Наступление РФ замедлится из-за нехватки ресурсов, украинцы способны начать контрнаступление, его нужно поддержать, - Джонсон
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Военная разведка Великобритании считает, что в ближайшие несколько месяцев наступление России в Украине замедлится, поскольку ее армия истощает свои ресурсы.
Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в интервью группе европейских газет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Джонсон сказал, что силы президента Владимира Путина продвигаются на Донбасса, сея разрушения, но ценой больших потерь солдат и оружия.
"Однако наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы", — сказал Джонсон.
"Тогда мы должны помочь украинцам переломить динамику. Я буду аргументировать это на саммите "Большой семерки" (в выходные в Германии). Поскольку украинцы в состоянии начать контрнаступление, его нужно поддержать. Техникой, которую они требуют от нас", - добавил он.
На вопрос, как будет выглядеть победа Украины или поражение Путина, Джонсон ответил: "Чтобы мы хотя бы восстановили статус-кво, который был до 24 февраля, и что российск
Пожалуйста, подождите...
Бо нашу владу треба тримати на дуже короткий мотузці.
блазеньлідер ********** повертається до дійсності лише після процедури, відомої як копен-дупен. Припускаю, що у містера Джонсона це виходить найкраще.
На перше місце люди поставили Дуду -99%, на друге місце поставили Джонсона-98%, на третє місце поставили Байдена 97%.
Загалом практично всі три лідери допомагають нашій країні однаково, на думку людей.
Борис звичайно
Та їхні розвідки дійсно працюють , аналізують та роблять правильні прогнози
А що сказати про нашу розвідку ...
Та про те як повідомлення західних розвідок чує влада України
Там говорили - нападуть ... А тут заспокоювали - усе нормально
дякуємо...
Яка наступна буде теза - "дагаваріцца пасєрєдінє", чи як?
Мда