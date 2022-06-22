Проблему с жильем для переселенцев можно решить комплексно, но не сейчас, – Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Проблему с жильем для внутриперемещенных лиц пока в стране продолжаются активные боевые действия решать не целесообразно.
Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Комплексно это сделать можно, но не сейчас. Сейчас мы не можем точно спрогнозировать то, как будут развиваться военные события. Мы же понимаем, что они могут быть разными. Стараемся рассредоточить людей так, чтобы не нагружать западную часть страны или Закарпатья, где-то здесь ближе Полтава, Житомир. Но пока не понимаем, как именно будет происходить деоккупация, как будет двигаться фронт, поэтому пытаемся решать вопросы с жильем временно", - сказала Верещук.
По ее словам, даже при таких условиях власти не исключают, что это жилье может понадобиться зимой. Поэтому не могут быть построены какие-нибудь неутепленные дома со щелями, в которых люди будут мерзнуть.
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"23 ноября 2021 года пообещала, что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.
14 февраля. .Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Шаг за шагом, меняем реальность!" - написала она.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
экономику уже спасли без паники))
Чи то я дітей спутав з генпрокуроркою та іншими сраколизами найвеличнішої дупи.
за них вирішать сусідні держави, надавши прихисток і роботу українцям