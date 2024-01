Зеленский обсудил с чешским премьером Фиалой приоритеты председательства Чехии в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой предстоящий саммит ЕС, где должны утвердить решение о статусе кандидата для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Поблагодарил премьер-министра Чехии Петра Фиалу за последовательную поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Обсудили приоритеты чешского председательства в ЕС во втором полугодии. Важно, что основным приоритетом чешского председательства является Украина", - отметил президент.

Thanked 🇨🇿 PM @P_Fiala for the consistent support of granting 🇺🇦 the status of a candidate for EU membership. Discussed the priorities of the Czech presidency in @EUCouncil in the 2nd half of the year. It’s important that the main priority of @EU2022_CZ is 🇺🇦. #EmbraceUkraine