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Зеленский поблагодарил премьер-министра Бельгии де Кроо за поддержку украинской евроинтеграции и пригласил его посетить Киев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора поблагодарил премьер-министра Бельгии Александера де Кроо за поддержку в евроинтеграции и пригласил его посетить Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Поговорил с главой правительства Бельгии Александером де Кроо. Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС и весомую помощь во время полномасштабного вторжения РФ. Рассчитываем на значительный вклад Бельгии в восстановление Украины. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", – написал Зеленский.
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