Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, который пытал мирного жителя во время оккупации Черниговщины, - прокуратура

Установлена личность военнослужащего РФ, который во время оккупации Черниговской области пытал мирного жителя и выбивал данные об украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 6 марта подозреваемый отдал приказ подчиненным неустановленным военнослужащим РФ доставить в магазин в селе Слобода местного жителя с целью получения от него сведений о расположении и укрывательстве военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

После того, как потерпевшего привезли в магазин, подозреваемый в течение 30 минут избивал мужчину деревянной рукояткой от лопаты по почкам, ногам и другим частям тела, причинив ему сильную физическую боль. Не получив необходимую информацию, он покинул помещение и отдал приказ подчиненным продолжить издевательство над мужчиной.

Вернувшись, подозреваемый продолжил сам бить мужа металлической ножкой от стула, угрожал убить жену и сына, а затем вылил на потерпевшего три бутылки легковоспламеняющейся жидкости и угрожал поджечь.

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При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры оккупанту поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).