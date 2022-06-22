Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен перед саммитом призвала лидеров ЕС предоставить Киеву статус кандидата: "Следующий раздел истории ЕС сегодня пишет народ Украины"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом ЕС призвала лидеров к исторической ответственности в связи с ожидаемым решением о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление.

Об этом она сказала, выступая в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"История на марше. И я говорю не только о захватнической войне Путина. Я говорю о ветре перемен, который снова веет над нашим континентом. Своими заявками Украина, Молдова и Грузия говорят нам, что хотят перемен. Они хотят больше демократии, больше свобод и более сильных реформ. Они говорят нам, что хотят Европы. Мы несем ответственность перед ними, но мы также несем ответственность перед собой, чтобы сделать правильный выбор", - заявила фон дер Ляйен.

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По ее словам, то, насколько далеко зайдут Украина, Молдова и Грузия и как быстро они продвинутся, будет зависеть, прежде всего, от их действий и прогресса.

"Но как мы будем реагировать на их страсть и их прогресс – это наш выбор, и только наш. Этот парламент уже сказал громко и четко. Теперь Европейский Совет должен принять решение и выполнить историческую ответственность", - заявила президент Еврокомиссии.

"Следующий раздел (истории ЕС – ред.) сегодня пишет храбрый народ Украины, и все мы, которые должны сопровождать его на европейском пути. Опять же это момент для Европы. И мы должны его поймать" - подчеркнула она.