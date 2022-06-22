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За последние три месяца произошло 14 обменов пленными с Россией: Украине удалось вернуть 103 гражданских, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Украине удалось в период с марта по май вернуться 103 гражданских, которых Россия незаконно удерживала.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Нам удалось вернуться 103 человека только во время обменов, которые мы проводили. Их было 14 за последние три месяца. То есть в марте, апреле и мае. Сейчас уже обменами я не занимаюсь. Потому не знаю, какой будет концепция работы. Возможно, она будет другой. Но пока я руководила координационным штабом, мы отказывались проводить обмены военнопленными, если в перечне не было гражданских, которых нам просто отдавали. Если в списке этих гражданских не было хотя бы одной или двух женщин. То есть это было обязательным требованием", - сказала Верещук.

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По ее словам, сейчас также происходили гражданские обмены.

Представительница правительства отметила, что это, в общем-то, огромная проблема, потому что механизма возвращения гражданских нет. "То есть формально давить из-за, например, Женевских конвенций невозможно, потому что мы не обмениваем гражданских. Нет такого формата, как обмен гражданскими. Россия их захватила как террорист, с целью содержания, чтобы что-то выторговать. Мы им сразу объяснили, что это невозможно" , – сказала Верещук.
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Топ комментарии
+28
Придурки зеленые. Поощряют терроризм. Цивильных надо менять на цивильных-сепаров, которые бредят, или бредили русским миром. Но ни как на военнопленных.
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22.06.2022 17:51
+16
Верещучка, йди бери в полон кацапських цивільних і міняй.
**** вже дістала, своїм дебілізмом.
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22.06.2022 17:54
+15
Коли клоун обміняє захисників Азовсталі яких здав у полон?
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22.06.2022 17:59
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Правила форума Совет форумчан
Її десь не було видно,а зараз знову випустили.
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22.06.2022 17:45 Ответить
Нестойкая ремиссия.Врач разрешил короткие прогулки под наблюдением санитаров.Только надо прятать зонтик,что б не улетела.
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22.06.2022 18:00 Ответить
Придурки зеленые. Поощряют терроризм. Цивильных надо менять на цивильных-сепаров, которые бредят, или бредили русским миром. Но ни как на военнопленных.
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22.06.2022 17:51 Ответить
Их просто, хоть отбавляй. Достаточно по соцсетям пройтись...
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22.06.2022 18:18 Ответить
то есть если Путин согласен менять только на военных, то нам надо упереться рогом и пусть наши гниют в орочьих застенках?
а давай, к примеру, среди них будет твоя мать. Или жена. Или дочь.
Ты тоже скажешь - пусть их там насилуют, режут на куски, но если менять - то только на военных, да?
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22.06.2022 19:04 Ответить
Дебіл, якщо міняти цьому не буде кінця (і захопленням цивільних теж), а так втратять смисл...
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22.06.2022 21:01 Ответить
Він не дебіл, він кацапський підерас..... хоча напевно і дебіл....
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22.06.2022 23:46 Ответить
цивільних нахуа міняти?
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22.06.2022 17:51 Ответить
ну типа чтоб живы остались. нет?
К примеру, среди тех кого дают орки на обмен - твоя единственная дочь
ты не изменишь свое мнение?
не бреши только самому себе.
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22.06.2022 19:05 Ответить
Верещучка, йди бери в полон кацапських цивільних і міняй.
**** вже дістала, своїм дебілізмом.
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22.06.2022 17:54 Ответить
Зелені зрадники та дегенерати.
Віддають військових полонених за цивільних.
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22.06.2022 17:57 Ответить
Читай уважно статтю: "... цивільних, яких нам просто віддавали." Тобто віддавали на додачу при обмінах військовополоненими.
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22.06.2022 21:09 Ответить
Коли клоун обміняє захисників Азовсталі яких здав у полон?
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22.06.2022 17:59 Ответить
Верещук нам наміняє...
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22.06.2022 18:12 Ответить
Навіщо Ви, пані Верещук разом з єлдаком розмінували Чонгар і Чаплинку?
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22.06.2022 18:19 Ответить
Український народ дуже нервується коли бачить цю мордяку !
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22.06.2022 18:35 Ответить
При Порошенко більш за 3000 воїнів повернули!
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22.06.2022 18:39 Ответить
напомню - за 5 лет.
при всем уважении к Пороху, но порохоботы такими высерами сильно бесят.
работаете на радость Кремлю, такие же полезные дебилы как зрадофилы были при Порохе-президенте.
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22.06.2022 19:06 Ответить
Скільки при Клоуні за три роки повернуто саме військових?
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23.06.2022 08:56 Ответить
Якесь їбануте створіння,або відвертий ворог,військові ціною життя захоплюють у полон вбивць,яких потім це ****** бидло обмінює на цивільних,всі хто обрав цих покидьків-горіть курви тупорилі у пеклі!!!
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22.06.2022 18:50 Ответить
когда твоя мать попадет в плен, ты быстро поменяешь точку зрения.
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22.06.2022 19:07 Ответить
Если би дак аби,іди ***** кацап
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22.06.2022 19:14 Ответить
Те я правильно понял, что Верещучка призналамь в том, что она не меняла наших воинов, пока рашка не насобирала гражданских и обязательно пока не схватила 2 баб?
Те солдаты месяцами могут ждать освобождения пока не схватят пару баб?
Мало того что она идиотка... Сразу видны её приоритеты. Наши защитники для неё мясо, которое можно мариновать в кутузках.
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22.06.2022 19:26 Ответить
Мда, косерва стара!!!, до чого дійшло, міняти військових на цивільних??? Так завтра рашка візьме в полон ціле село, тоді що??? Пахне це все зрадою......
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22.06.2022 19:38 Ответить
так параша вже взяла в заложники більше мільйона наших людей. у них цих цивільних - море.
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22.06.2022 19:46 Ответить
Не дарма їй Путлер це завдання дав.
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22.06.2022 20:55 Ответить
Що за дурниці?Яких цивільних?Військових міняють на військових,уроди.Москалі налапали кого попало,а міняють на своїх солдатів.Чому серед обміняних нема українських військових?
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22.06.2022 20:01 Ответить
Верещук робить те, що робив колись її шеф Медведчук. ****** продажна кацапська наволоч !
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22.06.2022 21:59 Ответить
су..ка пиз...лива!Де полонені з маріуполя?
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23.06.2022 10:57 Ответить
 
 