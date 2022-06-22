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Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, который пытал мирного жителя во время оккупации Черниговщины, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Установлена личность военнослужащего РФ, который во время оккупации Черниговской области пытал мирного жителя и выбивал данные об украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, который пытал мирного жителя во время оккупации Черниговщины, - прокуратура 01

По данным следствия, 6 марта подозреваемый отдал приказ подчиненным неустановленным военнослужащим РФ доставить в магазин в селе Слобода местного жителя с целью получения от него сведений о расположении и укрывательстве военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

После того, как потерпевшего привезли в магазин, подозреваемый в течение 30 минут избивал мужчину деревянной рукояткой от лопаты по почкам, ногам и другим частям тела, причинив ему сильную физическую боль. Не получив необходимую информацию, он покинул помещение и отдал приказ подчиненным продолжить издевательство над мужчиной.

Вернувшись, подозреваемый продолжил сам бить мужа металлической ножкой от стула, угрожал убить жену и сына, а затем вылил на потерпевшего три бутылки легковоспламеняющейся жидкости и угрожал поджечь.

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При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры оккупанту поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Щось я не розумію,чому його пику не показують як треба. Завжди пики злочинців в Україні закривають чимось. Чому?????
в Штатах якщо людина скоїла злочин то одразу показують обличчя та інформацію всю дають. В Україні кажуть: ось злочинець але ми його пику вам непокажем.....
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22.06.2022 21:17 Ответить
Это не "военнослужащий РФ", а бандит! 😡 А почему морду и ФИО садиста прячете?!
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22.06.2022 21:55 Ответить
И фамилию, и имя, и морду лица надо показывать. А так, это не информация, а фантазии на тем
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23.06.2022 03:51 Ответить
 
 