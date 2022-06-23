Украина сама будет определять, до каких рубежей освобождать собственную территорию, - Госдепартамент США
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Украина имеет право самостоятельно решать, как обороняться от наступления РФ и до каких рубежей освобождать территорию от российского агрессора, а США вместе с союзниками будут помогать ей в этом, равно как и в достижении преуспевающего будущего.
С соответствующим заявлением выступила в среду на международном форуме, организованном "Атлантическим советом" первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Здесь важно не наше суждение, это взгляд Украины на то, чего она хочет для себя и для собственного будущего", - ответила Шерман на просьбу прокомментировать заявление Президента Украины Владимира Зеленского о намерениях ВСУ освободить не только территории, захваченные Россией за последние месяцы, а и земли, оккупированные с 2014 года, включая Крым и ОРДЛО.
Первая заместитель госсекретаря США также напомнила, что Путин сам начал сравнивать себя с Петром Первым XXI века, и только он виноват в решении неспровоцированной войны против Украины.
"Итак, чего хочет Украина для собственного будущего – это иметь возможность решать, каким оно будет, и к этому стремится для себя каждая страна. И мы, и Европейский Союз, более 40 стран во всем мире поддержали санкции и другие действия, призвав к прекращению непровоцированной". , несправедливой и действительно ужасной войны Путина", - подчеркнула Шерман.
Она отметила, что цель США, а также союзников и партнеров – увидеть демократическую, независимую, суверенную и преуспевающую Украину, которая будет иметь достаточно средств для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии. В этом контексте она подтвердила, что Соединенные Штаты продолжают быть привержены принципу "ничего об Украине без Украины".
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Але відсіч дає кацапні!
Носильщику его портативного туалета, приготовиться.😡
Шел ты с приятелем по лесу, и вдруг на тебя нападает медведь и начинает ломать. А твой приятель, у которого мощное ружье, отбежал на безопасное расстояние, бросает тебе то камень, то палку и говорит: ты там держись, и, главное, помни: ты сам определяешь, до какой степени тебя медведь заломает. Это только твое решение, но я - мысленно - с тобой.
Приятель, конечно, не обязан убивать медведя - не на него же зверь напал, в конце концов. Так что все вроде и правильно, но почему-то всем понятно, что у тебя за товарищ . И тебе понятно, и самом приятелю, и медведю тоже.
У нас есть государственная граница, признанная всем цивилизованным миром
Границы 1991 года - вот наша цель.
И Россия без ядерного оружия.
И если правый берег Днепра освободят, то левый противоречит уже сданным "хотелкам"...
Вони досі роблять вигляд що ця війна є якимсь регіональним чи локальним конфліктом.
Переоцінюють себе.
Америці зараз може нічого й не загрожує, а от на періферії, там де американські інтереси черпають матеріальні ресурси, цих ресурсів може зненацька забракнути.
Ну от, практично неможливо зараз купити в США автомобіль-гібрид, черга на 6 місяців, ціни на 30% зросли. Мовляв, якихось мікросхем бракує.
Акції падають, вже 6 місяців у вільному падінні.
А нам кажуть "нема ніякої кризи, все тимчасово".
Короче, "розруха в головах" - вона не тільки у москалів.
І це, на превеликий жаль, ось така ситуація в американському політикумі. нічого особистого, як-то кажуть... Республіканці (не тільки частина, які трампісти, а всі республіканці) пруть на цих демократів (зараз вони скоріше соціалісти) щодо інтенсивнішої допомоги, однак ті тягнуть.