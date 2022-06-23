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Наступление РФ замедлится из-за нехватки ресурсов, украинцы способны начать контрнаступление, его нужно поддержать, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон,зеленський

Военная разведка Великобритании считает, что в ближайшие несколько месяцев наступление России в Украине замедлится, поскольку ее армия истощает свои ресурсы.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в интервью группе европейских газет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Джонсон сказал, что силы президента Владимира Путина продвигаются на Донбасса, сея разрушения, но ценой больших потерь солдат и оружия.

"Однако наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы", — сказал Джонсон.

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"Тогда мы должны помочь украинцам переломить динамику. Я буду аргументировать это на саммите "Большой семерки" (в выходные в Германии). Поскольку украинцы в состоянии начать контрнаступление, его нужно поддержать. Техникой, которую они требуют от нас", - добавил он.

На вопрос, как будет выглядеть победа Украины или поражение Путина, Джонсон ответил: "Чтобы мы хотя бы восстановили статус-кво, который был до 24 февраля, и что российск

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
Пане Джонсон, готуйтеся до чергового візиту в Украіну.
Бо нашу владу треба тримати на дуже короткий мотузці.
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22.06.2022 23:07
+27
Лучший друг, который когда либо был у Украины) спасибо Боре
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22.06.2022 23:10
+20
подяка Борису за цілковиту підтримку
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22.06.2022 23:11
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Пане Джонсон, готуйтеся до чергового візиту в Украіну.
Бо нашу владу треба тримати на дуже короткий мотузці.
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22.06.2022 23:07 Ответить
Дєрмак не одобрить
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22.06.2022 23:11 Ответить
Хто його питатиме.
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22.06.2022 23:16 Ответить
Я б ще уточнив, що один найвеличніший блазень лідер ********** повертається до дійсності лише після процедури, відомої як копен-дупен. Припускаю, що у містера Джонсона це виходить найкраще.
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23.06.2022 00:02 Ответить
Ще не повністю. Йому досі мариться виконання заданія із центра по збереженню рашизму на території України із статус кво на 24 лютого
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23.06.2022 02:59 Ответить
👍🤝😒😠
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23.06.2022 11:45 Ответить
Яка вона наша, точніше насаджена рашистська
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23.06.2022 14:13 Ответить
Хорошо хоть замедлится.
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22.06.2022 23:07 Ответить
Дякую, але Єрмаку не кажіть (або скажіть йому, що Україна планує напасти на Угорщину, хай Юстас передасть Алексу).
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22.06.2022 23:10 Ответить
Лучший друг, который когда либо был у Украины) спасибо Боре
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22.06.2022 23:10 Ответить
Наші українські люди відповідали на запитання: "Які з трьох лідерів, дружніх Україні країн, допомагають Україні найбільше?"
На перше місце люди поставили Дуду -99%, на друге місце поставили Джонсона-98%, на третє місце поставили Байдена 97%.
Загалом практично всі три лідери допомагають нашій країні однаково, на думку людей.
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23.06.2022 06:12 Ответить
"вони"...😬
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23.06.2022 15:33 Ответить
подяка Борису за цілковиту підтримку
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22.06.2022 23:11 Ответить
Знову розмови про 24 лютого...
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22.06.2022 23:13 Ответить
Нє, не хороший у нас президент

Борис звичайно
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22.06.2022 23:14 Ответить
Дай Боже , щоб ці слова стали правдою
Та їхні розвідки дійсно працюють , аналізують та роблять правильні прогнози
А що сказати про нашу розвідку ...
Та про те як повідомлення західних розвідок чує влада України
Там говорили - нападуть ... А тут заспокоювали - усе нормально
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22.06.2022 23:15 Ответить
За кілька днів цю новину прочитає Буданов і перепостить від себе.
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22.06.2022 23:21 Ответить
Друга армія в світі вже обламала зуби об Україну. Далі буде.
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22.06.2022 23:23 Ответить
приємно чути виважений оптимізм і справжній реалізм, без загравання з будь ким...
дякуємо...
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22.06.2022 23:25 Ответить
дякуєм, пане Джонсонюк,за підтримку)
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22.06.2022 23:25 Ответить
Атакуйте областные центры Белгородской и Воронежской областей или уничтожьте крымский мост. Не бойтесь Запада и западную демократию. Эта падаль в кремле пользуется слабостью Запада.
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22.06.2022 23:26 Ответить
Побійтесь Бога! У Воронєжі насілєніє всєм лічним саставам задовбалось міняти памперси...
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23.06.2022 00:05 Ответить
БОрис +++
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22.06.2022 23:31 Ответить
Джонсон - крассавчик, але є н'юанси?
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22.06.2022 23:36 Ответить
Добре для України в такий час., що є такий Б. Джонсон . Мінус для нас той, що він демократ і добряк. Що зовні, що у справах. Його, мабуть, ніхто не боїться. А нам би було краще, щоб був такий хтось типу Черчилля, Тетчер чи Рейгана. Щоб міг, прямо і фігурально, взяти за горло - що пу, що нашого зе. Бо обоє заслужили.
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22.06.2022 23:38 Ответить
Раз та особа якій при зустрічі Борис Джонсон не подав руку присутня при розмові Залужного з партнерами то можна чекати несподіванок.
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22.06.2022 23:44 Ответить
Мы будем душить их медленно. Сначала лишим их танков, флота и авиации, потом оставим без средств к существованию, а потом за миску похлебки заставим их воевать между собой. Эта скотобаза должна саму себя уничтожить
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22.06.2022 23:49 Ответить
Все б добре, та є нюанс. Коли ванькі-манькі почнуть ковбасити одне одного, процес затягнеться надовго, бо територія смєхдєржави велика, а густота її заселеності орками - порівняно мала.
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23.06.2022 00:10 Ответить
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23.06.2022 00:19 Ответить
Вже і Джонсон заговорив про 24 лютого? Хай у касапів буде зручний плацдарм для чергового нападу на Україну з Криму?
Яка наступна буде теза - "дагаваріцца пасєрєдінє", чи як?
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23.06.2022 01:09 Ответить
Джонсон лише оголошує хатєлки боневтіка. Чого б це він мав виставляти свої умови в чужій війні?
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23.06.2022 02:55 Ответить
Джонсон харизматична особистість, каже все вірно, але важкої збої зібрав по світу аж 20 САУ 60-х років, відремонтував, щоб передати нам, бо США вже це готували, а тут засада, Норвегія такі ж саме САУ подарувала 22 штуки Україні. У нього слова розходяться з діями. Естонія з свого маленького військового бюджету передала 40% відсотків Україні, хоча вона на черзі на окупацію, але вона на першому місті по рівню допомоги відносно військового бюджету. А от Литва пасе задніх. А Великобританія острів з потужним флотом, до якого ще потрібно доплисти і висадитись, на що навіть нацисти не ризикнули. А от поляки, чехи сотні танків передали.
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23.06.2022 03:35 Ответить
Литва пасе заднiх? якого дiдька ви так вирішили?
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23.06.2022 06:16 Ответить
Британия в тройке лидеров по помощи Украине! Что ты мелешь?
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23.06.2022 08:24 Ответить
кацап епанный иди *****!
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24.06.2022 00:05 Ответить
Борис ДжонсонЮК - мужик с яйцами. Пройдет время и в Украине его именем будут названы улицы и проспекты.
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23.06.2022 08:22 Ответить
Дякуємо Джонсон. Ви дуже сильна людина.
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23.06.2022 10:53 Ответить
"в ближайшие несколько месяцев"

Мда
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23.06.2022 13:21 Ответить
 
 