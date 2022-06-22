Документы об образовании добавят в "Дію" для облегчения поступления в вузы абитуриентам с оккупированных территорий, - Верещук
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В Украине хотят максимально упростить поступление для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.
Она сообщила, что сегодня провели совещание с руководством Минобразования, народными депутатами, представителями государственных органов и общественного сектора.
Договорились максимально упростить поступление для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны.
Также в планах членов правительства интегрировать документы об образовании в "Дія", чтобы люди с временно оккупированных территорий могли пользоваться цифровыми копиями.
Еще хотят обеспечить выплаты учителям, которые отказались сотрудничать с оккупантами и продолжают преподавать в украинских учебных заведениях.
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Інформація про наявний людський ресурс має бути загальнодоступна державі, корпораціям і т.п. щоб могти планувати.
Як ти створиш робочі місця якщо в тебе немає інформації ПРО ТАКИЙ РЕСУРС як ЛЮДИ, які проживають в даному районі? В нас країна така відстала через те що нічого розпланувати не можна. В нас кияни ниють про черги в поліклініку через те що НІХТО уявлення немає скільки там людей на районі живе.
До речі в багатьох людей гроші з привату вкрали? Мабуть через те що у ньому у людей гроші крадуть - туди так багато людей свої гроші несуть.
Зрозумійте мати всі документи у віртуальності це правильно та дозволяє продовжувати державі існувати навіть після фізичної втрати території, вже не кажучи за те що можна бути громадянином України будь де та отримувати всі послуги.
Таких як вона кого підозрює населення в державній зраді треба закрити в санаторії ізольованого типу до кінця війни як прийнято в цивілізованих країнах.
Що до теми, то я радий, що нарешті появляться атестати в Дії у всіх громадян. Це як мінімум зробить видані росією атестати взагалі нічого не вартими для населення наприклад із Херсона чи Мелітополя. А ще це допомагає віртуалізувати державу та зробити її незалежною від можливості фізичної втрати землі. Вже не кажучи за те що підробити такий атестат чи диплом буде не можливо, залишиться тільки можливість купити його в продажних інститутах ціль яких торгівля дипломами,