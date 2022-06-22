Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют "недоумки", - министр обороны Литвы Анушаускас
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что Россия может пойти на провокации из-за ограничения Калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfy.
"Когда у тебя есть вооруженные силы и ими командуют недоумки, прошу прощения за выражение, конечно можно ожидать всего, но мы реалисты, у нас есть союзники, мы видим общую картину на Балтийском море, мы знаем, к каким мерам мы можем прибегнуть, так что в данном случае я спокоен по поводу наших возможностей", - сказал Анушаускас журналистам в Сейме в среду, отвечая на вопрос, незначительны ли российские угрозы относительно "серьезных последствий" для Литвы.
"Конечно, если бы другая сторона была полна решимости провоцировать, что возможно, но мы это уже не можем предусмотреть", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Але там не тільки армією керують недоумки: там все керівницктво країни таке.
Принцип кацапського керівника: "чего ізволітє"!
Ціла вертикаль холуїв, сраколизів, придурків, з дебілом на чолі.
Це не експеримент, а смердючий лапотний екскремент.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/bild-lagezentrum-kamikaze-drohne-schiesst-putin-raffinerie-in-brand-80478044.bild.html
дрон-камікадзе за 9 500 долярів палить нафтоперегонний комбінат хутіна в Новошахтинську !
німці в шоке:
дрон всього за 9 500 долярів з Алі-Баби пролетів 150 км та спалив нафтоперегонний комбінат
памятаю з дитинства:
"вперта литва"
Генрих Сенкевич Хрестоносці
бригада "Залізний вовк" - ці хлопці упаковані найкращою технікою і надеруть дупу рашкованам
Сейчас хотят "градус" перевести на Литву! Плохо это или хорошо, не знаю...но дальше (в случае с Литвой), только горячая фаза - НАТО против орков (орки не потянут).
Бред - одним словом...после того как Финляндия высказалась по этому поводу!
И почему ****** называют, "Доверчивые" граждане России...