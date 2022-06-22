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Новости За рубежом
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Калининград (103) Литва (2117) МИД РФ (1629)

Ответ России на запрет транзита российских товаров через Литву в Калининградскую область будет практическим, а не дипломатическим, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

литва

Российские главы выступили с заявлениями о том, что ответ РФ на запрет транзита российских товаров через Литву в Калининградскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ДТ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков после того, как власти Литвы запретили транзит к российскому анклаву Калининград товаров, подпадающих под санкции ЕС, пригрозил ответом на "недружественные меры".

"Главное – не сроки, а ответ на недружественные шаги", – цитируют Пескова российские государственные пропагандистские агентства.

В свою очередь пресс-секретаря МИД РФ Мария Захарова на брифинге также угрожала Литве.

"Ответные меры в случае, если ситуация не вернется в законное русло, будут не в дипломатической, а в практической плоскости", - сказала она.

Калининград, зажатый между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, получает поставки из России по железной дороге и газопроводу через Литву.

Также читайте: Россияне долго готовились к войне в Украине, в частности, усиливая Калининград, - вице-министр обороны Польши Скуркевич
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Топ комментарии
+64
а точно калининград ваш??? ))))
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22.06.2022 20:29
+53
Вона практично почнуть терпіти як і завжди
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22.06.2022 20:28
+46
Ото скавулять! Значить правильно все робиться.
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22.06.2022 20:30
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Вона практично почнуть терпіти як і завжди
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22.06.2022 20:28 Ответить
Теоретически они объявят войну НАТО.
А практически - отсосут.
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22.06.2022 21:49 Ответить
..да еще и проглотят
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22.06.2022 22:00 Ответить
Да ещё и смачно
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22.06.2022 22:21 Ответить
Нехай русофашисти користуються морем і не ....уй всім погрожувати !
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23.06.2022 01:20 Ответить
Будуть "бикувать" - отримають перекриття газогону в Литві А потім і фарватерів коло Моонзунду! Адже це - територія Естонії А вона - член НАТО! І тоді навіть кораблями вони не зможуть поставлять підсанкційне матеріально-технічне забезпечення в ексклав!
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23.06.2022 06:26 Ответить
Провокации и всякие подлянки будут делать. Здесь они мастаки...🤬
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22.06.2022 22:07 Ответить
у России нет никаких прав на нынешнюю Калининградскую область НИКАКИХ ПРАВА БЫЛИ У СССР согласно Потсдамских соглашений 1945 года-- что эта область в аренду СССР отдается на 50 летс возвратом в 1996 году... СССР развалили область приписали к РСФСР хотя считаю это наглостью уже тогда-- если СССР получала область в аренду то каким образом ее вписали к РСФСР...а ведь могли спокойно присвоить статус области СОЮЗНОГО ПОДЧИНЕНИЯ - тут с этим вопросом надо разбираться думаю уже и США и Британия участники Потсдамских договоров чьи подписи стоят под ними вернутся к первоисточнику и будут решать этот клубок...
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22.06.2022 23:38 Ответить
Ти знову "херню" пишеш? Та почитай ти вже про статус "Східної Прусії" після 1945 року! Чи ти Гуголом користуваться не вмієш? Вона була анексована БЕЗПОВОРОТНО!!!

Калінінградська область - найзахідніший суб'єкт Російської Федерації. Адміністративний центр - місто Калінінград.
Після Другої світової війни, згідно з Потсдамськими угодами, північна частина (приблизно 1/3 загальної території) Східної Пруссії 1945 року ввійшла до складу РРФСР - частини тодішнього СРСР. Було організовано Кеніґсберзький особливий військовий округ, який також займався й цивільними справами. 7 квітня 1946 року він був перетворений на Кеніґсберзьку область у складі РРФСР, а 4 липня 1946 року її перейменували на Калінінградську. Залишки німецького населення депортували до Німеччини до 1947 року.

