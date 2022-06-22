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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) Чехия (1463) членство в ЕС (773) Фиала Петр (30)

Зеленский обсудил с чешским премьером Фиалой приоритеты председательства Чехии в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой предстоящий саммит ЕС, где должны утвердить решение о статусе кандидата для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Поблагодарил премьер-министра Чехии Петра Фиалу за последовательную поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Обсудили приоритеты чешского председательства в ЕС во втором полугодии. Важно, что основным приоритетом чешского председательства является Украина", - отметил президент.

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Автор: Анастасія Потіха
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Чехія однією з перших допомогла Україні. Вони пам'ятають "празьку весну" та зневажають кацапню
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22.06.2022 20:15 Ответить
 
 