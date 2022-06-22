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Угрозы для Украины со стороны Беларуси сейчас нет, – руководитель ГУР Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

На текущем этапе войны угрозы вторжения белорусской армии на территорию Украины отсутствуют.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет, это я абсолютно уверенно могу вам сказать. Ситуация под контролем", - заявил Буданов.

Он отметил, что в Беларуси действительно наблюдается военная активность, однако она не несет угроз для Украины.

"В Беларуси продолжаются и военные собрания, и обучение, и укрепление границы, проходит сейчас целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на проведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мнения, мы сразу будем об этом знать и все вместе предпримем адекватные действия", - подчеркнул глава военной разведки.

Читайте: Военная операция на Змеином будет продолжаться до полного освобождения острова, - Буданов
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Топ комментарии
+41
Тоді теж було все під контролем, а до Києва без проблем доїхали орки.
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22.06.2022 21:03
+25
Этих балбесов можно даже не слушать. Как только начнут посольства выезжать - значит скоро начнется. Что ж тут не ясного то?
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22.06.2022 21:07
+21
Помним про Бучу говорили нечего беспокоится
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22.06.2022 21:07
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Тоді теж було все під контролем, а до Києва без проблем доїхали орки.
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22.06.2022 21:03 Ответить
Ага и карты показать можем!!!
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22.06.2022 21:06 Ответить
Знову на шашлики, чи як?
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22.06.2022 21:08 Ответить
до обеда были уже в Гостомеле
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22.06.2022 23:04 Ответить
Этой зелёной СОПЛЕ ВЕРЫ -0 ‼️Падаль, где сейчас твой "ДРУГ"********** холуй дегенерата Валуева⁉️ТЫ СМЕШНОЙ , ВСЕЙ Украине втирал , что "НИЧЕГО НОВОГО НА ГРАНИЦЕ НЕ ПРОИСХОДИТ " , когда все разведки мира тебе докладывали , что БУДЕТ ВОЙНА
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22.06.2022 23:31 Ответить
Буданов багато чого говорив.
І не все виявилось правдою.
Але зараз дійсно, загрози немає. Проте обстріли можливі
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22.06.2022 21:04 Ответить
я взагалі не пам'ятаю, коли Буданов правду казав. То путін смертельно хворий, то в оточенні путіна переворот....
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22.06.2022 21:46 Ответить
Бабский сплетник 😂, что путлер больной всю жизнь и на всю голову знает любой здравомыслящий
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22.06.2022 23:33 Ответить
Росія формує армійський корпус у 15,5 тис. військовослужбовців, який може задіяти у наступі на Київ, - Павлюк Джерело: https://censor.net/ua/n3349525
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22.06.2022 21:48 Ответить
Потім Буданов скаже, що має право на помилку.
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23.06.2022 12:03 Ответить
Помним про Бучу говорили нечего беспокоится
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22.06.2022 21:07 Ответить
Этих балбесов можно даже не слушать. Как только начнут посольства выезжать - значит скоро начнется. Что ж тут не ясного то?
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22.06.2022 21:07 Ответить
Это да. Только посольства покажут опасность.
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22.06.2022 21:09 Ответить
Ага, немає. Тільки от зараз літак розвідник США літає біля кордонів Білорусі і Волині
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22.06.2022 21:10 Ответить
Я так понимаю, Буданов все знает, но стебется с бульбенфюрера. А дело серьезное, 6 БТГ с полным комплектом бронетехники ( около 40 единиц в каждой группе) топливозаправщики, бк. И это только бульбашей, около 10 тыс казапов тоже развернуты в Бульбяндии, может они и помогут путлеру как итальянцы Гитлеру под сралинградом, но вероятность очень большая на 25-26 июня.
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22.06.2022 21:10 Ответить
Идиот, русских в бульбаляндии около 700 человек, не более. Что ты несешь. Они все вывезли оттуда уже давно. Остались только те, кто обслуживают искандеры и тактическая авиация еще вроде есть. Откуда вы такие беретесь ипсошники. Даже бульбо ыксперты про это говорят, что кацапов там нет
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22.06.2022 21:16 Ответить
Не ну если бульбоэксперты говорят, то это да. Аргумент. ) Ихтамнет. Дето я это уже слышал))
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22.06.2022 21:28 Ответить
Ты где-то слышал, что американская и британская разведка говорит о том, что в бульбаляндии на данный момент есть войска кацапские, как это было зимой? Ответ - нет, они молчат, а значит их там реально нет. Вот если тебе американцы с британцами скажут, что с беларуси будет атака, это другое дело. А пока они сами ничего опасного не видят со стороны беларуси. Если бы там было 10 тысяч кацапских войск, амеры с бритами уже давно бы сбежали с Киева и Украины в целом. Так, что 10 тысяч это обычное ипсо. Кацапам не хватает войск на востоке и югу Украины, так с какого куя они 10 тысяч будут держать в беларуси?
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22.06.2022 21:36 Ответить
Загрози нема ,,, скажіть це мешканцям області який по цей день знаходять вбитими ,, потвори
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22.06.2022 21:11 Ответить
Та він без проблем шо хочеш кому хочеш сказане. Яка проблема? Він хоч за щось відповідає?
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22.06.2022 22:49 Ответить
А краще бути готовими.
Точки-У, Урагани...
Зразу бити, при любому признаку виходу.
До підходу кордону. Превенцівно...
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22.06.2022 21:13 Ответить
Буде і своя Волинська буча з такими дебілами... західняки ви звісно готові ми знаємо, ріжте і смажте бульбу, шоб аж в них за вухами свистіло, нікого не жалійте
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22.06.2022 21:13 Ответить
с этим бульбофюрером ушки на макушке должны быть всегда,шоб не просрать как мелитополь и херсон
