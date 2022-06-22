Ответ России на запрет транзита российских товаров через Литву в Калининградскую область будет практическим, а не дипломатическим, - МИД РФ

Российские главы выступили с заявлениями о том, что ответ РФ на запрет транзита российских товаров через Литву в Калининградскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ДТ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков после того, как власти Литвы запретили транзит к российскому анклаву Калининград товаров, подпадающих под санкции ЕС, пригрозил ответом на "недружественные меры".

"Главное – не сроки, а ответ на недружественные шаги", – цитируют Пескова российские государственные пропагандистские агентства.

В свою очередь пресс-секретаря МИД РФ Мария Захарова на брифинге также угрожала Литве.

"Ответные меры в случае, если ситуация не вернется в законное русло, будут не в дипломатической, а в практической плоскости", - сказала она.

Калининград, зажатый между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, получает поставки из России по железной дороге и газопроводу через Литву.

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