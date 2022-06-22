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Новости Война в Украине
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Италия (1509) Буча (429) восстановление (174)

Италия продолжит привлекать средства на восстановление Бучи, – мэр города Бергамо Гори

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Италия продолжит привлекать средства для восстановления пострадавшего от российских оккупантов города Буча в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил мэр г. Бергамо (Италия) Джорджо Гори во время встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко и управляющим директором международной банковской группы Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти.

Как отметил Минфин в релизе на сайте в среду по итогам встречи, в апреле 2022 года на восстановление Бучи итальянская гуманитарная организация Cesvi со штаб-квартирой в Бергамо выделила первые EUR500 млн, а Гори подтвердил готовность привлекать средства в дальнейшем.

Мэр итальянского города отметил, что сумма финансовой поддержки на восстановление коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы Бучи будет увеличена за счет благотворительных взносов от частных и государственных доноров, в частности, от муниципалитета города Бергамо.

"На сегодняшний день сумма инфраструктурного ущерба достигает $104 млрд, однако война еще не закончилась. Сейчас и после победы нас ждет сложный путь восстановления Украины", - сказал, в свою очередь, министр финансов Украины, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Приоритетными сферами восстановления Бучи является восстановление разрушенной инфраструктуры, жилья, переоборудование парков специальной техники, в том числе автомобилей скорой помощи, пожарных машин и общественного транспорта, добавило министерство.

Читайте: Инфраструктурный ущерб от войны - уже на сумму 104 млрд долларов, - Шмыгаль
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відновлення Бучі - артилерія ЗСУ
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22.06.2022 18:40 Ответить
"продовжить"? хм, я тут мешкаю і щось не бачу навіть якогось ПОЧАТКУ відновлення, окрім електрики та інтернету
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22.06.2022 19:15 Ответить
Електрика і інтернет і є ПОЧАТОК. Продовження - водопостачання до "колонок", в деяких місцях - до житла. І як в статті - відновлення парків швидків, пожежних, аварійно-ремонтних автомобілів, громадського транспорту. Інфраструктуру можна швидко знищити, але не так легко відновити. Тим більше, що спочатку треба зібрати гроші - з миру по нитці.
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22.06.2022 22:00 Ответить
Краще б зброєю зараз нормально допомагали.Бо таких Буч може побільшати.....
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22.06.2022 19:40 Ответить
 
 