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Новости За рубежом
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Германия (5996) Мельник Андрей (221) Шольц Олаф (541)

Посол Украины Мельник извинится перед канцлером Германии Шольцем за "обиженную ливерную колбасу"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мельник,андрій

Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет извиниться за канцлера Олафа Шольца за свое заявление об "обиженной ливерной колбасе".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Это заявление, о котором я после определенного времени, конечно, сожалею. Я лично извинюсь перед ним", - сказал Мельник.

Посол добавил, что его заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии".

В начале мая Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев. "Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственному", - сказал посол.

Уже через месяц Шольц приехал в Киев вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Он официально заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пообещал дальнейшую военную помощь в борьбе с российским вторжением.

Украина также начала наконец-то получать от Германии тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник об ожиданиях от визита Шольца в Украину: "Зеленый свет" относительно запрашиваемого оружия
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Топ комментарии
+36
Ну ось, бачите як все просто?
Декілька ************** 2000 і посол зразу вибачається...
А хочете, щоби він вас ще й похвалив?
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22.06.2022 19:58
+32
сила духу не в умінні образити а а в спроможності попросити вибачення
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22.06.2022 19:58
+32
Германия дает оружие не потому что ее оскорбили, а вопреки.
Не будьте идиотами как Мельник - и оружие у вас будет еще до того, как оно вам понадобилось.
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22.06.2022 20:07
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А у тебя бы лучше получилось.Очень сомневаюсь.
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22.06.2022 21:19 Ответить
Ну ось, бачите як все просто?
Декілька ************** 2000 і посол зразу вибачається...
А хочете, щоби він вас ще й похвалив?
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22.06.2022 19:58 Ответить
Так всі буддемо хвалити, всією Україною, тільки зброї побільше. Я дуже часто повторюю - Боже бережи королеву. А на многії літа Шольцу даже віршик вивчу на німецькій.
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22.06.2022 21:12 Ответить
Посол-не посол, а директор базара. Его роль, как и Зеленского, Ермака и Арестовича в части поставок союзниками вооружений-деструктивна. Если бы не хамство этих начальников-поставки были бы раньше. Любец бы спасити удалось...
А "похвала" немецкому канцлеру из уст Мельника-скорее оскорбление.
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22.06.2022 21:14 Ответить
👏😄👍
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22.06.2022 21:27 Ответить
сила духу не в умінні образити а а в спроможності попросити вибачення
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22.06.2022 19:58 Ответить
кулеба це ти ???
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22.06.2022 20:00 Ответить
тикай-те язика свого у піхву своїй овечці а не незнайомим людям
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22.06.2022 20:26 Ответить
***** ображати. До сраки ті вже вибачення. Теж мені сила духу.
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22.06.2022 20:02 Ответить
во серонул

нех.й гавном быть, чтоб тебя не ображали.

А то взяли ****** моду виновато не то, которое гавно - а тот кто сказал на гавно - гавно...
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22.06.2022 20:05 Ответить
Шел бы ты, недоумок
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22.06.2022 20:07 Ответить
не зважайте
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22.06.2022 20:28 Ответить
Германия дает оружие не потому что ее оскорбили, а вопреки.
Не будьте идиотами как Мельник - и оружие у вас будет еще до того, как оно вам понадобилось.
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22.06.2022 20:07 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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22.06.2022 20:19 Ответить
Перепрошую - а де обіцяні 5 тис. касок?
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22.06.2022 20:42 Ответить
В обозі
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22.06.2022 21:14 Ответить
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22.06.2022 21:02 Ответить
идиот...

