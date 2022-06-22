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Основной целью оккупантов сейчас является выход на админграницы Донетчины и Луганщины, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донецк,луганск,донбасс

Основной целью РФ в войне против Украины остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил сегодня на брифинге представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Основной целью противника на данном этапе остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей, удержание устойчивости сухопутного коридора во временно оккупированный Крым, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря", - подчеркнул спикер.

По его словам, войска РФ преобладают ВСУ в вооружении.

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"На отдельных направлениях на один выстрел украинской артиллерии приходится шесть и более выстрелов противника", - добавил Мотузяник.

Основные усилия российские оккупанты продолжают сосредоточивать на северодонецком и бахмутском направлениях, чтобы окончательно завершить захват территории всей Луганской области. Бои за Северодонецк продолжаются, противник пытается установить полный контроль над городом.

На бахмутском направлении российские войска перегруппировываются, чтобы усилить свое наступление.

На других оперативных направлениях в Донецкой и Запорожской областях россияне пытаются сковывать действия ВСУ и не позволяют перекидывать подразделения ближе к Северодонецку.

Автор: Анастасія Потіха
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Яка основна мета у"мотузяників " поки що не ясно.
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22.06.2022 16:50 Ответить
.......прослеживая тенденцию риторики - "мы сделали что могли, но ввиду превосходства противника и недостатка оружия ВСУ, вынуждены(варианты)" .........
......явно пораженческий настрой и подготовка общества к (варианты)......
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22.06.2022 17:08 Ответить
Один влучний постріл 155 мм краще 6-ти пострілів 152 мм по площі.
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22.06.2022 16:50 Ответить
крымский мост надо немного пошатать, хотя бы железнодорожную ветку. Все их южное направление захлебнется, их легко давить будет и на запорожском и на херсонском направлении
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22.06.2022 16:52 Ответить
А без Мотузяника мы это не видим? А потом какие будут?
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22.06.2022 17:40 Ответить
При чому тут адмінкордони. Вийдуть і зупиняться? І точно по кордонам. Який резніков такий і мотузянник. Два великих знатока.
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22.06.2022 17:55 Ответить
 
 