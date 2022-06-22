Основной целью оккупантов сейчас является выход на админграницы Донетчины и Луганщины, - Мотузяник

Основной целью РФ в войне против Украины остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил сегодня на брифинге представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Основной целью противника на данном этапе остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей, удержание устойчивости сухопутного коридора во временно оккупированный Крым, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря", - подчеркнул спикер.

По его словам, войска РФ преобладают ВСУ в вооружении.

Также читайте: Россия формирует армейский корпус в 15,5 тыс. военнослужащих, который может задействовать в наступлении на Киев, - Павлюк

"На отдельных направлениях на один выстрел украинской артиллерии приходится шесть и более выстрелов противника", - добавил Мотузяник.

Основные усилия российские оккупанты продолжают сосредоточивать на северодонецком и бахмутском направлениях, чтобы окончательно завершить захват территории всей Луганской области. Бои за Северодонецк продолжаются, противник пытается установить полный контроль над городом.

На бахмутском направлении российские войска перегруппировываются, чтобы усилить свое наступление.

На других оперативных направлениях в Донецкой и Запорожской областях россияне пытаются сковывать действия ВСУ и не позволяют перекидывать подразделения ближе к Северодонецку.