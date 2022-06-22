Арахамия требовал не предоставлять Грузии статуса кандидата в члены ЕС, - премьер Гарибашвили
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия лично ездил в США и Европу и требовал, чтобы Грузия не приобрела статус кандидата в члены ЕС.
Об этом он заявил, выступая в грузинском парламенте, передает Цензор.НЕТ.
"Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, был представитель украинской власти, господин Арахамия. Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если бы Грузия получила статус кандидата, они были бы очень расстроены". ", – сказал грузинский премьер.
Гарибашвили не указал, откуда у него эта информация, но заявил, что Украину в этом вопросе поддерживали сторонники экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Речь идет, в частности, о Саломе Самадашвили, которая была послом Грузии в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
А с грузинами другая проблема - они шли в Европу с Украиной ноздря в ноздрю, а потом выбрали себе ДВАЖДЫ (!) совершенно пророссийское правительство, не поддерживают санкции против рашки, принимают их самолёты и их "беженцев" (по принципу "20 долларов - это 20 долларов! Ничего личного - джаст бизнес!"). Но, думаю, личное там тоже есть - помните, как в начале войны грузинское правительство не выпустило в Украину добровольцев, которые летели на помощь?
Вы правда полагаете, что Европа должна раскрыть обьятия ТАКОЙ Грузии?
Арахамло, конечно, могло что-нибудь и ляпнуть (хотя никаких доказательств грузинской стороной представлено не было, как стоит в тексте!), но не думаю, чтобы в ЕС кто-нибудь в принципе прислушался к этой зелёной хламидомонаде. Просто, к сожалению, Грузия сейчас полностью "на самообслуживании" - своим выбором они перечеркнули путь в Европу.
Мы, конечно, тоже те ещё выборцы, но Украину и Молдову спасает война, как ни странно и ни цинично это звучит...
Крысы путлера..Вы хоть под собой разберитест...)))) стало идиотов...
Цитата
"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет.
Это наша принципиальная позиция", - заявил Гарибашвили.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1974308-u-gruziyi-ne-bude-zhodnogo-drugogo-frontu-garibashvili
хто такое арахамия ))))))))))))))
Возможно, пророссийское руководство Грузии просто захотело нам нагадить от безысходности...
Если заявление Гарибашвили правда - это создает негативный имидж Украине, ведет к недоверию между народами наших стран. Но доказательст он не предоставил, а вот его высказывание что "Грузия более достойна статуса кандидата в ЕС в сравнении с Украиной и Молдовой" тоже показательно, любые сравнения в этом направлении некорректны...
это канечно проделки фсб.но если абизяна срет где попало ..То выставить это в нужном русле выгодно масковии
что нам еще сделать? арахамия он гныда и не может быть чтоб он не был прав в одних случаях а вдругих нет. он такой же украйнец или грузин как я японец. родился и вырось в россии. и никакой не пророссийский у нас правителство. грузинские алигархи (сбежавшие деньгами грузинского народа) сидят у вас в правительстве (адеишвили и еже с ними)
Правительство Грузии сами просрали евроинтеграцию и теперь валят с больной головы на (почти)здоровую
1. Не указан источник - "на лавочке у подъезда слышал"
2. Украина не в том состоянии, чтобы выдвигать ультиматумы - "мы будем огорчены" - серьезно блд?
3. Зная отношение украинского общества к Арахамии (мягко говоря негативное), расчет идет на то, что вброс найдет "благодатную почву"
Ещё скажи что ты справку Абрамовичу не давал
Eго Zадача нaстроить Грузию против Украины.