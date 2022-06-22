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Новости За рубежом
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Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют "недоумки", - министр обороны Литвы Анушаускас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что Россия может пойти на провокации из-за ограничения Калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfy.

"Когда у тебя есть вооруженные силы и ими командуют недоумки, прошу прощения за выражение, конечно можно ожидать всего, но мы реалисты, у нас есть союзники, мы видим общую картину на Балтийском море, мы знаем, к каким мерам мы можем прибегнуть, так что в данном случае я спокоен по поводу наших возможностей", - сказал Анушаускас журналистам в Сейме в среду, отвечая на вопрос, незначительны ли российские угрозы относительно "серьезных последствий" для Литвы.

"Конечно, если бы другая сторона была полна решимости провоцировать, что возможно, но мы это уже не можем предусмотреть", - добавил он.

Также читайте: Ответ России на запрет транзита российских товаров через Литву в Калининградскую область будет практическим, а не дипломатическим, - МИД РФ
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Топ комментарии
+29
Це 100%
Але там не тільки армією керують недоумки: там все керівницктво країни таке.
Принцип кацапського керівника: "чего ізволітє"!
Ціла вертикаль холуїв, сраколизів, придурків, з дебілом на чолі.
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22.06.2022 21:55
+24
А головний лапотний недоумок ховається обісраний в обісраному ним симим бункері...
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22.06.2022 21:55
+19
Dild Kamikaze-Drohne schießt Putin-Raffinerie in Brand - das BILD-Lagezentrum
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-lagezentrum-kamikaze-drohne-schiesst-putin-raffinerie-in-brand-80478044.bild.html

дрон-камікадзе за 9 500 долярів палить нафтоперегонний комбінат хутіна в Новошахтинську !

німці в шоке:
дрон всього за 9 500 долярів з Алі-Баби пролетів 150 км та спалив нафтоперегонний комбінат
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22.06.2022 22:00
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Правила форума Совет форумчан
А головний лапотний недоумок ховається обісраний в обісраному ним симим бункері...
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22.06.2022 21:55 Ответить
začem "nedoumok", - kak to, svetlaja emu pamitaj, Boris Nemcov neskoljko rokiv tomu praviljnee vyrazilsia...
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23.06.2022 01:09 Ответить
Це 100%
Але там не тільки армією керують недоумки: там все керівницктво країни таке.
Принцип кацапського керівника: "чего ізволітє"!
Ціла вертикаль холуїв, сраколизів, придурків, з дебілом на чолі.
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22.06.2022 21:55 Ответить
И это еще мягко сказано.
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22.06.2022 21:58 Ответить
Експеримент схоже закінчує своє життя
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22.06.2022 21:59 Ответить
Надто гучно сказано.
Це не експеримент, а смердючий лапотний екскремент.
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22.06.2022 22:12 Ответить
Dild Kamikaze-Drohne schießt Putin-Raffinerie in Brand - das BILD-Lagezentrum
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-lagezentrum-kamikaze-drohne-schiesst-putin-raffinerie-in-brand-80478044.bild.html

дрон-камікадзе за 9 500 долярів палить нафтоперегонний комбінат хутіна в Новошахтинську !

німці в шоке:
дрон всього за 9 500 долярів з Алі-Баби пролетів 150 км та спалив нафтоперегонний комбінат
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22.06.2022 22:00 Ответить
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22.06.2022 22:27 Ответить
литовцям респект !
памятаю з дитинства:

"вперта литва"
Генрих Сенкевич Хрестоносці

бригада "Залізний вовк" - ці хлопці упаковані найкращою технікою і надеруть дупу рашкованам

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22.06.2022 22:07 Ответить
Никуда она не прыгнет! Ей казалось, что в Эвропе все куплено (так может быть на самом деле), но не срослось!

Сейчас хотят "градус" перевести на Литву! Плохо это или хорошо, не знаю...но дальше (в случае с Литвой), только горячая фаза - НАТО против орков (орки не потянут).

Бред - одним словом...после того как Финляндия высказалась по этому поводу!
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22.06.2022 22:15 Ответить
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22.06.2022 22:16 Ответить
Я только одного не понимаю: Зачем же быдло верит лже-мессии?
И почему ****** называют, "Доверчивые" граждане России...
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22.06.2022 22:29 Ответить
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22.06.2022 22:37 Ответить
Вова писяет уже через ухо ?
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22.06.2022 22:41 Ответить
надеюсь через катетр
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22.06.2022 23:25 Ответить
Так там ему всё уже удалили - вот почему он кипишует как свежекастрированный кот.
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23.06.2022 00:16 Ответить
Хотел сказать долбоёбы, но не позволила этика.
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22.06.2022 22:44 Ответить
Segodnia nasemu ministru s Ukraini podarok prinesli Patrona
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22.06.2022 22:58 Ответить
влучна характеристика командування армії Орди, але недоумківатість командування армій похідна від головного недоумка - "хазяїна" кремля....
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22.06.2022 23:00 Ответить
Ситуация накаляется, вот только пукин в сторону НАТО даже не пукнет, у него армия только с гражданскими воевать умеет)
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22.06.2022 23:01 Ответить
Думала, щось додати, але , в топ коментріях, сказали все!!! Згодна на 100%
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22.06.2022 23:04 Ответить
там і територією керують виродки
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22.06.2022 23:07 Ответить
там не только командование, там 140 млн страны - неудоумков. Вот в чем проблема
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22.06.2022 23:22 Ответить
яка толерантна людина...без мізків злегка змінити на недоумків
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22.06.2022 23:24 Ответить
Шойга, Герасимов и Золотов - это ж Канатчикова дача в чистом виде.
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23.06.2022 00:07 Ответить
Лишнехромосомные недоумки по умолчанию. Все.
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23.06.2022 00:13 Ответить
Ну, Пынька-жбынька, дай НАТО повод оттянуться на твоей орде по полной!
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23.06.2022 12:33 Ответить
 
 