Частина земель (з Клайпедою - Мемелем) ввійшла в склад Литовської РСР
Польща, втративши на користь східного сусіда свої території, які стали західною Україною та західною Білоруссю (ця тема предметом обговорення конференції не була), отримала як «компенсацію» частину Східної Пруссії, території до річок Одер та Нейсе, а також територію «вільного міста Данциг» (Гданськ).
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23.06.2022 06:39 Ответить
Козлоебы руSSкие.
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22.06.2022 20:29 Ответить
а точно калининград ваш??? ))))
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22.06.2022 20:29 Ответить
nu dyk u nix polno jiopnutyx, kotorye mogut uverenno razjasniatj, čto deskatj Prussija iskonno russkaja zemlia, lišj k nazvaniju strany prikleili vperedi bukvu P, poskoljku Polša riadom.
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23.06.2022 00:41 Ответить
накєкають під кордоном, і великим вентилятором будуть дмухати щоб рузкім духом пахло
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22.06.2022 20:29 Ответить
В советские времена в теперешних странах Балтии можно было с завязанными глазами опознать, в какую школу вошёл - коренной национальности или русской. В "русских" школах всегда повсюду стоял крепкий запах немытых носков. В многоэтажках "советских" микрорайонов в этажах с преимущественно русскоязычным населением даже теперь стоит запах чего то грязного или немытой посуды. Похоже Баба-Яга, которая всегда негодует про "русский запах", в Россию приехала из Финляндии или другой капстраны.
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22.06.2022 20:56 Ответить
Російські пітекантропи 21 століття

