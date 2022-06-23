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Украина сама будет определять, до каких рубежей освобождать собственную территорию, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шерман,венді

Украина имеет право самостоятельно решать, как обороняться от наступления РФ и до каких рубежей освобождать территорию от российского агрессора, а США вместе с союзниками будут помогать ей в этом, равно как и в достижении преуспевающего будущего.

С соответствующим заявлением выступила в среду на международном форуме, организованном "Атлантическим советом" первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь важно не наше суждение, это взгляд Украины на то, чего она хочет для себя и для собственного будущего", - ответила Шерман на просьбу прокомментировать заявление Президента Украины Владимира Зеленского о намерениях ВСУ освободить не только территории, захваченные Россией за последние месяцы, а и земли, оккупированные с 2014 года, включая Крым и ОРДЛО.

Первая заместитель госсекретаря США также напомнила, что Путин сам начал сравнивать себя с Петром Первым XXI века, и только он виноват в решении неспровоцированной войны против Украины.

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"Итак, чего хочет Украина для собственного будущего – это иметь возможность решать, каким оно будет, и к этому стремится для себя каждая страна. И мы, и Европейский Союз, более 40 стран во всем мире поддержали санкции и другие действия, призвав к прекращению непровоцированной". , несправедливой и действительно ужасной войны Путина", - подчеркнула Шерман.

Она отметила, что цель США, а также союзников и партнеров – увидеть демократическую, независимую, суверенную и преуспевающую Украину, которая будет иметь достаточно средств для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии. В этом контексте она подтвердила, что Соединенные Штаты продолжают быть привержены принципу "ничего об Украине без Украины".
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Топ комментарии
+19
та головне, щоб наші союзники нас підтримали не тільки морально, коли повертатимемо кордони станом на 24/08.1991року...
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23.06.2022 00:54
+15
Полковника Вадима Зимина, который носил за Путиным ядерный чемоданчик, нашли с простреленной башкой в его подмосковной квартире.‼️

Носильщику его портативного туалета, приготовиться.😡
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23.06.2022 01:30
+13
Україна палає в огні, -
Але відсіч дає кацапні!

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23.06.2022 01:26
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та головне, щоб наші союзники нас підтримали не тільки морально, коли повертатимемо кордони станом на 24/08.1991року...
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23.06.2022 00:54 Ответить
Вот это действительно вопрос. Мы зависимы во всем от союзников. От вооружения до инсулина для диабетиков...
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23.06.2022 01:09 Ответить
А где там был вопрос у Ан Мур?ПаРаша во всем зависима от запада и китая,от гвоздей до лекарств и что?а запад зависим от того же китая-те же гвозди,канцелярия ....что-нибудь слышали о глобализации мировой экономики?и у нас война вроде как
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23.06.2022 08:59 Ответить
Вам бы к врачу сходить...
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23.06.2022 14:33 Ответить
Що це за питання - все визволяти. До Кубані включно.
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23.06.2022 01:01 Ответить
Всі окуповані/анексовані ордою території України потрібно звільняти з 1918р. із Стародубщиною, Східною Слобожанщиною, Донецьким кряжем та Кубанню.
https://ibb.co/xHLfn1b
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23.06.2022 21:19 Ответить
Від Сяну по Кавказ
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23.06.2022 01:10 Ответить
З Сяном не потрібно ссоритись. А Кавказ - і нахер непотрбен (ще гірше данбасу).
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23.06.2022 09:38 Ответить
ПО Кавказ.
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23.06.2022 09:48 Ответить
Нужно будет проводить референдум освобождать ли Кубань и Псков
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23.06.2022 01:11 Ответить
До Пекина, а там посмотрим
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23.06.2022 01:17 Ответить
Україна палає в огні, -
Але відсіч дає кацапні!

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23.06.2022 01:26 Ответить
Полковника Вадима Зимина, который носил за Путиным ядерный чемоданчик, нашли с простреленной башкой в его подмосковной квартире.‼️

Носильщику его портативного туалета, приготовиться.😡
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23.06.2022 01:30 Ответить
Он слишком много знал !
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23.06.2022 14:35 Ответить
Если Украина победит, то это потому, что мы помогли. Ну, а если нет, то это потому, что это она сама так решила.

Шел ты с приятелем по лесу, и вдруг на тебя нападает медведь и начинает ломать. А твой приятель, у которого мощное ружье, отбежал на безопасное расстояние, бросает тебе то камень, то палку и говорит: ты там держись, и, главное, помни: ты сам определяешь, до какой степени тебя медведь заломает. Это только твое решение, но я - мысленно - с тобой.

