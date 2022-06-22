РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11830 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 159 5
война (46506) образование (2225) школа (2886) Минобразования (1684) учитель (482) Шкарлет (296)

Учителя школ, где будет внедрено офлайн-обучение, должны будут вернуться на рабочее место, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Учителя, работающие в школах, где будет введено офлайн-обучение, должны вернуться на рабочее место. Однако педагоги из регионов, где офлайн обучение будет признано опасным, могут преподавать онлайн и получать за это зарплату.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Учителя не имеют статуса госслужащего и имеют право работать онлайн. Однако при условии, что процесс онлайн-обучения задекларирован органами власти", - отметил Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25% школ подтвердили наличие укрытий, - Шкарлет

Министр также добавил, что учащиеся и учителя, чьи школы были разрушены во время войны, будут переведены в ближайшие учебные заведения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.06.2022 19:56 Ответить
Щось в останні часи українці багато мусять зеленим шмарклям.
показать весь комментарий
22.06.2022 20:32 Ответить
Ну и как он обеспечит безопасность учителям и школьникам?
показать весь комментарий
22.06.2022 22:18 Ответить
Ще один дебіл чи у фашистів закінчились ракети ? Господи. захисти Україну від дурнів і зрадників, а з ворогами ми розберемось.
показать весь комментарий
22.06.2022 22:53 Ответить
 
 