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22.06.2022 21:15 Ответить
Довіра до слів Буданова, як і до Абдристовича. Я особисто пам'ятаю тільки обиан, тільки брехню і це на такому високому рівні. Я там розумію, що пора йти на шашлики? А краще в Миколаїв чи Маріуполь? Моживо Херсон чи Азовське море Бердянськ?
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22.06.2022 21:18 Ответить
Министр обороны Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может случиться "завтра-послезавтра".
Источник: Резников в эфире телеканала "1+1"
Прямая речь: "По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно.
------------------------
Свиньи, виновные в гибели десятков тысяч людей и сдачи украинских территорий, не понесли никакой ответвенности
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22.06.2022 21:20 Ответить
Этих свиней пока откармливают.
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23.06.2022 12:09 Ответить
Це тей Буданов що «путін в кому впав» ? 🤔
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22.06.2022 21:27 Ответить
Щось я цьому буданову більше не вірю...
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22.06.2022 21:36 Ответить
А я вообще после того,что он заявил ,что *********, его друг просто его презираю🤮
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22.06.2022 23:38 Ответить
та це вже ж було...
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22.06.2022 21:36 Ответить
Якщо Буданов таке зморозив, значить треба тримати вухо гостро.
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22.06.2022 21:46 Ответить
поки Україна стікає кров`ю в боях, бульбофюрер нарощує війська та стягує їх до кордону з Україною. Те, що з території Білорусі готують удар, може не помічати або цілковитий кретин, або не менш цілковитий зрадник. І це при тому, що на тій же таки Рівненщині, чи не найпершій, почали забирати зброю в ТРО, мовляв, "ходять - дітей лякають", "перестріляють одне одного" і т.д. Це при тому, що в нас там АЕС біля кордону, логістичні маршрути з Польщі для допомоги із Заходу і т.п. Але "все нормально"? Точно? Приблизно, так само, "нормально", як у нас були Південь та Північ "голі" 23.02 чи як?
А для каців - то ж, прям мрія була, до прикладу, "розблокувати" українські порти, під виглядом "боротьби з голодом" за "посередництва" Туреччини та ООН та вдарити на Одесу та Бесарабію, і в цей же час - також нанести масований удар з Білорусі - по Волині, до прикладу, + кілька відволікаючих.
Добровольчі ж формування територіальних громад, за доповіддю того ж таки Георгія Учайкина, з подачі того ж таки МВС, кого не змогли загнати на фронт з ТРО, просто стараються розформовувати.
Ну хай ботня тепер набігає та верещить "не розганяйте зраду", "порохобот" і т.д.
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22.06.2022 21:46 Ответить
є прислів"я: вислухай жінку і зроби навпаки...
тепер трохи інакше: вислухай буданова(арестовича, подляка,...і .тд.) і роби навпаки
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22.06.2022 21:46 Ответить
100% нападут! это тот кто говорил что "операции по Вагнеровцам не было"!
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22.06.2022 21:50 Ответить
Якось дивно що керівник війскової розвідки так часто присутній в різних інтервью, я бумав що така розвідка та її люди не повинні бути такими публічними. На крайній випадок повинний бути річник чи щось, невже у пана Кирила нема більш відповідальної роботи чим роздавати інтревью?
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22.06.2022 21:56 Ответить
🤢🤡🎪 КЛОУНАРИЙ , хорош брехать ‼️Достали …………
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22.06.2022 23:45 Ответить
Наша песня хороша - начинай сначала!
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22.06.2022 22:04 Ответить
Буданов сказал только то, что хочет слышать Зеленский.
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22.06.2022 22:08 Ответить
Значить загроза є.
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22.06.2022 22:11 Ответить
А шо, вже дерев'яні танки вже баЦка прибрав?
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22.06.2022 22:11 Ответить
Кірюша, це тобі твій друзяка, Гогілашвілі (колишній торговець наркотою та екс-помічник депутата від єдиной расєї, Валуєва) на вушко прошепотів? А чому ж ти, Кірюша, не попередив Україну та її народ заздалегідь про те, що москальська орда 24.02.2022. збирається напасти на Київ з Білорусі? Та про те, що москальська орда 24.02.2022. збирається напасти на Україну з півдня, через Чонгар? Та про напад на Харків ти, чомусь не повідомив, хоча б мусив це зробити, тим більше, що про все це попереджали тебе й наші Західні партнери зі Штатів та Великої Британії. Тоді ви всі брехали українцям про "шашлички"... Тепер те саме, тільки "дубль 2"???
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22.06.2022 22:13 Ответить
Эту тварь первого нужно под ТРИБУНАЛ, ИЗ-ЗА НЕГО СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ВМариуполе погибло ‼️Абсолютно не справился со своей работой, и ещё хватает наглости кукарекать
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22.06.2022 23:48 Ответить
день сурка !!!!
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22.06.2022 22:18 Ответить
буданов, иди в жопу со своими заверениями...мы уже все это видели и слышали. дякую дуже дякую.
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22.06.2022 23:36 Ответить
Если Беларусь не напала в феврале, то теперь и подавно не нападет, момент утрачен
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23.06.2022 00:32 Ответить
Ні, навпаки. Зараз це джокер в руках путлєра. Навіть нещасні, напівобісрані та пишущі рапорти про звільнення 35 тис бєлаорків здатні суттєво і на значний час відтягти наші сили від основних бойових дій. Але ... якщо Лука Мудіщєв ще зробить, то бєларусіі вже не буде в історії....
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23.06.2022 10:16 Ответить
головне без паніки. Це погано для економіки
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23.06.2022 05:54 Ответить
десь на ютубє є коментар гіркіна. Каже рано чи пізно вона нападе.
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23.06.2022 05:56 Ответить
Ви пі...ри майже три роки нам це розповідали.Довіри до зеленої шмарклі і Ко нуль.
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23.06.2022 08:03 Ответить
Не так давно я вже подібне чув...
А як ото, шоб не ...здипіть...
На таракана надіятись?
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23.06.2022 09:26 Ответить
"От границы ключ переломан пополам" ))

