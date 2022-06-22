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Россияне долго готовились к войне в Украине, в частности, усиливая Калининград, - вице-министр обороны Польши Скуркевич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,авіація

Россияне постоянно совершают провокации, в частности своими истребителями над Балтийским морем и близ Калининграда, "вокруг которого постоянно что-то происходило" в связи с подготовкой к агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское радио.

"В Балтийском море проходят постоянные провокации с участием российских истребителей; у нас время войны, и мы должны быть к ним готовы", - сказал заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. Как добавил он, действия Путина, Кремля и России в отношении стран Балтии и Польши в последние месяцы или годы были очень агрессивными.

В понедельник МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить "вражеские ограничения" и оставил за собой право "принять меры по защите своих национальных интересов". Это связано с санкциями ЕС и запретом на транзит через Литву по железной дороге стали и изделий из черных металлов между Калининградом и остальной Россией, действующей с субботы. Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что "нарратив России является просто частью ее войны с Западом, заключающейся в выборе цели и попытке мобилизации общества".

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В среду Скуркевича в эфире Польского радио спросили о ситуации вокруг Калининградской области. "Постоянно происходят (российские) провокации. В Балтийском море время от времени происходят провокацию со стороны российских истребителей или другие абсолютно провокационные действия", - сказал он и добавил, что "у нас время войны и нужно быть готовыми к таким ситуациям" .

Замминистра отметил, что россияне долго готовились к войне в Украине, и в начале февраля в окрестности Калининграда прибыли два газовоза, чтобы обезопасить эксклав энергией. По его словам, в связи с подготовкой к агрессии против Украины "вокруг Калининграда постоянно что-то происходило". "Конечно, часть армии (из Калининградской области) была переброшена для борьбы в Украине, но это все еще очень милитаризированный район", - подчеркнул он. Скуркевич заверил, что НАТО "очень внимательно следит за этой ситуацией".

У заместителя главы Минобороны также спросили, угрожает ли Литве нападение России, ведь известно, что во время осенних учений "Запад'21" россияне отрабатывали нападение на Литву с одной стороны и атаку на Польшу, и они остановили свои войска "в метре от границ" .

"Да, именно так. Это был сценарий прошлогодних учений "Запад", которые были очень интенсивными", – подтвердил Скуркевич. Он добавил, что "действия Путина, Кремля и России в отношении стран Балтии, Польши и вообще в восточном фланге НАТО были очень агрессивными в последние месяцы, а то и в последние годы".

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При этом замглавы Минобороны подчеркнул, что "Польша, Литва, Латвия и Эстония являются членами Североатлантического альянса, крупнейшего и сильнейшего мирового альянса, где также есть союзнические обязательства". "Статья 5 Вашингтонского договора работает и может быть использована в любое время для защиты одного из государств или любого другого государства Североатлантического альянса", - сказал он.

По словам Скуркевича, "принцип один за всех, все за одного абсолютно решающий". "Это один из важнейших принципов, действующих в НАТО, и это абсолютная гарантия безопасности каждого члена", - аргументировал он.

Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с попавшими под санкции Европейского Союза товарами. В России эти действия называют "блокадой Калининграда".
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Топ комментарии
+12
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22.06.2022 17:33
+11
Потрібно як Туреччина, збити один літак - тільки тоді вони заспокояться!
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22.06.2022 17:29
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Потрібно як Туреччина, збити один літак - тільки тоді вони заспокояться!
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22.06.2022 17:29 Ответить
згоден на рахунок ze. але складається таке враження, що вони вирішили це все тільки після успіху того серіалу, вони промоніторили суспільну думку після серіалів, і вони побачили що морда криворізька *рейтинг* собі набрала, і що люди ведуться на казочки в цьому серіалі... в мене таке враження що коломойшу путін купив тількир після цього... спочатку слуга народу просто проти пороха направлено, а не за рашку... я взагалі в шоці. скільки путлєр дав коломойші... як за 5 років за зілсного ворога в 2014ому, коломойшу обливали брудом на раша тв 5 років, за скільки він продався... я навіть хз...
чи путлєр сам до нього на кривій кобилі під'їхав, чи сам баба бєня себе запропонував...
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22.06.2022 17:35 Ответить
В Зеленського зараз дуже високий рейтипнг.Більшість молоді за нього проголосує,якщо звісно буде така можливість.Населення як не мало критичного мислення.так і не має.
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22.06.2022 17:36 Ответить
Тоді і був спланований політичний проект "Буратіно".
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22.06.2022 17:47 Ответить
Як мінімум активна підготовка до вторгнення розпочалась з 2004, а планували захопити Україну фактично відразу після розпаду союзу.
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22.06.2022 17:51 Ответить
кацапи то курви
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22.06.2022 17:32 Ответить
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22.06.2022 17:33 Ответить
Их всех угомонит только 2 метра от поверхности земли, просто настаивают на этом!
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22.06.2022 17:35 Ответить
Готувалися ще з дев'яностих, ледь трохи оклигали на "ніжках Буша"
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22.06.2022 17:39 Ответить
Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
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22.06.2022 17:42 Ответить
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22.06.2022 17:43 Ответить
Скільки бабла РОШЕН вклав в ЗСУ і скільки бабла вклав 95 квартал? Ану пошукай статистику.
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22.06.2022 17:53 Ответить
Кенігсберська область ще при союзі була нашпигована військами та зброєю по саме німагу.
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22.06.2022 17:50 Ответить
Багатство веде до пихатості, пихатість - до агресії, а вона - до війни.
Війна спричиняє збідніння, що веде до миру.
Мир - запорука багатства...
СТОП.
Рашистське багатство веде до війни і рашистської пітьми, війна з рашистською пітьмою веде до перемоги над нею і миру. Мир без рашистів - запорука багатства і миру.
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22.06.2022 17:51 Ответить
нато надо агрессивней быть,ссыкуны!
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22.06.2022 21:29 Ответить
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24.08.2022 15:32 Ответить
 
 