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Договоренности о проведении переговоров с участием Украины, РФ, Турции и ООН по вывозу зерна не достигнуты, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН по решению вопроса вывоза зерна из заблокированных Россией украинских морских портов пока не достигнуты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.


"Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН на данный момент не достигнуто", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он подчеркнул, что по-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности.

Ранее делегация министерства обороны Турции после визита в РФ сообщила о достижении понимания относительно проведения четырехсторонних переговоров с участием Украины и ООН.

Также читайте: Зеленский обсудил с премьером Латвии ситуацию с экспортом украинского зерна

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
про що домовлятись із кацапськими вбивцями мародерами і злодюгами???
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22.06.2022 17:11
+5
......по другому и быть не могло.......
......о чём можно договариваться с кремлёвскими отморозками.......?
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22.06.2022 17:11
+2
жнива -- треба продавати
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22.06.2022 17:26
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про що домовлятись із кацапськими вбивцями мародерами і злодюгами???
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22.06.2022 17:11 Ответить
......по другому и быть не могло.......
......о чём можно договариваться с кремлёвскими отморозками.......?
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22.06.2022 17:11 Ответить
Ось ми і зустрілись. Ану згадай що ти писав в 14 році.

Ночной охотник > Запорожець • несколько секунд назад
29.08.14
Не сцы! ******* Мариуполь будут хоть и больно, но быстро
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22.06.2022 17:36 Ответить
Молодец! Всех обосрал. Вот вы бы с zелей два дартаньяна костьми б легли.
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22.06.2022 18:05 Ответить
Як би досягти домовленостей щодо утоплення Пітуна у гімні?
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22.06.2022 17:22 Ответить
жнива -- треба продавати
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22.06.2022 17:26 Ответить
Відкрию "таємницю":
"Гарпуни" вміють набагато КРАЩЕ "домовлятися"!
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22.06.2022 17:27 Ответить
-Сегодня нам танки, ракеты и самолёты, а завтра - вам зерно... - А можно наоборот? - Можно, но танки и ракеты вперёд (с)
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22.06.2022 17:44 Ответить
Максим Мирович

@MirovichMedia

·
4 ч

Всё, что сейчас делает ООН по теме войны в Украине - это ТРЕБУЕТ от Украины найти способ вывоза зерна, чтобы поскорее накормить африканских бездельников. ООН - сборище вонючих коррупционеров, преступников, блатных негодяев и просто подонков, которое должно быть разогнано.
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22.06.2022 17:47 Ответить
А нам самим это зерно не понадобится? Почему не перерабатывать его на комбикорма и выращивать мясо и закатывая в консервы. Зима будет тяжелой. А Европа очень будет не довольна если мы кроме оружия еще и жрачку клянчить будем.
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22.06.2022 18:01 Ответить
Та й хитровимаханого Ердогана заодно.
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22.06.2022 18:04 Ответить
Це добре, бо будь-які договорняки Zеленої антиукраїнської мерзоти з їхніми партнерами
з кремля це чергова здача національних інтересів України, під виглядом "перемовин"...
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22.06.2022 18:33 Ответить
 
 