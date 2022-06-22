РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12561 посетитель онлайн
Новости За рубежом
3 060 15
Путин (29845) Россия (91190) Шольц Олаф (541)

Партнерство с агрессивной империалистической Россией Путина в обозримом будущем невозможно, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитами ЕС, НАТО и Группы семи заявил, что партнерство с Россией, которым его представляли в 2010 году, невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"Партнерство с Россией, подобное тому, которое в Стратегической концепции 2010 года указывалось как цель, невозможно представить в ближайшем будущем с агрессивной империалистической Россией Путина", – сказал канцлер в среду в правительственном заявлении по поводу предстоящих встреч на саммитах.

В то же время канцлер предостерег от ошибочных шагов.

"Было бы глупо для нас денонсировать Основополагающий акт Россия-НАТО", – сказал он.

По его словам, это сыграло бы только на руку Путину и его пропаганде. "Учредительный акт подтверждает те же принципы, которые Путин так грубо нарушает: отказ от насилия, уважение к границам, суверенитет независимых государств. Путину следует напоминать об этом снова и снова", - отметил Шольц.

На саммите НАТО с 28 по 30 июня в Мадриде союзники хотят обсудить, в частности, новую стратегическую концепцию.

Также читайте: Германия продолжит поставлять Украине оружие, - Шольц

"Она оценит нашу среду безопасности и подтвердит наши основные ценности и задачи. Это будет план будущего Альянса", – сказал генсек НАТО ранее.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
4.04.19 Випробування далекобійн\ракет "Вільха" На черзі були випробування "Вільхи"з дальн\враження >200 км РНБО:Вже розпочалося серійн\вир-во «Вільха»
Через 2 тижні Нова Влада СН Зупинила вир-во "Вільху","Грім","Стугни"+ Почався Вiдвiд Вiйськ +"Надо просто перестать стрелять
показать весь комментарий
22.06.2022 17:47
+5
Стугни трохи робили, що б хоч якось завантажити виробництво,але не для ЗСУ,від уряду Зеленського якраз замовлення небуло,всі бачили ці експортні стугни, де написи арабською..
показать весь комментарий
22.06.2022 17:55
+2
Що саме цікаво - за останні майже 30 років в росії абсолютно нічого не змінилось, вона такою була і в першу та другу чеченьську, і в війні в Грузії, і в Сирії, і в Україні.
Але хоч зараз потроху де кому стало доходити, що таке росія.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
4.04.19 Випробування далекобійн\ракет "Вільха" На черзі були випробування "Вільхи"з дальн\враження >200 км РНБО:Вже розпочалося серійн\вир-во «Вільха»
Через 2 тижні Нова Влада СН Зупинила вир-во "Вільху","Грім","Стугни"+ Почався Вiдвiд Вiйськ +"Надо просто перестать стрелять
показать весь комментарий
22.06.2022 17:47 Ответить
Стугни трохи робили, що б хоч якось завантажити виробництво,але не для ЗСУ,від уряду Зеленського якраз замовлення небуло,всі бачили ці експортні стугни, де написи арабською..
показать весь комментарий
22.06.2022 17:55 Ответить
Так, так - пан Залужний напевно збрехав, заявивши в листопаді 2021р про наявність у нас 8000 ракет для комплексів Стугна/Корсар. Напевно всі ті відео з передовий на яких нищать бронетехніку московитів стугнами зняти на Довженко.
Доречі - криголам заморозив розробку Нептунів до 2018р
показать весь комментарий
22.06.2022 22:04 Ответить
Так эти 7000 при Порохе довели, профинансировали разворачивание серийного производства и закупили. И что-то мне сдается, что Стугны-П как минимум не хуже себя показали, чем хваленые западные ПТРК, я бы сказал на много лучше, что касается цена/качество, то там вообще недосягаемые результаты у Стугны. От зеленых же только много асфальта вышло, видимо его надо было колоть ломом и в танки бросаться...
показать весь комментарий
22.06.2022 22:33 Ответить
Чтобы кацапы со смеху дохли...
показать весь комментарий
22.06.2022 22:34 Ответить
фінансували араби, а не наші...
показать весь комментарий
23.06.2022 00:25 Ответить
При Порохе в ВСУ поставили несколько тысяч, а при Зеле не продлили заказ, решив что для ОРДЛО уже закупленного хватит, потому завод переключился на экспортные контракты. Наличие "арабских" Стугн в войсках заслуга Пашинского и Черновол, которые вывезли их силой с завода за считанные часы до уничтожения кацапами, потом власти их еще за это преследовали, типа не вышло уничтожить как было в задании от кацапов! Тоже, кстати, касается ракет для Нептуна и Вильхи, их тоже Пашинский спас и передал в войска, так что за потопленный кр. "Москва" и за до сих пор не взятую Одессу нужно и его благодарить. Они оба конечно имеет отталкивающую внешность, но поступки говорят сами за себя и они прекрасны, а некоторые "красавчики", типа Оксаны Марченко, полное гнилье!
показать весь комментарий
23.06.2022 18:36 Ответить
перші випробування нептунів було якраз в 2018-му тому байка про те, що їх розробка зупинялась до 18-го року - брехня. До речі, що там мав на увазі Залужний про наявність в ЗСУ Стугн, чи не перекрутив хто його слова - але, як свідчать Тетяна Чорновол в своїх блогах тут, і паралельно директор заводу (було тут в інфах) - для потреб ЗСУ заводом було продано лише поодинокі зразки (не виключено - лише експерементальні) Cтугн.
показать весь комментарий
23.06.2022 00:24 Ответить
Чойта Олаф наш опять осмелел. Может теперь, когда поставлены гаубицы а газ закрывается, стало понятно, что назад дороги нет?
показать весь комментарий
22.06.2022 17:47 Ответить
Ну, не комсомолка Анжела; але все-дно лівий, штибу соцдерьмократ... смердить так само як та лярва, але німецькі зелені його примушують частіше підмиватися...
показать весь комментарий
22.06.2022 17:59 Ответить
Що саме цікаво - за останні майже 30 років в росії абсолютно нічого не змінилось, вона такою була і в першу та другу чеченьську, і в війні в Грузії, і в Сирії, і в Україні.
Але хоч зараз потроху де кому стало доходити, що таке росія.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:04 Ответить
все точно, пан Шольц
показать весь комментарий
22.06.2022 18:36 Ответить
***** напросився на "дранг нах остен"
показать весь комментарий
22.06.2022 18:58 Ответить
"Партнерство з агресивною імперіалістичною Росією Путіна в осяжному майбутньому неможливе"

