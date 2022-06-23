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На южном направлении ВСУ уничтожили 20 оккупантов, вражескую технику и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

На южных рубежах украинские защитники уничтожили 20 захватчиков, склады вражеских боеприпасов и технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Вертолетом нанесен удар по нашим позициям, но под нашим ответным огнем Ка-52 быстро ретировался.

В течение суток враг также совершил три ракетных удара по южным регионам.

Массированный ракетный удар из 7 ракет типа "Оникс" враг нанес по Николаеву.

Поражена производственная и социальная инфраструктура города. В результате попаданий в нескольких районах возникли пожары. Горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом. Масштабный пожар на площади свыше 300 кв. м ликвидирован.

По уточненным данным, погиб один и ранены два гражданских лица", - говорится в сообщении.

Кроме того, дважды враг атаковал Одесскую область. Обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.

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В общей сложности, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач ВСУ уничтожили 20 захватчиков.

Также украинские защитники вывели из строя вражескую технику, в частности:

  • самоходную гаубицу "Мста-С",
  • 23-мм зенитную установку,
  • Тягач,
  • 4 единицы автомобильной техники,
  • 2 склада боеприпасов в Херсонской области.

Окончательные вражеские потери дознаются.

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"Корабельная группировка вражеского флота сейчас составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля. Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет. Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности в направлении побережья", - добавили в ОК "Південь".

Автор: Анастасія Потіха
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"Если меня вдруг каким-то образом замочит украинская армия, которая отступает везде, я официально разрешаю обоосать мою могилу. Потому что я буду конченым лошарой", - писал Олег Добров ("асвабадитель" - уроженец Новосибирской области) в соцсетях."
На даний час "денацифікрований" Тепер питання: "Де його поховали?" Є надія, що там уже стоїть черга з розстебнутими штаньми!
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23.06.2022 07:58 Ответить
Окупантам - Смерть
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23.06.2022 08:31 Ответить
 
 