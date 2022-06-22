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Новости За рубежом
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Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен перед саммитом призвала лидеров ЕС предоставить Киеву статус кандидата: "Следующий раздел истории ЕС сегодня пишет народ Украины"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

урсула,ляєн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом ЕС призвала лидеров к исторической ответственности в связи с ожидаемым решением о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление.

Об этом она сказала, выступая в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"История на марше. И я говорю не только о захватнической войне Путина. Я говорю о ветре перемен, который снова веет над нашим континентом. Своими заявками Украина, Молдова и Грузия говорят нам, что хотят перемен. Они хотят больше демократии, больше свобод и более сильных реформ. Они говорят нам, что хотят Европы. Мы несем ответственность перед ними, но мы также несем ответственность перед собой, чтобы сделать правильный выбор", - заявила фон дер Ляйен.

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По ее словам, то, насколько далеко зайдут Украина, Молдова и Грузия и как быстро они продвинутся, будет зависеть, прежде всего, от их действий и прогресса.

"Но как мы будем реагировать на их страсть и их прогресс – это наш выбор, и только наш. Этот парламент уже сказал громко и четко. Теперь Европейский Совет должен принять решение и выполнить историческую ответственность", - заявила президент Еврокомиссии.

"Следующий раздел (истории ЕС – ред.) сегодня пишет храбрый народ Украины, и все мы, которые должны сопровождать его на европейском пути. Опять же это момент для Европы. И мы должны его поймать" - подчеркнула она.
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Топ комментарии
+5
Рано Грузії ще в Європу, Хай спочатку скинуть свою проросійську владу і стусанами під зад виженуть із країни свого Воньішвілі.
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22.06.2022 22:18
+5
Дивіться, яка Урсула в вишиванці !
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22.06.2022 22:39
+4
Президентка Хтось вже меж не бачить з тими фемінітивами. Президент як President. В англійському є Teacher, а вчителька це не правильно. Вона - вчитель української мови! Де мій підручник, втовкти б ним по макітрі неграмотній!
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22.06.2022 22:27
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Рано Грузії ще в Європу, Хай спочатку скинуть свою проросійську владу і стусанами під зад виженуть із країни свого Воньішвілі.
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22.06.2022 22:18 Ответить
Це точно.Ми вже показали своє відношення до кацапстану.Тепер черга за ними
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22.06.2022 22:23 Ответить
В Україні така сама прорашистська влада - не тіш себе тупими ілюзіями, поливаючи помиями грузинів. Згадай останні три роки: злив операції по вагнерівцям, смерть Журавля, знищення ракетної програми, Мотор січ, оборонне замовлення 2020-2022, якого не було, розмінування Чонгару, поїздка в оман до патрушева, шашлики замість окопів і тд. Ці зелені виродки хотіли здати Україну, однак українці вкотре вистояли.
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22.06.2022 23:10 Ответить
Кацапи настільки деградували, що навіть не здатні зрозуміти: якби не їх дебільне керівництво, то Україна дуже довго чекала б статусу кандидата в члени ЄС, а Швеція та Фінляндія, ніколи б не подали заявки на вступ до НАТО.
До 24 лютого 2022 року, блок НАТО, мирно собі дрімав, щорічно скорочуючи витрати на утримання армій та придбання і розробку нових озброєнь.
Але примарні і дурні забаганки одного психа, забезпечили повне перезавантаження НАТО!
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22.06.2022 22:20 Ответить
Президентка Хтось вже меж не бачить з тими фемінітивами. Президент як President. В англійському є Teacher, а вчителька це не правильно. Вона - вчитель української мови! Де мій підручник, втовкти б ним по макітрі неграмотній!
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22.06.2022 22:27 Ответить
Кандидат в ЄС,це ще не країна ЄС.Коли по справжньому візьмуть невідомо.
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22.06.2022 22:30 Ответить
коли продажних суддів пересадимо або витравимо
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22.06.2022 23:05 Ответить
Олександра@oleksandramazur

·21 июн.

Міжнародний мітинг на підтримку полонених захисників Маріуполя «Azovstal. Free Mariupol defenders»
25 червня по всій Європі заплановано проведення міжнародних мирних мітингів на підтримку захисників «Азовсталі», які наразі заходяться у полоні на окупованій території.

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22.06.2022 22:36 Ответить
слава "АЗОВУ"!
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22.06.2022 23:04 Ответить
Дивіться, яка Урсула в вишиванці !
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22.06.2022 22:39 Ответить
Зато пєрша ляді України в косоворотці і з балалайкою.
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22.06.2022 23:11 Ответить
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн перед самітом закликала лідерів ЄС надати Києву статус кандидата: "Наступний розділ історії ЄС сьогодні пише народ України" і пише власною кров"ю
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22.06.2022 23:03 Ответить
Молодець! Діло говорить! Чекаємо на рішення .
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22.06.2022 23:07 Ответить
"я люблю цю жінку"(Альф)..)
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22.06.2022 23:11 Ответить
В вышиванке! Так приемно!
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22.06.2022 23:40 Ответить
 
 