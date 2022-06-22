Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС ожидаем завтра вечером-послезавтра утром, - Стефанишина

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза должно будет принято с самого утра 24 июня, или вечером 23 июня.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что такое решение будет с самого утра 24 июня. Принимая во внимание высокий уровень консенсуса, который есть на данный момент, возможно даже, что такое решение будет принято завтра вечером", - сказала она на брифинге в национальном медиацентре "Украина" в среду днем.

По ее словам, Украина уже начала готовится к выполнению рекомендаций, которые позволят перейти к следующему этапу переговоров с ЕС, в частности готовится дорожная карта реализации таких рекомендаций, которая в ближайшее время будет утверждена президентом Украины.

"Мы ожидаем, что завтра и послезавтра лидеры Европейского Союза не только предоставят Украине статус кандидата, но и четко обозначат, что мы двигаемся в направлении членства в Европейский Союз, и будут применять к нам финансовые и экономические механизмы, как для страны, которая должна стать членом Евросоюза", - подчеркнула она.

Также читайте: Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, - Шмыгаль