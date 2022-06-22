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Зеленский поблагодарил премьер-министра Бельгии де Кроо за поддержку украинской евроинтеграции и пригласил его посетить Киев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора поблагодарил премьер-министра Бельгии Александера де Кроо за поддержку в евроинтеграции и пригласил его посетить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Поговорил с главой правительства Бельгии Александером де Кроо. Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС и весомую помощь во время полномасштабного вторжения РФ. Рассчитываем на значительный вклад Бельгии в восстановление Украины. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", – написал Зеленский.

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22.06.2022 19:58 Ответить
Иди в глазик путлеру еще раз загляни, блазень обкуренный.
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22.06.2022 20:20 Ответить
Це та сама "Вільха-М", що її гундосий в асфальт закатав, під радісний вереск простого, мудрого наріду.Но виноват Байден
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22.06.2022 21:27 Ответить
За чауса вибачився?
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23.06.2022 10:58 Ответить
 
 