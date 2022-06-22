Ложь России не снимет с нее ответственность за усиление голода в мире, - Госдеп США
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Соединенные Штаты осудили массовую дезинформацию Кремля о том, что якобы США, Запад и Украина виновны в усилении голода в Африке, на Ближнем Востоке и других регионах, и подчеркнули, что ложь России не сможет перевести ее непосредственную вину на других.
Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российские чиновники, финансируемые государством российские СМИ и прокремлевские деятели дезинформации пытаются отвлечь внимание от ответственности России за ухудшение глобальной продовольственной безопасности и обвиняют санкции, Запад и Украину", - подчеркнули в Госдепе.
Отмечается, что масштабная лживая кампания россиян направлена главным образом на регионы, наиболее пострадавшие от кризиса – на Ближний Восток и Африку. Эти нарративы распространяют не только контролируемые кремлем медиа, такие как RT Arabic и RT en Francais, а также государственные СМИ Китая. Этим занимаются также высокопоставленные российские дипломаты.
"Угрозы продовольственной безопасности выросли из-за войны войны по выбору Путина. Это не было вызвано, как утверждает кремль, санкциями, которые США и многие другие страны ввели в ответ на ужасную агрессию России против Украины", - подчеркнули в Госдепе.
При этом отмечается, что глобальные вызовы в этой сфере начали расти со времен пандемии, а война Путина лишь усилила эту тенденцию.
"Россия миновала украинские зерновые поля, нападала на торговые суда в Черном море, блокировала украинцам экспорт их зерновых. Россия также грабит украинское продовольствие ради собственной выгоды, разворовывает его с украинских складов", - уточнили в американском ведомстве.
США и их партнеры, напротив, очень осторожно пытались избежать обострения продовольственного кризиса. В частности, санкции США не касаются изъятия сельскохозяйственной продукции и разрешают операции по экспорту и реэкспорту продовольствия в Россию и из России, даже лицами, против которых уже были введены ограничения.
Кроме того, Соединенные Штаты в этом году выделили 2,6 миллиарда долларов. для усиления продовольственной безопасности, чтобы помочь утолить голод в мире. Еще 5 млрд дол. будут выделять в течение следующих пяти лет.
В Вашингтоне подчеркнули, что попытки правительства РФ снять ответственность за собственные действия и обвинения других в обострении продовольственного кризиса заслуживают осуждения. "Деинформация России не может скрыть ее ответственность за глобальный продовольственный кризис", - подчеркнули в американском ведомстве.
В этой связи США заявили, что правительство РФ должно прекратить использовать продовольствие в качестве оружия и позволить Украине безопасно отгружать свое зерно, чтобы можно было накормить миллионы голодных людей на Ближнем Востоке и в Африке.
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Россия - страшная страна
Безжизненных полей.
Бывали хуже, чем она,
Но не было подлей.
Пусть много где плохи дела
И мрази нет числа,
Россия - это полюс зла,
И это - компас зла.
Как безошибочен магнит
От полюса вдали,
Так и Россию зло манит
В любом краю Земли.
Ни разу черное нутро
Ее не подвело:
Все, что она клеймит - добро,
Что защищает - зло.
Любезна ей любая гнусь,
Да что и взять, скажи,
С укравшей даже имя "Русь"
Страны тотальной лжи?
Там все фальшивка, все вранье,
Там все наоборот,
За унижение свое
Там борется народ.
И пусть свое - с чего бы вдруг
Таких, как он, жалеть,
Но он мечтает всех вокруг
Загнать под ту же плеть!
Из века в век - все та же хмарь,
Все тех же харь угар,
И царь, и псарь, и пономарь -
В России все - кошмар.
Дебелых баб нетрезвый храп,
Да танцы на гробах.
Мечтает не о воле раб,
А о своих рабах.
Хоть покажи ему весь свет,
Он славит только мрак.
России оправданья нет,
Россия - это рак !!!
И эта опухоль, ползя,
Стремится все растлить,
А исцелить ее нельзя,
Лишь только - удалить.
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Насколько был бы лучше мир,
Когда бы не она -
Страна-позор, страна-вампир,
Треклятая страна!
Однако даже упырям
Положен свой конец,
Уже приблизился к дверям
Ваш роковой гонец.
России, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.
Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.
На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря.
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Ю. Нестеренко (отрывок)