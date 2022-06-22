Угрозы для Украины со стороны Беларуси сейчас нет, – руководитель ГУР Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На текущем этапе войны угрозы вторжения белорусской армии на территорию Украины отсутствуют.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет, это я абсолютно уверенно могу вам сказать. Ситуация под контролем", - заявил Буданов.
Он отметил, что в Беларуси действительно наблюдается военная активность, однако она не несет угроз для Украины.
"В Беларуси продолжаются и военные собрания, и обучение, и укрепление границы, проходит сейчас целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на проведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мнения, мы сразу будем об этом знать и все вместе предпримем адекватные действия", - подчеркнул глава военной разведки.
Пожалуйста, подождите...
І не все виявилось правдою.
Але зараз дійсно, загрози немає. Проте обстріли можливі
Точки-У, Урагани...
Зразу бити, при любому признаку виходу.
До підходу кордону. Превенцівно...
Источник: Резников в эфире телеканала "1+1"
Прямая речь: "По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно.
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Свиньи, виновные в гибели десятков тысяч людей и сдачи украинских территорий, не понесли никакой ответвенности
А для каців - то ж, прям мрія була, до прикладу, "розблокувати" українські порти, під виглядом "боротьби з голодом" за "посередництва" Туреччини та ООН та вдарити на Одесу та Бесарабію, і в цей же час - також нанести масований удар з Білорусі - по Волині, до прикладу, + кілька відволікаючих.
Добровольчі ж формування територіальних громад, за доповіддю того ж таки Георгія Учайкина, з подачі того ж таки МВС, кого не змогли загнати на фронт з ТРО, просто стараються розформовувати.
Ну хай ботня тепер набігає та верещить "не розганяйте зраду", "порохобот" і т.д.
тепер трохи інакше: вислухай буданова(арестовича, подляка,...і .тд.) і роби навпаки
А як ото, шоб не ...здипіть...
На таракана надіятись?
Но для Киева опасности нет, нечем им Киев захватывать и вряд ли уже будет чем. Поезд ушел, даже несмотря на десятикратное преобладание артиллери рф на Востоке, "захват Киева" это уже прошлое а не будущее.