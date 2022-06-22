За последние три месяца произошло 14 обменов пленными с Россией: Украине удалось вернуть 103 гражданских, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украине удалось в период с марта по май вернуться 103 гражданских, которых Россия незаконно удерживала.
Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Нам удалось вернуться 103 человека только во время обменов, которые мы проводили. Их было 14 за последние три месяца. То есть в марте, апреле и мае. Сейчас уже обменами я не занимаюсь. Потому не знаю, какой будет концепция работы. Возможно, она будет другой. Но пока я руководила координационным штабом, мы отказывались проводить обмены военнопленными, если в перечне не было гражданских, которых нам просто отдавали. Если в списке этих гражданских не было хотя бы одной или двух женщин. То есть это было обязательным требованием", - сказала Верещук.
По ее словам, сейчас также происходили гражданские обмены.
Представительница правительства отметила, что это, в общем-то, огромная проблема, потому что механизма возвращения гражданских нет. "То есть формально давить из-за, например, Женевских конвенций невозможно, потому что мы не обмениваем гражданских. Нет такого формата, как обмен гражданскими. Россия их захватила как террорист, с целью содержания, чтобы что-то выторговать. Мы им сразу объяснили, что это невозможно" , – сказала Верещук.
Пожалуйста, подождите...
а давай, к примеру, среди них будет твоя мать. Или жена. Или дочь.
Ты тоже скажешь - пусть их там насилуют, режут на куски, но если менять - то только на военных, да?
К примеру, среди тех кого дают орки на обмен - твоя единственная дочь
ты не изменишь свое мнение?
не бреши только самому себе.
**** вже дістала, своїм дебілізмом.
Віддають військових полонених за цивільних.
при всем уважении к Пороху, но порохоботы такими высерами сильно бесят.
работаете на радость Кремлю, такие же полезные дебилы как зрадофилы были при Порохе-президенте.
Те солдаты месяцами могут ждать освобождения пока не схватят пару баб?
Мало того что она идиотка... Сразу видны её приоритеты. Наши защитники для неё мясо, которое можно мариновать в кутузках.