022 16:48 Ответить
Не хто, а що
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22.06.2022 18:04 Ответить
Й те,й и те лайно. А,при прзиції Габріашвілі, Грузію непустять до ЄС. Вистачає Угорщини...
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22.06.2022 16:49 Ответить
А в Грузии не в курсе, что у них страной правит Янукович-Иванишвили?
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22.06.2022 16:52 Ответить
Вот он властелин мирового закулисья! Все любители заговоров не могли подумать что мировой правитель здесь сидит!
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22.06.2022 16:53 Ответить
Ще один мухоморів поснідав.
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22.06.2022 16:54 Ответить
Это при всех проросийских делах правительства Грузии, однозначно выпад и диверсия против дружественного нам народа Грузии, при этом халамидия абхаз, что уже есть отдельная квалифицирующая тема. Вообще-то эта охламония монстр какой-то, и с мордором успевает помириться и абрамовича протащить вместе с 400 000 спасенных украинцев, теперь Грузию в ЕС не принял.
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22.06.2022 16:56 Ответить
Не факт, что это правда. У Украины не тот статус, чтоб подобные ультиматумы выдвигать, нам бы для себя кандидатство согласовать...
Возможно, пророссийское руководство Грузии просто захотело нам нагадить от безысходности...
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22.06.2022 16:57 Ответить
Не те щоб у Грузії зараз проросійське керівництво, скоріше його можна назвати олігархічним. Мільярдер Іванішвілі хоч нібито і відійшов від політики, але всі у Грузії і багато хто за її межами, добре розуміють, що він продовжує мати визначне значення на прийняття рішень у державі. Олігарх при владі, хоч офіційно, хоч у тіні, нічого доброго державі не несе.
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22.06.2022 17:11 Ответить
чем же нагадила можете сказать?
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22.06.2022 17:25 Ответить
тим що створює токсичну атмосферу навколо нас, такі ж кроки робить Угорщина
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22.06.2022 17:29 Ответить
Більш токсичної атмосфери , ніж створюють абрахамії , арєстовічі та інше бидло , уявити важко .
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22.06.2022 17:38 Ответить
да что вы говорите? грузия вам предоставил гуманитарку больше всех, целий батальен грузинский воюет сейчас в северодонецке. чем же тебе испортили атмосферу? поживем увиди кто портит атмосферу в украине, грузия или арахамия.
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23.06.2022 09:31 Ответить
Граждане Грузии тоже стремятся присоединиться к ЕС, и я желаю достижения этой цели. Тем более что большое количество грузин воюет сейчас на стороне Украины, хотя руководство Грузии препятствовало их выезду в Украину.
Если заявление Гарибашвили правда - это создает негативный имидж Украине, ведет к недоверию между народами наших стран. Но доказательст он не предоставил, а вот его высказывание что "Грузия более достойна статуса кандидата в ЕС в сравнении с Украиной и Молдовой" тоже показательно, любые сравнения в этом направлении некорректны...
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22.06.2022 18:56 Ответить
Проклята мавпа!
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22.06.2022 17:00 Ответить
Я думав то Сорос заправляє всім. А виявилося, що тепер то Агрохімія
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22.06.2022 17:02 Ответить
То ********** його - у вас же багато "воров в законе", з України їх пачками висилали. У чому проблема: і вам приємно, і нам... ще більш приємно
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22.06.2022 17:08 Ответить
Тю. Дали б цій бібізяні грошей. За гроші Арахамія що завгодно зробить - навіть росію порекомендує.
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22.06.2022 17:08 Ответить
обизяна Чичичи обосрала кирпичи а рабочие пришли -Фу воняют кирпичи.
это канечно проделки фсб.но если абизяна срет где попало ..То выставить это в нужном русле выгодно масковии
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22.06.2022 17:09 Ответить
В абхазском заповеднике обезьяны тоже не любят Грузию?
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22.06.2022 17:15 Ответить
я что то не пойму вас украйнцев. грузия прислала вам самое большое количество гуманитарки. оружие у нас самых нет чтоб прислать вам. на вашей стороне воюет целий грузинский батальен.
что нам еще сделать? арахамия он гныда и не может быть чтоб он не был прав в одних случаях а вдругих нет. он такой же украйнец или грузин как я японец. родился и вырось в россии. и никакой не пророссийский у нас правителство. грузинские алигархи (сбежавшие деньгами грузинского народа) сидят у вас в правительстве (адеишвили и еже с ними)
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22.06.2022 17:22 Ответить
навіть Казахстан не дає можливість уникнути санкцій, а Грузія дозволяє.
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22.06.2022 17:30 Ответить
Нет никаких достоверных подтверждений сказанному.... Украина не в том положении чтобы какие то ультиматумы ставить, а Арахамия вообще никто для запада... Да и нет никакой мотивации для Украины противится вступлению Грузии в ЕС, тем более, что отношения грузинского и и украинского народа очень теплые. Скорее всего грузинское правительство ищет оправдания для своего общества.... в принципе действительно удивительно, стремиться в ЕС, но при этом не поддерживать проевропейскую политику....