Приятель, конечно, не обязан убивать медведя - не на него же зверь напал, в конце концов. Так что все вроде и правильно, но почему-то всем понятно, что у тебя за товарищ . И тебе понятно, и самом приятелю, и медведю тоже.
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23.06.2022 01:35 Ответить
Вот лучше и не скажешь.
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23.06.2022 03:08 Ответить
А какого хера ваш приятель с оружием а вы нет? Вы не знали что идёте в лес на медведя? Почему ваш приятель подумал про оружие а вы нет? Намё кпоняли?
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23.06.2022 05:41 Ответить
Єто другоє
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23.06.2022 08:29 Ответить
Приятель любитель диких животных, мама Римма водила его в цирк там медведи не страшные и если в глаза он посмотрит то медведь 🐻 испугается и сядет на задние лапки и будет на балалайке играть...
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23.06.2022 08:59 Ответить
якщо чесно до кінця говорити, то навіть, якби ці зелені макаки не розвалювали і не нищили, що було набуто до них, то все одно нам ми не було достатньо тих ресурсів (особливо воєнних), які ми наробили б. Бо дуже просто, який бюджет на армію у кацапів і скільки років вони готувалися і бюджет у нас. Тобто нам все одно була потрібна допомога партнерів/союзників, одна вони не сильно то і раніше допомагали (за Порошенка) і зараз не так, як потрібно. Хоча прекрасно знають, як потрібно допомагати і чим.
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23.06.2022 12:21 Ответить
1991
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23.06.2022 03:19 Ответить
Держдепартамент США не зрозумів - дай українцю щось собі визволяти, то буде війна з Китаєм
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23.06.2022 04:00 Ответить
А зачем что-то вызначать?
У нас есть государственная граница, признанная всем цивилизованным миром
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23.06.2022 04:37 Ответить
Москаль порушив державний кордон і денонсував договори про визнання кордонів. Тому Україна має право повернути всі окуповані рашистами території
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23.06.2022 21:24 Ответить
Нам чужого не надо, но и своё не отдадим.
Границы 1991 года - вот наша цель.
И Россия без ядерного оружия.
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23.06.2022 04:56 Ответить
Хорошо бы, а кто будет россию разоружать от ядерного оружия? Байден или Джонсон?
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23.06.2022 05:43 Ответить
Сама отдаст, разоружать не нужно.
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23.06.2022 06:22 Ответить
від Сяну і до Кавказу
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23.06.2022 06:00 Ответить
Карта минимальных "хотелок" Куйла от июня 2021 г. Ему всё отмеченное жёлтым поднесли на блюдечке с голубой каёмочкой (разминирование, отводы), но оно попёрло ещё дальше.
И если правый берег Днепра освободят, то левый противоречит уже сданным "хотелкам"...
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23.06.2022 06:06 Ответить
От 2021 г. карта не прицепилась. Попробую от 2015 г.- практически одно и то же.
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23.06.2022 07:47 Ответить
сама-то сама, но западных аналитиков и разведку нужно прислушиваться, потому что наши не предали должного значения предупреждениям о нападении
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23.06.2022 09:27 Ответить
Ця цитата з Держдепу свідчить що в них нема жодного плану як стримувати росію.

Вони досі роблять вигляд що ця війна є якимсь регіональним чи локальним конфліктом.

Переоцінюють себе.

Америці зараз може нічого й не загрожує, а от на періферії, там де американські інтереси черпають матеріальні ресурси, цих ресурсів може зненацька забракнути.

Ну от, практично неможливо зараз купити в США автомобіль-гібрид, черга на 6 місяців, ціни на 30% зросли. Мовляв, якихось мікросхем бракує.

Акції падають, вже 6 місяців у вільному падінні.

А нам кажуть "нема ніякої кризи, все тимчасово".

Короче, "розруха в головах" - вона не тільки у москалів.
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23.06.2022 10:47 Ответить
абсолютно, це говорить про те, що вони до цих пір не визначилися: до красивих чи до розумних (як в тому анекдоті). Тобто допомога американських демократів в особі їхнього дуже одіозного Президента буде дозованою і ми будемо визначатися, однак вони будуть підказувати рівнем своєї допомоги. Ми вже це зрозуміли, часто повторювати нам не потрібно.

І це, на превеликий жаль, ось така ситуація в американському політикумі. нічого особистого, як-то кажуть... Республіканці (не тільки частина, які трампісти, а всі республіканці) пруть на цих демократів (зараз вони скоріше соціалісти) щодо інтенсивнішої допомоги, однак ті тягнуть.
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23.06.2022 11:05 Ответить
 
 