За последние три месяца произошло 14 обменов пленными с Россией: Украине удалось вернуть 103 гражданских, - Верещук

Украине удалось в период с марта по май вернуться 103 гражданских, которых Россия незаконно удерживала.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Нам удалось вернуться 103 человека только во время обменов, которые мы проводили. Их было 14 за последние три месяца. То есть в марте, апреле и мае. Сейчас уже обменами я не занимаюсь. Потому не знаю, какой будет концепция работы. Возможно, она будет другой. Но пока я руководила координационным штабом, мы отказывались проводить обмены военнопленными, если в перечне не было гражданских, которых нам просто отдавали. Если в списке этих гражданских не было хотя бы одной или двух женщин. То есть это было обязательным требованием", - сказала Верещук.

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По ее словам, сейчас также происходили гражданские обмены.

Представительница правительства отметила, что это, в общем-то, огромная проблема, потому что механизма возвращения гражданских нет. "То есть формально давить из-за, например, Женевских конвенций невозможно, потому что мы не обмениваем гражданских. Нет такого формата, как обмен гражданскими. Россия их захватила как террорист, с целью содержания, чтобы что-то выторговать. Мы им сразу объяснили, что это невозможно" , – сказала Верещук.