після того, як росіян вигнали з міста Димер керівник компані "VIKNALAND" написав таке :" Двери во многих помещениях взломаны. А там, где взломать не получилось российские солдаты пробивали стену и делали лаз, через который и перемещались между комнатами. Немногие уцелевшие двери были исписаны примечательными надписями (простите, далее язык оригинала) "Не срать, не ссать, не ломать, это склад". Причем иногда склад был сделан из туалета. Вместо туалета использовались душевые комнаты (у руководителя завода возникает по ходу видеозаписи вполне резонный вопрос - а где же они тогда мылись?). В одном из складских помещений стоял не подключенный к водоснабжению унитаз. Естественно нужду российские "освободители" справляли в него, хотя рядом был работающий туалет. "
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22.06.2022 22:56 Ответить
*** сосать!
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22.06.2022 20:29 Ответить
Практично возьмут за щеку и глотнут
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22.06.2022 20:30 Ответить
Ото скавулять! Значить правильно все робиться.
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22.06.2022 20:30 Ответить
Дурні кацапи ще не зрозуміли, що війська НАТО на східному фланзі вже розгорнуті. І удар по Литві одразу ж наразиться на відповідь. Військову. Урядам країн-членів НАТО важко, практично не можливо пояснити, чому потрібно воювати за Україну, але дуже легко пояснити, чому потрібно вобвати за Литву. Фактично Заходу вже надто дорого обходиться кацапська агресія і вони чекають приводутїї закінчити. Треба розуміти, що для вступу НАТ у війну йому потрібно дотриматись всіх умовностей і процедур. А агресивні дії кацапів проти Литви зніме всі умовності і дасть підстави.
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22.06.2022 20:36 Ответить
Дождаться помощи от некоторых европейских стран будет непросто, но если дядушка Сэм встрихнёт стариной - будет достаточно, а если ещё парочка серьёзных пацанов подтянется - с лихвой.
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22.06.2022 20:44 Ответить
В НАТО - 30 стран, а "некоторые страны" - это 3-4 страны, и их можно не брать в счет. И это не Великобритания, Польша и США, что главное.
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22.06.2022 21:33 Ответить
И это верно.
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22.06.2022 22:02 Ответить
Ну эти с пьяну могут и бронепоезд пустить перед товарняком
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22.06.2022 20:36 Ответить
А ти думаєш що броня бронепоїзду міцніша ніж броня Т-80? Чи рейки там "броньовані"? Бронепоїзди - найбільш уразлива ціль Підривається рейка і бронепоїзд перетворюється на нерухому мішень!
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23.06.2022 06:44 Ответить
Отвечалка уже не та...
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22.06.2022 20:38 Ответить
po skolku eto patrushev grozil......nuzhna zhdatj teraktov.....
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22.06.2022 21:41 Ответить
Как же эти ублюдки надоели!
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22.06.2022 20:40 Ответить
Практически получат пиз...ы от амеров.
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22.06.2022 20:40 Ответить
Да, вот такая жизнь в Восточных краях Европы - ложишься спать и встаёшь с молитвой лишь бы у "проклятых" США дела шли хорошо, а иначе с Востока всякий металлолом приползёт, ну или пролетит.
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22.06.2022 20:48 Ответить
А что ты хотел? Кто поощряет маньяка, тот потом от него прячется. Сами как говорится это уродливое СССР 2,0 поощряли.
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22.06.2022 20:54 Ответить
уж точно не страны балтии и польша
самыми ярыми любителями "новой россии" были французи, немцы и итальянцы
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22.06.2022 21:46 Ответить
Ну да. Уж точно. Товарооборот посмотри. Кто у кого что покупал. Страны Балтии и Польша были такими спонсорами бензоколонки, как и французы, немцы и итальянцы.
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22.06.2022 21:54 Ответить
Проблем з коридором не було в часи, коли землі короля Русі Данила межували з землями хрестоносців в Прусії
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22.06.2022 20:41 Ответить
Nu, xotj i pravdu tolkuete, no nedolgo eto bylo. Kakix to tam 23 goda v načale 13 veka...
Posle koronovanija v 1253-m Korolia Mindaugasa korolj Daniil pošel domoj i bolše ne prixodil.
Būkim biedni, bet teisingi, - kak govoritsia.
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23.06.2022 00:46 Ответить
Ну а що мала Литва робити?))Вони ж дотримуються санцій проти рашики.Що німцям можна дотримуватися,а цим ні))
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22.06.2022 20:41 Ответить
Интересно єто как,,, Проведут референдум, или взорвут очередной НПЗ в Раше.
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22.06.2022 20:44 Ответить
Відповідь Росії на заборону транзиту російських товарів через Литву до Калінінградської області буде практичною, а не дипломатичною значить кацапи обісруть весь кордон із литвою)))
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22.06.2022 20:44 Ответить
Уже практикуют, стреляют последними оставшимися патронами в Калининградской области, по стреляют, рассосутся и разойдутся.
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22.06.2022 20:52 Ответить
Завтра Калининградская область объявит о выходе из россии, а войска отправить не возможно.
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22.06.2022 20:46 Ответить
Можна, чого ж... По морю балтійському в обхід скільки ваньок в баржу влізе.
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22.06.2022 21:08 Ответить
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22.06.2022 21:48 Ответить
Говорящая писька угрожает. Всем баяцца.
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22.06.2022 20:47 Ответить
Прусія має бути деокупована. Як і Карелія, і Курильські острови
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22.06.2022 20:50 Ответить
Шпроты запретят?
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22.06.2022 20:51 Ответить
это всё хорошо, лаптеногие, а когда конкретные действия-та? очень хочется на махач против НАТО посмотреть
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22.06.2022 20:51 Ответить
Не дождётесь. Не, серьёзно, это была проверка на вшивость внешней аудитории. Проверка не удалась, получился, как часто бывает, лай для внутренней аудитории, какие мы сильные, ну мы их, этого. Так как ничего этого не предвидится, скорее всего утрутся и замолчат до следующего лая.
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22.06.2022 21:04 Ответить
Вот так и живём тут. Ехал месяц назад около Каунаса, везли на Север ракету, такую немалую, одну под конвоем. И в тот же самый день из Калининграда видел шёл поезд напичкан тиграми и газ66. Через несколько недель толпа апачей пролетела. Вообщем, летают, везут, движуха есть.
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22.06.2022 20:57 Ответить
Полізуть у Литву, бо програти НАТО - не такий позор, як програти Україні.
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22.06.2022 20:58 Ответить
