Немецкий журналист Ронцхаймер попал под обстрел в Лисичанске: "Российская армия не различает военные и гражданские цели, а просто бомбит все подряд"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Группа медийщиков ехала из Лисичанска, когда их обстреляли российские военные.
Об этом сообщил в твиттере журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с ним под обстрел попали сотрудничающие с Bild фотографы Гиоргос Мутафис и Вадим Мойсенко.
Ронцхаймер отметил, что было несколько взрывов, впрочем, никто из медийщиков не пострадал.
"Эта атака еще раз показывает, что российская армия не различает военные и гражданские цели, а просто бомбит все подряд", - цитирует Ронцхаймера Европейская правда.
Напомним, в конце мая в результате обстрела российскими войсками эвакуационной колонны возле Лисичанска погиб журналист французского BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф, уехавший готовить материал об эвакуации.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более двух десятков работников СМИ.
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и шо б за дебилы лизнули твое говно?!!
вот из-за того, что в Украине толпы полезных Кремлю идиотов, и война сейчас. лайкают и лижут все что им пригожинцы подсовывают..
тьфу, идиоты.
При этом немцы понимают, что оружие вовремя не закупили САМИ УКРАИНЦЫ,
А теперь ходят обиженные, выпрашивают оружие.
Нет чтобы самим вовремя его закупить - нет, вместо этого упрекают немцев что не дарят украинцам оружие.
клиника, просто клиника..
ты дебил?
не, не так.
ты дебил.
Сейчас в Берлине живет моя жена с сыном и тоже фашистов не видела.
Ты случайно не кацап - им тоже везде фашисты мерещатся.
Везде кроме Московии - фашистской вотчины.
@gnapw
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1h
Кажуть, що ворожа ДРГ проникла в Люсю Арестовича і завдала удару з тилу.
А президент Украины тоже не при чем?
не заглядывал в глаза Путину, не собирался "договориться посередине", не устраивал отвод войск, не сорвал выпуск Гарпунов, не инициировал разоружение ПВО, сорвав контрабандные поставки клистронов и изъяв имеющиеся, не сорвал оборону Херсонщины, не отпустил вагнеровцев, не затормозил переоснащение украинской армии, не позволил повысить военным зп ни на одну гривну?
продолжать или нет?
спрашивать нужно в первую очередь С СЕБЯ.