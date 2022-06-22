Договоренности о проведении переговоров с участием Украины, РФ, Турции и ООН по вывозу зерна не достигнуты, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН по решению вопроса вывоза зерна из заблокированных Россией украинских морских портов пока не достигнуты.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.
"Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН на данный момент не достигнуто", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.
Он подчеркнул, что по-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности.
Ранее делегация министерства обороны Турции после визита в РФ сообщила о достижении понимания относительно проведения четырехсторонних переговоров с участием Украины и ООН.
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......о чём можно договариваться с кремлёвскими отморозками.......?
Ночной охотник > Запорожець • несколько секунд назад
29.08.14
Не сцы! ******* Мариуполь будут хоть и больно, но быстро
"Гарпуни" вміють набагато КРАЩЕ "домовлятися"!
@MirovichMedia
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4 ч
Всё, что сейчас делает ООН по теме войны в Украине - это ТРЕБУЕТ от Украины найти способ вывоза зерна, чтобы поскорее накормить африканских бездельников. ООН - сборище вонючих коррупционеров, преступников, блатных негодяев и просто подонков, которое должно быть разогнано.
з кремля це чергова здача національних інтересів України, під виглядом "перемовин"...