Та ну нах... Краще б )(уйла по тихому в бункері придушили і парашку розібрали на шматки
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22.06.2022 21:12 Ответить
Щас на июньском саммите НАТО и решит, как им путлера "решить": оглаушить канделябром аль подушкой задушить
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22.06.2022 21:03 Ответить
А если новичком? Тоже вариант.
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22.06.2022 21:14 Ответить
Можливо йому більше підійде шибенниця (веревка)
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22.06.2022 22:46 Ответить
Ну и Слава Богу !
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22.06.2022 21:08 Ответить
Практично це як Китай в кінці 60-их голими сраками на кордоні в бік ворога світив.
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22.06.2022 21:19 Ответить
Ну-ну...
Їх ще Литва не 3,14здила..))
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22.06.2022 21:21 Ответить
Значит будут бомбить Воронеж
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22.06.2022 21:24 Ответить
А шо там з транзитом у кацапське придністров'є?? Україна заблокували чи ні? А Молдова?
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22.06.2022 21:25 Ответить
У нас по Придністров'ю договір?!...
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22.06.2022 21:38 Ответить
грозятся войной.после нападения на УКРАИНУ я больше ничему не удивлюсь.
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22.06.2022 21:29 Ответить
Ще буде великий пшик!
Вони - сцикуни, на НАТО не рипнуця!
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22.06.2022 21:40 Ответить
Як стало страшно. Кацапські баклани знають, що якщо хтось щось хоче зробити, то робить тихо? А це скавчать, щоб залякати, а самі вже навалили повні штани, чи не сильно скавчимо, щоб дядя Байден не почув?
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22.06.2022 21:30 Ответить
не штани а "чемодани".
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22.06.2022 23:00 Ответить
То есть рашка отсосет у Литвы практически?! Ну-ну...
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22.06.2022 21:39 Ответить
Напугали литовского ежа голой задницей РФ.
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22.06.2022 21:43 Ответить
Еге ж. Погрожують, але терплять. Це ж НАТО.
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22.06.2022 21:43 Ответить
skoreje vsevo budut diversiji.....gaditj - eto oni umejut. uvi.
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22.06.2022 21:43 Ответить
Ну,ШАНОВНІ, тут конечно Литва не права,порушувати договори--це не вірно і я ДУЖЕ чекає на відповідь рашки,ДУЖЕ бажано провчити цих лабухів і піти в наступ на Литву і чим скоріш--тим краще!! ВПЕРЕД росіяни!!!!!!
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22.06.2022 21:43 Ответить
Який саме "договір" Литва порушила?
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23.06.2022 06:54 Ответить
у рашки есть море, пусть морем хоть миллиарды тонн первозят
если смогут))
ракеты вонючие "гиперзвуковые" типа умеют делать
а обеспечить важными ресурсами отхваченную территорию не в состоянии...
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22.06.2022 21:48 Ответить
Балтийское море должно стать внутренним морем НАТО.
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22.06.2022 21:55 Ответить
Общей границы с Литвой у кацапов нет, для того чтобы что-то сделать Литве им надо сначала в Латвию сунуться или опять через Лукашенко действовать, захочет ли Чык-чырык вляпаться по-полной если предоставит свою территорию для атаки на страну НАТО?
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22.06.2022 21:53 Ответить
На западе с Калининградской областю граничим. А там военный анклав по сути.
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22.06.2022 22:08 Ответить
Може бути відволікаючий маневр нападу на Литву,щоб країни НАТО " переключили " увагу з України....
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22.06.2022 22:01 Ответить
Обломают зубы и в будущем будут сосать что подадут на пропитание
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22.06.2022 22:09 Ответить
na jau ne, šiuokart Bušo kulšelių jau nebus
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23.06.2022 00:51 Ответить
Кацапи проковтнете
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22.06.2022 22:16 Ответить
На России фифти-фифти, Пятьдесят на пятьдесят:
Полстраны, что могут, п*здят, Полстраны - сидят, *****т.
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22.06.2022 23:03 Ответить
Литва повысила ставки до полной блокады. Возможно в Вашингтоне есть план. Не настолько же безумно литовское руководство. Если боишься что медведь нападет, нельзя все время его дразнить.
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22.06.2022 23:07 Ответить
Это не медведь а стая шакалов
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23.06.2022 00:06 Ответить
To już czas by Królewiec wrócił do ojczyzny.
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22.06.2022 23:12 Ответить
Tyljko, pan poliak, Kuršių Nerija, Tolminkiems (Čitye Prudy) i Tilžė (Tilsit) polnostju naša. Rozumieš?
Chybo dwie ojczyzny pan mal w glowe...
(Sorry for my poor Polish).
But best of all it surely could be free European economic zone, neither Polish, nor Lithuanian, nor German, which would benefit for both neighboring countries, entire EU as well as local russkies themselves.
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23.06.2022 00:57 Ответить
Російські очільники виступили із заявами про те, що відповідь РФ на заборону транзиту російських товарів через Литву до Калінінградської області. Джерело: https://censor.net/ua/n3349608
WTF???
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22.06.2022 23:16 Ответить
Как и положено, ********** надо создать Второй фронт перед разгромом.
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22.06.2022 23:56 Ответить
Єдине, що практично маньці Аблігації слід зробити, це перестати бухати. А то розтріпана завжди - і патли і словеса.
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23.06.2022 00:01 Ответить
Полковника Вадима Зимина, который носил за Путиным ядерный чемоданчик, нашли с простреленной башкой в его подмосковной квартире‼️

Носильщику его портативного туалета, приготовиться.😡
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23.06.2022 01:34 Ответить
В России воюют все кто может говорить. В Крыму разбомбили нефте-вышку вылезли оттуда говорящие головы и обещают ударить по Киеву. Заблокировали дорогу Литовцы, Песков с Захаровой обещают разобраться самым суровым способом. И вообще рашка воюет так странно что никто так не воюет.Они стирают города, села бомбят школы и больницы, а когда Украина говорит что вот сейчас нам дадут оружие и мы снесем Крымский мост, русские сразу начинают жалостно вопить со словами "А мы тогда ударим по центру принятия решений". Уже идет 4 месяц войны, вы назовите хоть один город Украины по которому вы не стреляли? Вы даже твари по Львову бьете хотя он и далеко от линии фронта.
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23.06.2022 04:47 Ответить
Блокировать Черное море можно, а коридор в Калининград нельзя?
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23.06.2022 08:53 Ответить
 
 