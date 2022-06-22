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Проблему с жильем для переселенцев можно решить комплексно, но не сейчас, – Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Проблему с жильем для внутриперемещенных лиц пока в стране продолжаются активные боевые действия решать не целесообразно.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Комплексно это сделать можно, но не сейчас. Сейчас мы не можем точно спрогнозировать то, как будут развиваться военные события. Мы же понимаем, что они могут быть разными. Стараемся рассредоточить людей так, чтобы не нагружать западную часть страны или Закарпатья, где-то здесь ближе Полтава, Житомир. Но пока не понимаем, как именно будет происходить деоккупация, как будет двигаться фронт, поэтому пытаемся решать вопросы с жильем временно", - сказала Верещук.

По ее словам, даже при таких условиях власти не исключают, что это жилье может понадобиться зимой. Поэтому не могут быть построены какие-нибудь неутепленные дома со щелями, в которых люди будут мерзнуть.

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Топ комментарии
+17
Навіщо вирішувати проблеми переселенців, якщо можна їх взагалі не вирішувати - девіз Zeкоманди.
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22.06.2022 17:08
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Очень глубокомысленное изречение, как будто мы этого не знали. Разве, для этого надо быть министром? Действительно, за что эта хитрожопая сраколизка получает деньги? Возможно я сама ответила на свой вопрос.
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22.06.2022 17:23 Ответить
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22.06.2022 17:26 Ответить
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22.06.2022 17:28 Ответить
ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР ? Цитата :

"23 ноября 2021 года пообещала, что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

14 февраля. .Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Шаг за шагом, меняем реальность!" - написала она.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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22.06.2022 17:31 Ответить
За словесный понос. Впрочем, как и все "зеленые". У вождя учатся.
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22.06.2022 18:14 Ответить
бл-дь ,думаете только о своих сраках
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22.06.2022 17:06 Ответить
ну да.

экономику уже спасли без паники))
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22.06.2022 17:08 Ответить
А когда? Когда "белые мухи" полетят. Наши сограждане стали переселенцами не от хорошей жизни. В их белах есть вина и нынешней власти в стране. И ждать пока война закончится и это станет "доцільно" просто подло
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22.06.2022 17:08 Ответить
Навіщо вирішувати проблеми переселенців, якщо можна їх взагалі не вирішувати - девіз Zeкоманди.
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22.06.2022 17:08 Ответить
Для початку Зеленський міг би поселити кілька десятків сімей біженців в своі маєтки
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22.06.2022 17:11 Ответить
Ну Ви таке скажете.Зеленський як і обіцяв-віддав усі дачі дітям....Чи ні....
Чи то я дітей спутав з генпрокуроркою та іншими сраколизами найвеличнішої дупи.
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22.06.2022 17:36 Ответить
Він говорив що там вже діти живуть.
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22.06.2022 17:55 Ответить
Його?
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22.06.2022 18:04 Ответить
Ги...Ги...який тонкий тролінг від зеленої мразоти...
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22.06.2022 17:15 Ответить
Під час війни всі органи державної влади повинні перебувати в економному режимі, повинні бути скорочені зайві посади, різні премії і надбавки, а не нараховувати собі безмежні посадові оклади, а народ ледь жевріє без роботи, житла, зато всі ці небожителі пики вгодували.
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22.06.2022 17:16 Ответить
Ті, хто ходив на вибори по-приколу, мають страждати від свого вибору у квітні 2019-го. Дуже жаль, тих людей які не голосували за довпойопів у владі, і тепер вимушені терпіти цю клоунську вакханалію.
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22.06.2022 17:16 Ответить
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22.06.2022 20:04 Ответить
Переселенцы не имеют жилья, работы (сейчас и для местных работы нет), а ещё не платят переселенческие.
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22.06.2022 17:17 Ответить
Правильно.Гетьманцев,введи налог за переселение.Гуси немного обросли.
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22.06.2022 17:38 Ответить
не на часi...
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22.06.2022 17:23 Ответить
у брехунів завжди все у майбутньому
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22.06.2022 17:32 Ответить
вони самі нічого вирішити не можуть
за них вирішать сусідні держави, надавши прихисток і роботу українцям
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22.06.2022 17:42 Ответить
Нові податки вони самі вигадують.
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22.06.2022 17:57 Ответить
Можно и зараз, если поотбирать все бунгало у нашей депутатской и министерской швали в стране и за рубежом.
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22.06.2022 17:33 Ответить
Та вы що!!! Ета другое!!!
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22.06.2022 17:38 Ответить
От Господи! Стільки критики в коментах не переживайте так! Все рівно виберете їх на наступний строк
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22.06.2022 17:35 Ответить
???
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22.06.2022 17:39 Ответить
Слава Зе.Зеленський - ********** світу.
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22.06.2022 17:41 Ответить
Тобто не на часi Дура , у тебя скоро все рабы разбегутся , в Украине никого не останется . Как эта *****, предлагает , людям зимовать Чем платить за жилье . Дебылы во власти , это катастрофа , скоро Зима , работы мало , что людям делать .
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22.06.2022 17:44 Ответить
Не на часі !
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22.06.2022 17:48 Ответить
Короче , полный ****** , кто может валить из страны валите Она же сама предлагала через Крым . С этими уродами ничего хорошего не будет .
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22.06.2022 17:50 Ответить
А Верещук не може жити та працювати у Московії? Там легше вирішувати, кого і де здати і із зеленими коридорами. А то ж розривається людина на частини!
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22.06.2022 17:52 Ответить
Ну хоч чесно зізналась, що при ній цю проблему не вирішити!
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22.06.2022 17:54 Ответить
Десь я таке вже чув... що комунізм наступить в 1980 році і тоді всі будуть мати своє власне житло...
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22.06.2022 18:01 Ответить
Навіщо пані Верещук розмінувала Чонгар? Що за це оримала?
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22.06.2022 18:20 Ответить
Понятно??? А теперь вспомните как эти клоуны руководили страной до войны то думаю что перспектив с получением жилья нулевые!!!!!
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22.06.2022 18:46 Ответить
Есть гос дачи.... Пансионаты для ментов судей ... Есть судьи с 60ю квартирами, генералы с 9ю квартирами...
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22.06.2022 19:20 Ответить
Выдай им пока что по зелёному зонтику. Осенью пригодится:
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22.06.2022 19:26 Ответить
Правильно! Главное "велике крадівництво". Опять же дороги надо, асфальта побольше. А беженцы подождут, лет 100. А потом само рассосется.
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22.06.2022 19:34 Ответить
Ну а поки хай живуть у подвалах та на вулиці? А як там венедіктова на держ. дачі? Доречі, Конча-Заспа, Межігірья, Буковель. Ні, непідходить? Чи переселенцям там буде незручно?
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22.06.2022 20:11 Ответить
побудуємо знову дороги, а потім само якось вирішиться
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22.06.2022 23:53 Ответить
 
 