страна идиото-зебилов...
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22.06.2022 22:09 Ответить
раша - параша
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23.06.2022 07:34 Ответить
verpiss dich
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22.06.2022 23:48 Ответить
біологічне сміття теж є і в суомі
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22.06.2022 20:24 Ответить
Дебільно...
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22.06.2022 20:07 Ответить
Посол всё равно марионетка, ему сказали он озвучил, что тогда, что сейчас, но кто сказал, ведь такие вещи от себя не говорят? А так сказать думаю приказал Ермак или Коломойша через бубачку.
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22.06.2022 20:14 Ответить
Про коня не будем (посол марионетка). Демократия - это влияние в первую очередь народа (избирателей), вертеть жопой уже не получается. Таки надо поставлять как и обещал, а потом изыскивалось много НО.
Да не дипломатично с нашей стороны, но и ситуация у нас к 3,14здобольству как бы не располагает.
Мне "уже отрезали ногу", а обещанная анестезия оказывается еще в пути и будет, в лучшем случае (если вообще будет), когда я уже "на протезе буду бегать".
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22.06.2022 21:38 Ответить
Коли приїдуть 3 РСЗВ Марс, Мельник скаже що шольц норм мужик, коли приїдуть ЗРК IRIS - Мельник стане хресним батьком дітей шольца))
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22.06.2022 20:00 Ответить
а если бы Мельник рта не раскрывал изначально, то у нас было бы все и даже больше еще в апреле.
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22.06.2022 20:08 Ответить
Та так - своїми 5 тисячами касок вже все наше військо завалили... Ой, не завалили... а чому? Бо посол через півтора місяці щось там сказав?
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22.06.2022 20:44 Ответить
А скільки бубочка касок за три роки поставив в ВСУ.
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23.06.2022 00:17 Ответить
Нет, не было бы! Не нужно тут включать провидца! Это не зависило от Мельника, хоть даже он бы ему "минет" сделал 24 числа.

Просто Мельник играет за клоунов! А нужно играть за Украину!
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22.06.2022 21:32 Ответить
verpiss auch du dich auch
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22.06.2022 23:49 Ответить
Хрещеним батьком
https://kak-pravilno.net/hreshcheniy-chi-hresniy-yak-pravilno/
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22.06.2022 20:34 Ответить
Дякую!
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22.06.2022 22:31 Ответить
Нормальні люди вибачаються. А у нас політики ще до такого рівня не доросли. Коли СН усім складом вибачиться за непроведення реформ за минулі 3 роки? (ті що в списку ЄС). Вибачень від ЄС (колишнього БПП) взагалі безперспективно чекати. Тільки позитивні звіти Гончаренко.
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22.06.2022 20:01 Ответить
за що конкретно хочещ вибачень від БПП? а у НФ? садонемочі, сволоти, бют, ляшка?
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22.06.2022 21:40 Ответить
ну и извинился бы лично...чего ж заранее хвастаться своей несдержанностью, подарившей такое прицельное сравнение (тут уже хоть извиняйся хоть кайся...а оно прилипло)))
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22.06.2022 20:01 Ответить
Так образив публічно. Тому і про вибачення маж бути публічна заява. Власне так воно і є.
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22.06.2022 20:21 Ответить
То було образне висказування, а не дослівний переклад!!! Якщо б тупі журналісти і пропаганди не використовували це,було б краще!!!
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22.06.2022 20:01 Ответить
Тупі вискоки Зе, як НЕпрезиднета дозволяють робити те ж НЕдипломатові.
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22.06.2022 20:15 Ответить
Ага!
Я так розумію, однині Шольца слід вважати неображеною неліверною нековбасою?
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22.06.2022 20:02 Ответить
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22.06.2022 20:47 Ответить
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22.06.2022 21:04 Ответить
Мельника давно пора убирать и не только за последнее оскорбление. Германия очень не простая и такая важная для нас страна в Европе и поставить туда такого вредителя как Мельник - это преступление.
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22.06.2022 20:03 Ответить
Для вас - это для кого?.. для ватников во главе с путлером?
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22.06.2022 20:07 Ответить
угу, отправить этого "дипломата" окопы рыть - меньше вреда будет.
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22.06.2022 20:09 Ответить
А того, кто отказал в визите Штайнмайеру в начале боевых действий, из-за чего возник дипломатический скандал, «давно убирать» не пора?!
Или уже забыли?!
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22.06.2022 20:10 Ответить
мені здається, що не тільки Мельника
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22.06.2022 21:33 Ответить
Не важно, я не управленец, но что меня совсем не радует, и я писал, что ничего с началом войны
в политикуме и топ-менеджменте не изменилось. Когда у определенного бизнеса условно "жопа",
они(если толковые), нанимают "кризисных" менеджеров. Эти "звери" делают совсем не популярные вещи, но они дают возможность выжить.
У нас, война уже вовсю, а морды все те-же... и принипы все те-же... да и вообще ничего не поменялось. У нас все *******, как и было(шутка))
Все, на что они способны, намнечегокушатьдайтебабла. И сколько еще так будет? Вангую не очень долго, "жопа" начинается везде.
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22.06.2022 22:06 Ответить
...і Подав на відставку, як порядний джентлмен і ніякий амбасадор???
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22.06.2022 20:05 Ответить
Справжній "дипломат" - господар слова - слово дав, слово забрав.
Його давно слід звільнити!
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22.06.2022 20:07 Ответить
Может лучше послам "превентивно" базар фильтровать и не опускаться, до сленга и хамства в стиле лаврова? Стыдоба просто.
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22.06.2022 20:09 Ответить
Мельник сначала говорит а потом думает и такое было уже не раз.
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22.06.2022 20:09 Ответить
Немаловажно-щоб співпадало те що потім подумав з тим що раніше сказав
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22.06.2022 20:20 Ответить
На фоні українських посадовців що говорять і не думають, або думають і мовчать, - посол Мельник просто ураган подій.
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22.06.2022 22:08 Ответить
тут не про образи чи вибачення ходить, а про саботажника й диверсанта, який фінансує кацапський мілітаризм і годує обіцянками тих, хто насправді ламає хребта імперській потворі