"Було б нерозумно для нас денонсувати Основоположний акт Росія-НАТО"

Понятно все с вами)
показать весь комментарий
22.06.2022 21:04 Ответить
ЕКСКЛЮЗИВ від Олега Шарпа:
Как писали СМИ, сегодня ***** обсудил с постоянными членами Совбеза рф подготовку к единому дню голосования (назначен на 11 сентября).
Накануне этого "совещания" региональным руководителям, а также в зарубежные посольства рф были направлены циркуляры, в которых излагается алгоритм подготовки к этому дню, включающий в себя, как военно-политические, так и агитационно-организаторские мероприятия.
Благодаря утечке информации от источника в одном из посольств рф, среди прочего, можно сделать следующие выводы:
О "победном завершении специальной военной операции на Украине" путин намерен объявить за 2-3 недели до единого дня голосования, независимо от положения дел на фронте. Максимум на что он рассчитывает к этому времени - вся Херсонская, вся Харьковская, а также Донецкая и Луганские области. Одесская и Николаевская в его максимальные планы УЖЕ не входят.
В качестве минимума он допускает потерю правобережной Херсонщины, а также НЕ взятие Славянска и Краматорска.
В любом случае планируется объявить, что "цели спецоперации достигнуты, бОльшая часть "нацистских" батальонов уничтожена, Украина потеряла свой военно-технический, оборонный и экономический потенциал, а Западу мы показали, что с мнением москвы нужно считаться."
После этого будет дана команда построить многоэшелонированную оборону по зафиксированным на тот момент рубежам и заявить, что москва остановилась "по доброй воле", но если Украина и НАТО будут пытаться "посягать на исторические земли россии, то мы ни перед чем не остановимся бла-бла-бла..."
показать весь комментарий
22.06.2022 21:10 Ответить
 
 