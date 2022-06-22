Партнерство с агрессивной империалистической Россией Путина в обозримом будущем невозможно, - Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитами ЕС, НАТО и Группы семи заявил, что партнерство с Россией, которым его представляли в 2010 году, невозможно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.
"Партнерство с Россией, подобное тому, которое в Стратегической концепции 2010 года указывалось как цель, невозможно представить в ближайшем будущем с агрессивной империалистической Россией Путина", – сказал канцлер в среду в правительственном заявлении по поводу предстоящих встреч на саммитах.
В то же время канцлер предостерег от ошибочных шагов.
"Было бы глупо для нас денонсировать Основополагающий акт Россия-НАТО", – сказал он.
По его словам, это сыграло бы только на руку Путину и его пропаганде. "Учредительный акт подтверждает те же принципы, которые Путин так грубо нарушает: отказ от насилия, уважение к границам, суверенитет независимых государств. Путину следует напоминать об этом снова и снова", - отметил Шольц.
На саммите НАТО с 28 по 30 июня в Мадриде союзники хотят обсудить, в частности, новую стратегическую концепцию.
"Она оценит нашу среду безопасности и подтвердит наши основные ценности и задачи. Это будет план будущего Альянса", – сказал генсек НАТО ранее.
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Доречі - криголам заморозив розробку Нептунів до 2018р
Але хоч зараз потроху де кому стало доходити, що таке росія.
"Було б нерозумно для нас денонсувати Основоположний акт Росія-НАТО"
Понятно все с вами)
Как писали СМИ, сегодня ***** обсудил с постоянными членами Совбеза рф подготовку к единому дню голосования (назначен на 11 сентября).
Накануне этого "совещания" региональным руководителям, а также в зарубежные посольства рф были направлены циркуляры, в которых излагается алгоритм подготовки к этому дню, включающий в себя, как военно-политические, так и агитационно-организаторские мероприятия.
Благодаря утечке информации от источника в одном из посольств рф, среди прочего, можно сделать следующие выводы:
О "победном завершении специальной военной операции на Украине" путин намерен объявить за 2-3 недели до единого дня голосования, независимо от положения дел на фронте. Максимум на что он рассчитывает к этому времени - вся Херсонская, вся Харьковская, а также Донецкая и Луганские области. Одесская и Николаевская в его максимальные планы УЖЕ не входят.
В качестве минимума он допускает потерю правобережной Херсонщины, а также НЕ взятие Славянска и Краматорска.
В любом случае планируется объявить, что "цели спецоперации достигнуты, бОльшая часть "нацистских" батальонов уничтожена, Украина потеряла свой военно-технический, оборонный и экономический потенциал, а Западу мы показали, что с мнением москвы нужно считаться."
После этого будет дана команда построить многоэшелонированную оборону по зафиксированным на тот момент рубежам и заявить, что москва остановилась "по доброй воле", но если Украина и НАТО будут пытаться "посягать на исторические земли россии, то мы ни перед чем не остановимся бла-бла-бла..."