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23.06.2022 09:31 Ответить
Буданову 36 лет, это для руководителя разведки воюющей страны возраст подозрительно юный, чему в открытую удивлялись на Западе. Помним, скандальную новость Буданов жил то ли в одной квартире, то ли в одной кровати с одиозным Гогошвили, который опозорился на блокпосте наезжал брутально на военных. Все органично, при активно функционирующих Ермаках-Демченках другой босс разведки и не нужен.
Но для Киева опасности нет, нечем им Киев захватывать и вряд ли уже будет чем. Поезд ушел, даже несмотря на десятикратное преобладание артиллери рф на Востоке, "захват Киева" это уже прошлое а не будущее.
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23.06.2022 09:27 Ответить
Я не знаю, який дурень назвав Буданова "маладим дараванієм", но той факт, що це абсолютна нездара, яку якась інша пихата харя протягла на це місце, є однозначним. Тому Буданову краще зараз мовчати і взагалі не демонструвати свої речові чи то навіть мозкові нездатності.
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23.06.2022 10:12 Ответить
Никто ни за что не ответил. Все в теме, начиная с членограя
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23.06.2022 10:38 Ответить
шо опять ?
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23.06.2022 10:54 Ответить
Взагалі про Буданова не було чути, якби не скандал з його "співмешканцем" Гогілашвілі. А тепер керівник ГУР вже схожий на Люську, який несе постійно якусь хрінь.
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23.06.2022 12:00 Ответить
Тоже самое слышал в январе
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23.06.2022 12:05 Ответить
А где, кстати, гогилашвили с женой, татаров и сам коломойский. Ау. Страна по крохам собирает на броники и прочее оборудование, но не слышу где 40млн. выведенных в офшор. Не вижу депутатов собирающих зарплату (свою) на помощь армии. Такое впечатление что две Украины, одна дерется с врагом, выгрызая его из родной земли, а другая рассказывает как тяжело живется первой и надо что то требовать у друзей и быстро. В это же время велике крадивництво продолжает работать (Одесса). Киев полон машин с какими то пропусками. Военные рысачат на новых машинах. Я за двумя руками за ВОЕННЫХ. Но новые машины на передке, это жизнь. Я вижу как военные собирают из старья транспорт для ФРОНТА, не для Киева. Все, выдохнул, буковки закончились
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23.06.2022 12:24 Ответить
Я щось подібне чув напередодні 24 лютого.
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23.06.2022 13:31 Ответить
 
 