Посол Украины Мельник извинится перед канцлером Германии Шольцем за "обиженную ливерную колбасу"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет извиниться за канцлера Олафа Шольца за свое заявление об "обиженной ливерной колбасе".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
"Это заявление, о котором я после определенного времени, конечно, сожалею. Я лично извинюсь перед ним", - сказал Мельник.
Посол добавил, что его заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии".
В начале мая Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев. "Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственному", - сказал посол.
Уже через месяц Шольц приехал в Киев вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Он официально заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пообещал дальнейшую военную помощь в борьбе с российским вторжением.
Украина также начала наконец-то получать от Германии тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.
Пожалуйста, подождите...
Декілька ************** 2000 і посол зразу вибачається...
А хочете, щоби він вас ще й похвалив?
А "похвала" немецкому канцлеру из уст Мельника-скорее оскорбление.
нех.й гавном быть, чтоб тебя не ображали.
А то взяли ****** моду виновато не то, которое гавно - а тот кто сказал на гавно - гавно...
Не будьте идиотами как Мельник - и оружие у вас будет еще до того, как оно вам понадобилось.
страна идиото-зебилов...
Да не дипломатично с нашей стороны, но и ситуация у нас к 3,14здобольству как бы не располагает.
Мне "уже отрезали ногу", а обещанная анестезия оказывается еще в пути и будет, в лучшем случае (если вообще будет), когда я уже "на протезе буду бегать".
Просто Мельник играет за клоунов! А нужно играть за Украину!
https://kak-pravilno.net/hreshcheniy-chi-hresniy-yak-pravilno/
Я так розумію, однині Шольца слід вважати неображеною неліверною нековбасою?
Или уже забыли?!
в политикуме и топ-менеджменте не изменилось. Когда у определенного бизнеса условно "жопа",
они(если толковые), нанимают "кризисных" менеджеров. Эти "звери" делают совсем не популярные вещи, но они дают возможность выжить.
У нас, война уже вовсю, а морды все те-же... и принипы все те-же... да и вообще ничего не поменялось. У нас все *******, как и было(шутка))
Все, на что они способны, намнечегокушатьдайтебабла. И сколько еще так будет? Вангую не очень долго, "жопа" начинается везде.
Його давно слід звільнити!
від тих дискусій відгонить інфантильними забавками в дитячому садку: створити "мемчик" чи "антимемчик" - і на цьому втішитися
Зрештою - як завжди!
і так тисячу років вже...
Оно какое-то невменяемое. В одной из самых сложных стран(дня нас) в Европе,
взять и откровенно оскорбить главу государства. Это типа как посол бундеса скажет,
что "зеленец" унылый кусок сала... где-то так.
Да, все мы знаем, как оно все обещается и идет с "бундеса" долго, но нам *****
вообще никто ничего не должен, все только по желанию.
В общем наш политикум, как было болото, так и осталось, война не война, им пох,
ничего не изменилось, все те-же морды.
Мельнику так вести себя в Германии. Эо хамство продолжалось довольно долго. В противном случае его бы уже давно уволили. Это или от врождённой глупости и хамства или специально разыгривалось в угоду врагу, чтобы внести раздрай между Украиной и Германией и задержать
поставки вооружения. Я бы, будучи в силовых структурах, провела бы расследование, а то
"подозрения" рассылаются всем по интернету, а здесь уж явно молчок, как будто так и надо.
Сейчас они не актуальны, да и кто будет расследовать?
Сейчас важна консолидация, "зеленец" это походу почти понял, но вот многие "консервы"
все думают, что их пронесет. Хотя, я думаю, опыт медведчука многих охладил,
хотя тот уж топ-из-топов.
ссилка веде на "німеччина пообіцяла"
надписью : путин не ***** .
Шольц - ображена ліверна ковбаса, стільки часу тяг, аби не давати зброю, ппц просто.
Но посол не может опускаться до таких выражений, в принципе
А ще не забудьте написати нашому Зе!, що кращого за вас посла в Німеччині не було і бути не може. Ну і не забудьте відіслати копії того послання в Грінпіс, спортлото і лігу захисту содомітів.
Пусть дадут 10 Леопардов - посол Мельник ещё и сыграет им
на губной гармошке. Из-за его дебилизма сколько парней не дождались немецкого оружия.
Послу fuck.
Чи не нагадував би?..