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22.06.2022 17:36 Ответить
Брат , не обращай внимание на идиотов-совков-зебилов(это одно и тоже . Эта абрахамия уже так нагадила Украине , и в этот раз тоже . А за писателей-дебилов мне стыдно особенно сейчас , когда вижу лучших сыновей Грузии , которые с оружием защищают Украину . В одном Вы не правы , те к кому обращаетесь , или зеботы , или придурки - они не Украинцы .
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22.06.2022 17:46 Ответить
Недотримання санкцій проти росії і прийом звідти біженців - ось вам відповідь, невдячні носаті уйобки!
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22.06.2022 17:46 Ответить
Арахамия то ещё говно - но почему вы решили , что Гарібашвілі говорит правду?
Правительство Грузии сами просрали евроинтеграцию и теперь валят с больной головы на (почти)здоровую
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22.06.2022 17:26 Ответить
Я глубоко уважаю грузинский народ, его культуру,понимаю , что множество добровольцев пойдут защищать Грузию от свинособак. В данном случае ни Арахамия( хитрожопейший) ни кто другой не виноваты. Я тоже искренне не понимаю грузинов - у них забрали30% территории, из Тбилиси видна база раши , а они( народ) выбирают правительство, которое многими действиями показывает , что им больше нужна раша , чем Европа. Нельзя хотеть пить вино и танцевать с оккупантами и хотеть в Европу. Я реально не понимаю. Может кто то подскажет
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22.06.2022 17:41 Ответить
Я підскажу - спілкуйся Українською і не слухай кацапську ху.ню . Це ти побував в Грузії і побачив на власні очі ? Впевнений , що ні .
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22.06.2022 17:49 Ответить
А він таки правий. Щодо обох. Якою б мовою він не писав...
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22.06.2022 20:20 Ответить
А **** ти хотів носата кремлівська підстилка????
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22.06.2022 17:44 Ответить
Похоже на дезу. Правительство Грузии пытается найти "козла отпущения". И вот почему:
1. Не указан источник - "на лавочке у подъезда слышал"
2. Украина не в том состоянии, чтобы выдвигать ультиматумы - "мы будем огорчены" - серьезно блд?
3. Зная отношение украинского общества к Арахамии (мягко говоря негативное), расчет идет на то, что вброс найдет "благодатную почву"
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22.06.2022 17:45 Ответить
Ну,в зебизянах хамло на хамле ...так что насчёт ультиматумов вы погорячились -они каждый день их выкрикивают ...поэтому именно это и похоже на правду...
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22.06.2022 18:11 Ответить
Арахам - сєпар, як в Україні так і в Грузії.
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22.06.2022 18:13 Ответить
Гарибашвили, пожалуйся на Арахамию своему шефу в Кремле.
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22.06.2022 18:19 Ответить
Ninja, тут и понимать нечего, мы русский дух через монитор чувствуем, как Патрон взрывчатку и нечего сетовать шо мы недоброжелательно отзываемся о вашем правительстве. Оно явно пророссийское! Разведки Европы, Англии, США наверное точно знают, но прямо, на официальном уровне, не говорят. Надеются, что сами разберётесь с русским полюсом влияния. И это, освободите наконец Михо...
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22.06.2022 18:35 Ответить
Что гарибашвили ПОЦ, что арахуй, но только арахуй ПО-ПОЦЕВЕЕ будет!!!!!
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22.06.2022 18:41 Ответить
вся ця свістопляска Гарібашвілі ще аукнеться. Він особисто не випускав президентшу з офіціозом в Україну, заблокував допомогу Україні,робить все, щоб не обіжати путна. Йому кандидатство побоку, всі лаврушники та інші ********* ддавно сидять у Турції,Іспанії і їм до одного місця ЕС. ЕС для них просто дійна корівчина, бо всі грузинські злодіі давно промишляють крадіжками в ФРН,Франції,Швеції і т.д.
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22.06.2022 18:49 Ответить
Як же ж розпереживалися "патріоти" за сутьбу грузинського Азарова і їхньої Януковични. Аж "пече". Аби вкуснути черговий раз владу рідної країни, яка веде війну. Підіть полачте, посріть і заспокойтесь.
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22.06.2022 18:57 Ответить
Кто же арашка тебе верит?
Ещё скажи что ты справку Абрамовичу не давал
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22.06.2022 19:17 Ответить
А вот і нє падерьотесь!
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22.06.2022 19:45 Ответить
Не вміють будувати пропаганду! Треба було заявити що агрохімія погрожував і вимагав мішок грошей. Ви не дали так як боритесь з корупцією. Агрохімія натомість зробив те чим погрожував. А далі розкручувати, що спецслужби Грузії виявили цілий ланцюжок який веде до самого найвеличнішого От так би і вислужився перед пуйло і виборцям своїм очі замилив!
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22.06.2022 20:27 Ответить
зеленые могут, это люди без совести
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22.06.2022 20:52 Ответить
Грузин знайшов винних!!
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23.06.2022 07:04 Ответить
А как там нынче Михо, кто в курсе?
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23.06.2022 09:59 Ответить
Этот - премьер Гарибашвили казачек макшан -Zасланец.

Eго Zадача нaстроить Грузию против Украины.
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23.06.2022 13:40 Ответить
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