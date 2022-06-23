На Сумщине в результате обстрела со стороны РФ погиб человек, двое полицейских получили ранения подорвавшись на мине, – ОВА

22 июня в Сумской области в результате российских обстрелов погиб один человек. Двое полицейских взорвались на мине и получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня россияне обстреливали область из разных видов оружия, всего более 80 прилетов из артиллерии", - сообщил чиновник.

Около 9:00 россияне со своей стороны открыли огонь из автоматов в сторону территории Юнаковской громады.

В то же время, с 9 до 10 утра, продолжался обстрел Белопольской громады. Враги обстреляли села Старые Вирки и Атинское. Снова повредили помещение Атинского психоневрологического интерната, местную ферму, водонапорную башню. Разбита сельскохозяйственная техника, ранена пара животных. К счастью, никто не пострадал", – отметил Живицкий.

В полдень из минометов была обстреляна Глуховская громада.

"В 14:30 на Великописаревскую громаду с беспилотника россияне сбросили взрывное устройство. Сразу за этим открыли минометный огонь. Погиб человек", - подчеркнул глава ОВА.

Около 15:00 враг открыл огонь из минометов и автоматического оружия. Стреляли по Хотинской громаде. Около 16:30 на этой же территории начался обстрел из реактивной артиллерии.

После 17:00 россияне открыли огонь из реактивной артиллерии по территории Шалыгинской громады. 30 прилетов. "Жертв и разрушений нет", – уточнил Живицкий.

Около 18:00 вражеский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию Глуховской громады. Без пострадавших.

"Практически в 21:00 на территории Ахтырского района на вражеской мине подорвался автомобиль полицейских, патрулирующих территорию. Двое раненых", - сообщил глава ОВА.