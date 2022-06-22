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Новости Политика Украины
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Владимир Кличко в преддверии саммита ЕС: Украина готова много работать, чтобы стать полноправным членом Евросоюза

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кличко,володимир

Владимир Кличко обратился к европейским политикам, чиновникам и всем гражданам Евросоюза с призывом поддержать Украину и предоставить статус кандидата в члены ЕС. Украина – это не только щит Европы, но и отличная возможность для развития.

Об этом заявил Кличко в обращении, которое он выложил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Призываем всех, кто причастен к этому решению: докажите своими действиями готовность отстаивать собственные ценности, которые Украина уже отстаивает. Сегодня всего две тысячи километров разделяют два мира: европейский, где свобода и демократия являются главными ценностями, и средневековую россию, где свобода и демократия являются главными врагами. Президент Еврокомиссии заявила, что "ради европейской перспективы украинцы готовы умереть". Я хочу, чтобы украинцы жили, жили в свободе и демократии. На Майдане 8 лет назад звучало: "Украина – это Европа". С тех пор мы каждый день защищаем наше право быть частью Европы", - сказал Владимир Кличко.

Он подчеркнул, что Украина не только щит для Европы, но и новые возможности.

"Украина готова много работать, чтобы стать полноправным членом Союза. Да, это огромный вызов, экономический и социальный. Но мы можем рассчитывать на свои сильные элементы. Наша страна богата своей землей и, прежде всего, богата своими людьми. Украинцы трудолюбивы, усердны и находятся в авангарде цифровизации. Украина – это не только щит Европы, это также отличная возможность для Европы, ее процветания и будущего", - подчеркнул Кличко.

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23 и 24 июня в Брюсселе состоится саммит ЕС, на котором должно быть принято решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.
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це добре! кожна знана в світі особистість, яка асоціюється з Україною і Перемогами має виступити...
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22.06.2022 20:05 Ответить
Полковник, який носив ядерну валізку путіна, намагався накласти на себе руки

Полковник федеральної служби безпеки Зімін у відставці відповідав за портфель із російськими ядерними засобами контролю, який завжди супроводжує кремлівського лідера. Його було знайдено з вогнепальними пораненнями на кухні своєї квартири в Красногорську Московської області. Він лежав у калюжі крові з пораненням у голову, а поруч валявся травматичний пістолет Іж 79-9ТМ.

Як стало відомо виданню Mirror, 53-річний Зімін наразі перебуває у тяжкому стані в реанімації. https://t.me/operativnoZSU/29525
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22.06.2022 20:09 Ответить
Підроанок ****.
Нє щоб ***** завалити, себе бхнув. Тьху.
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22.06.2022 20:30 Ответить
Судячи з настроїв в борців і рейтингів - Україна не готова
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22.06.2022 20:16 Ответить
Україна готова працювати, однак Zeлені виродки дорвалися до влади аби грабувати країну - їм ніколи призначати голів САП і НАБУ. Тому ЄС хай трохи зачекає поки в оманські офшори клоуни навезуть вкрадених грошей.
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22.06.2022 20:25 Ответить
Володимир, дякуємо за підтримку. І зараз і в Києві під час спроби оточення.
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22.06.2022 20:39 Ответить
Володимир навіть не депутат ВР щоб таке казати. Де пузанчик з ВР?
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22.06.2022 21:00 Ответить
 
 