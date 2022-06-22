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Новости Война в Украине
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Одесская ОВА ограничила дневное движение по области гражданских большегрузных транспортных средств

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вантажівка

Одесская областная военная администрация (ОВА) своим распоряжением ограничила движение транспортных средств (с прицепом, полуприцепом или автопоездов), фактическая масса которых превышает 12 тонн на автомобильных дорогах в пределах области с 10:00 до 20:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Госслужбы по вопросам безопасности на транспорте.

Ограничения, в частности, действуют на дорогах М-05 Киев – Одесса; М-15 Одесса – Рени (на Бухарест); М-27 Одесса – Черноморск; М-28 Одесса – Южный /М-14/; Р-33 Винница – Трубов – Гайсин – Балта – Большая Михайловка /М-16/; Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг и Р-71 Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаная – Хащеватое – Колодистое – Рыжавка /М-05/.

При этом уточняется, что ограничения не касаются специализированных ТС, которые используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или осуществляют перевозку горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов (автоцистерны, полуприцепы-цистерны, прицепы-цистерны); зерна (зерновозы); военных грузов; гуманитарной помощи; опасных и скоропортящихся грузов; живых животных и птиц.

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..а може не треба було своїм розголосом на увесь світ "про обмеження-необмеження для декого" допомагати агресору своїми недоречними підказками?..(
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22.06.2022 19:03 Ответить
Это от жары, а не от каZZапов. Новый асфальт плавится вместе с закопанным туда до войны ракетным и прочим вооружением для Армии.
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22.06.2022 19:16 Ответить
де ви на тих "рокадах" бачили асвальт )))
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22.06.2022 19:40 Ответить
 
 