від тих дискусій відгонить інфантильними забавками в дитячому садку: створити "мемчик" чи "антимемчик" - і на цьому втішитися
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22.06.2022 20:19 Ответить
Було б непогано тепер, після вибачення, Андрію зникнути з Німеччини, щоб на його місце прийшла людина з міцнішими нервами і дипломатичними здібностями.
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22.06.2022 20:21 Ответить
Таких в зеленій команді немає, нажаль.
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23.06.2022 00:21 Ответить
про лівер у совьєт виконанні, котрого і тварини цураються, може говорити щось тільки невіглас- совок. У фріців же вурсти різної начинки- то ґут.
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22.06.2022 20:38 Ответить
Это такая немецкая поговорка, про ливерную колбасу.
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22.06.2022 22:58 Ответить
Надо думать, что говоришь. Нормальный президент сразу его бы уволил.
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22.06.2022 20:43 Ответить
А Зе отказал президенту Германии на приезд, на основании того, что тот ранее имел бизнес с рф. А ты чем лучше. У тебя и бизнес был с рф и про Украину в Юрмале что говорил. Так что не надо строить из себя саму невинность и грубить людям очень важным для страны.
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22.06.2022 20:49 Ответить
та потім сказав, що не відмовляв... шлюха є шлюха! хоч ти його назви президентом!
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22.06.2022 21:43 Ответить
und du verpiss dich
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22.06.2022 23:52 Ответить
Мирись мирись и больше не дерись. Если будешь драться будем обзываться. (с) МИД Украины
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22.06.2022 20:44 Ответить
Мир, дружба, жвчка...
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22.06.2022 20:48 Ответить
Прочитав я оті коментарі, і бачу, що на наступних виборах нам буде велика дупа!

