Ложь России не снимет с нее ответственность за усиление голода в мире, - Госдеп США

Соединенные Штаты осудили массовую дезинформацию Кремля о том, что якобы США, Запад и Украина виновны в усилении голода в Африке, на Ближнем Востоке и других регионах, и подчеркнули, что ложь России не сможет перевести ее непосредственную вину на других.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские чиновники, финансируемые государством российские СМИ и прокремлевские деятели дезинформации пытаются отвлечь внимание от ответственности России за ухудшение глобальной продовольственной безопасности и обвиняют санкции, Запад и Украину", - подчеркнули в Госдепе.

Отмечается, что масштабная лживая кампания россиян направлена главным образом на регионы, наиболее пострадавшие от кризиса – на Ближний Восток и Африку. Эти нарративы распространяют не только контролируемые кремлем медиа, такие как RT Arabic и RT en Francais, а также государственные СМИ Китая. Этим занимаются также высокопоставленные российские дипломаты.

"Угрозы продовольственной безопасности выросли из-за войны войны по выбору Путина. Это не было вызвано, как утверждает кремль, санкциями, которые США и многие другие страны ввели в ответ на ужасную агрессию России против Украины", - подчеркнули в Госдепе.

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При этом отмечается, что глобальные вызовы в этой сфере начали расти со времен пандемии, а война Путина лишь усилила эту тенденцию.

"Россия миновала украинские зерновые поля, нападала на торговые суда в Черном море, блокировала украинцам экспорт их зерновых. Россия также грабит украинское продовольствие ради собственной выгоды, разворовывает его с украинских складов", - уточнили в американском ведомстве.

США и их партнеры, напротив, очень осторожно пытались избежать обострения продовольственного кризиса. В частности, санкции США не касаются изъятия сельскохозяйственной продукции и разрешают операции по экспорту и реэкспорту продовольствия в Россию и из России, даже лицами, против которых уже были введены ограничения.

Кроме того, Соединенные Штаты в этом году выделили 2,6 миллиарда долларов. для усиления продовольственной безопасности, чтобы помочь утолить голод в мире. Еще 5 млрд дол. будут выделять в течение следующих пяти лет.

В Вашингтоне подчеркнули, что попытки правительства РФ снять ответственность за собственные действия и обвинения других в обострении продовольственного кризиса заслуживают осуждения. "Деинформация России не может скрыть ее ответственность за глобальный продовольственный кризис", - подчеркнули в американском ведомстве.

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В этой связи США заявили, что правительство РФ должно прекратить использовать продовольствие в качестве оружия и позволить Украине безопасно отгружать свое зерно, чтобы можно было накормить миллионы голодных людей на Ближнем Востоке и в Африке.