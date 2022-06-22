РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12597 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 151 20
война (46506) Лисичанск (321) Луганщина (6238) обстрел (20060) СМИ (3778)

Немецкий журналист Ронцхаймер попал под обстрел в Лисичанске: "Российская армия не различает военные и гражданские цели, а просто бомбит все подряд"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пауль,ронцхаймер

Группа медийщиков ехала из Лисичанска, когда их обстреляли российские военные.

Об этом сообщил в твиттере журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с ним под обстрел попали сотрудничающие с Bild фотографы Гиоргос Мутафис и Вадим Мойсенко.

Ронцхаймер отметил, что было несколько взрывов, впрочем, никто из медийщиков не пострадал.

Читайте: Россияне будут атаковать окрестности Лисичанска, бои будут, как в Мариуполе, - американский Институт изучения войны

"Эта атака еще раз показывает, что российская армия не различает военные и гражданские цели, а просто бомбит все подряд", - цитирует Ронцхаймера Европейская правда.

Напомним, в конце мая в результате обстрела российскими войсками эвакуационной колонны возле Лисичанска погиб журналист французского BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф, уехавший готовить материал об эвакуации.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более двух десятков работников СМИ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Та вы что, не может быть!
показать весь комментарий
22.06.2022 17:56
+12
Передай это своему Шольцу. Если бы он не тормозил нам поставки гаубиц то этого небыло бы
показать весь комментарий
22.06.2022 17:57
+6
Що,очі відкриваються?Україна з 2014 року це все фіксувала, але ж ОБСЄ чомусь не вказувала це у своїх звітах, все лице путіну берегли...
показать весь комментарий
22.06.2022 18:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та вы что, не может быть!
показать весь комментарий
22.06.2022 17:56 Ответить
а чо тебе не нравится что немецкий журналист рассказал об этом всему миру?
и шо б за дебилы лизнули твое говно?!!

вот из-за того, что в Украине толпы полезных Кремлю идиотов, и война сейчас. лайкают и лижут все что им пригожинцы подсовывают..
тьфу, идиоты.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:52 Ответить
Передай это своему Шольцу. Если бы он не тормозил нам поставки гаубиц то этого небыло бы
показать весь комментарий
22.06.2022 17:57 Ответить
он и передал это своему Шольцу. А заодно миллионам немцев, которые платят налоги, на которые покупается оружие. и у НЕМЦЕВ как раз оружие есть.
При этом немцы понимают, что оружие вовремя не закупили САМИ УКРАИНЦЫ,
А теперь ходят обиженные, выпрашивают оружие.
Нет чтобы самим вовремя его закупить - нет, вместо этого упрекают немцев что не дарят украинцам оружие.

клиника, просто клиника..
показать весь комментарий
22.06.2022 18:54 Ответить
Що,очі відкриваються?Україна з 2014 року це все фіксувала, але ж ОБСЄ чомусь не вказувала це у своїх звітах, все лице путіну берегли...
показать весь комментарий
22.06.2022 18:01 Ответить
при чем немецкий журналист, который сейчас рискует своей жизнью, чтобы донести в который раз правду европейцам, к тому что ОБСЕ что-то не то написала?
ты дебил?
не, не так.
ты дебил.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:56 Ответить
А ти думаєш до цього в 2014-2015 не було журналістів?
показать весь комментарий
23.06.2022 08:00 Ответить
..більше того - з цивільними кацапдрам ще приємніше "працювати", бо в них нема зброї, а отже вони не дадуть руzzні повноцінної сдачі..(
показать весь комментарий
22.06.2022 18:01 Ответить
а як ви думали це вам не ваші німецьки фашисти, це справжні рашисткі орки вони своїх готові вбивати і бомбити і на війні і в житті
показать весь комментарий
22.06.2022 18:08 Ответить
я бывал в Германии и ни одного фашистам там не видел.
Сейчас в Берлине живет моя жена с сыном и тоже фашистов не видела.
Ты случайно не кацап - им тоже везде фашисты мерещатся.
Везде кроме Московии - фашистской вотчины.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:57 Ответить
З українською мовою у тебе проблеми троль
показать весь комментарий
23.06.2022 08:01 Ответить
Завезти туди на екскурсію путінферштеєрів з меркелихою на чолі, що б вони тоді заспівали.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:14 Ответить
Німці дивляться на поля підбитої і знищеної техніки і бояться давати сої "леопарди"... щоб з ними не опозоритись.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:15 Ответить
І де дивляться, в Лисичанську? Шо ти мелеш.
показать весь комментарий
22.06.2022 20:21 Ответить
Гусь, що посивів від вчинків мутрого норіту

@gnapw

·
1h

Кажуть, що ворожа ДРГ проникла в Люсю Арестовича і завдала удару з тилу.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:22 Ответить
Главное мозг не задет, остальное зашьют
показать весь комментарий
22.06.2022 19:38 Ответить
Немецкие политики и журналисты не просто позволили, а настойчиво помогли взрастить нового диктатора в РФ, Германия, не народ, а политики, бизес и журналисты - реально соучастники преступного режима в рф. Пусть расхлебывают теперь.
показать весь комментарий
22.06.2022 18:26 Ответить
а украинцы не при чем?
А президент Украины тоже не при чем?
не заглядывал в глаза Путину, не собирался "договориться посередине", не устраивал отвод войск, не сорвал выпуск Гарпунов, не инициировал разоружение ПВО, сорвав контрабандные поставки клистронов и изъяв имеющиеся, не сорвал оборону Херсонщины, не отпустил вагнеровцев, не затормозил переоснащение украинской армии, не позволил повысить военным зп ни на одну гривну?
продолжать или нет?
спрашивать нужно в первую очередь С СЕБЯ.
показать весь комментарий
22.06.2022 19:00 Ответить
Они бомбят не все подряд, а как раз целенаправленно - больницы, школы, вокзалы и т.д.
показать весь комментарий
22.06.2022 19:37 Ответить
Да неужели. А как же ОБСЕ, ПАСЕ и прочие амнести интернейшнл за 8 лет? А тут один журналист чуть по жопе не получил и уже все все поняли. Удивительно... Оказыеться нужно просто получить по жопе, чтобы сразу все стало кристально ясно.
показать весь комментарий
22.06.2022 21:02 Ответить
 
 