Зрештою - як завжди!
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22.06.2022 20:50 Ответить
Якщо вони в нас взагалі будуть. А то посадять Шашликовича на довічне царювання, як рятивника країни.
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22.06.2022 21:04 Ответить
від Рюрика до Чудика...
і так тисячу років вже...
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22.06.2022 22:11 Ответить
вибачився й добре
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22.06.2022 20:58 Ответить
Этого чорта вообще надо отозвать, это не дипломат, а "корточник" с Оболони.
Оно какое-то невменяемое. В одной из самых сложных стран(дня нас) в Европе,
взять и откровенно оскорбить главу государства. Это типа как посол бундеса скажет,
что "зеленец" унылый кусок сала... где-то так.
Да, все мы знаем, как оно все обещается и идет с "бундеса" долго, но нам *****
вообще никто ничего не должен, все только по желанию.
В общем наш политикум, как было болото, так и осталось, война не война, им пох,
ничего не изменилось, все те-же морды.
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22.06.2022 21:02 Ответить
А вам не приходило в голову, что сам же президент (Зе), или Ермак, что одно и тоже, предложили
Мельнику так вести себя в Германии. Эо хамство продолжалось довольно долго. В противном случае его бы уже давно уволили. Это или от врождённой глупости и хамства или специально разыгривалось в угоду врагу, чтобы внести раздрай между Украиной и Германией и задержать
поставки вооружения. Я бы, будучи в силовых структурах, провела бы расследование, а то
"подозрения" рассылаются всем по интернету, а здесь уж явно молчок, как будто так и надо.
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22.06.2022 21:05 Ответить
Любые расследования должны быть после войны, и я уверен, они будут.
Сейчас они не актуальны, да и кто будет расследовать?
Сейчас важна консолидация, "зеленец" это походу почти понял, но вот многие "консервы"
все думают, что их пронесет. Хотя, я думаю, опыт медведчука многих охладил,
хотя тот уж топ-из-топов.
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22.06.2022 22:04 Ответить
"Україна також почала нарешті отримувати від Німеччини важке озброєння, таке як самохідні артилерійські установки ************** 2000. "

ссилка веде на "німеччина пообіцяла"
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22.06.2022 21:07 Ответить
Это мне напомнило известную прикольную фотошоп- картинку, на которой идет демонстрация, а впереди красуется плакат с
надписью : путин не ***** .
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22.06.2022 21:14 Ответить
ПРАВИЛЬНО !!!!!!!!!!!!!!!!! Образити може кожен,,вибачитись сильний !!!!!!!!!!!!
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22.06.2022 21:18 Ответить
це не той випадок. Дипломатія - це не базар. Цьому люди вчаться роками. Дипломат і шпіон- близнюки -брати. А у нас що в ОП- базарні баби, що в дипломатах. Цей мельник, часом , не був у складі 95 кварталу? А яка в нього освіта? Товаровєд?
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22.06.2022 21:37 Ответить
Маю надію, Мельник це пише з схрещеними пальцями за спиною)
Шольц - ображена ліверна ковбаса, стільки часу тяг, аби не давати зброю, ппц просто.
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22.06.2022 21:24 Ответить
Немцы, в глазах Украины, могут быть трижды неправы.
Но посол не может опускаться до таких выражений, в принципе
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22.06.2022 21:27 Ответить
und du verpiss dich
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22.06.2022 23:53 Ответить
цей Мельник -чистий дибіл..йому не дипломатом...а просто матом служити..дурне та тріпливе..хто його закордон пустив???
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22.06.2022 21:32 Ответить
Так його - Мельника, засранця! Так його!
А ще не забудьте написати нашому Зе!, що кращого за вас посла в Німеччині не було і бути не може. Ну і не забудьте відіслати копії того послання в Грінпіс, спортлото і лігу захисту содомітів.
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23.06.2022 02:29 Ответить
Наконец-то, дошло как до жирафы.
Пусть дадут 10 Леопардов - посол Мельник ещё и сыграет им
на губной гармошке. Из-за его дебилизма сколько парней не дождались немецкого оружия.
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22.06.2022 22:57 Ответить
Сильна людина визнає свої помилки. Послу респект.
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22.06.2022 23:04 Ответить
А розумна людина старається їх не робити.
Послу fuck.
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22.06.2022 23:53 Ответить
А якби посол не пожартував про ліверну ковбасу, то гер Шольц і далі жував би шмарклі і нагадував би гера Швульца.
Чи не нагадував би?..
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23.06.2022 02:25 Ответить
Він не дипломат він ЧУМАДАН
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23.06.2022 06:02 Ответить
 
 