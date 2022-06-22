Оккупанты пытаются продвинуться в направлении Бахмута и установить контроль над Северодонецком, - возведение Генштаба
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Оперативная информация по состоянию на 18.00 22.06.2022 по российскому вторжению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
На Северском направлении враг применил ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Турья, Миропольское и Славгородское Сумской области.
На слобожанском направлении противник штурмовыми действиями пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Славянск. Применял ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Родное, Красное, Шнурки, Красная Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Семиланное.
На Харьковском направлении враг ведет боевые действия по сдерживанию подразделений Сил обороны и недопущению их выхода к государственной границе. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Байрак, Победа, Коробочкино, Шевелевка, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салтов, Питомник Ртыщевка и Печенеги.
На Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.
На Северодонецком направлении противник нанес авиационные дары в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.
На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горного.
На Краматорском направлении противник активных наступательных действий не вел. Обстреливал позиции Сил обороны из ствольной артиллерии в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает систематическое огневое влияние с целью недопущения опрокидывания подразделений Сил обороны на другие направления.
Противник нанес авиационные удары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко.
В районе Новобахмутовки наши воины отразили штурм и заставили врага отойти.
На Южнобужском направлении противник, инженерным оборудованием позиций, огневым влиянием из ствольной и реактивной артиллерии, пытается не допустить продвижение подразделений наших войск в глубь захваченной территории", - говорится в строительстве.
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А міста Гірського - поруч?
Шарп: "ЗСУ відступили з Золотого не давши себе оточити противнику. Рашисти вкотре кинули сотні одиниць техніки та кілька БТГ на створення "котла", але в заміні не отримали нічого. Території повернуться, а життя наших бійців безцінне".