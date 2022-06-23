На южном направлении ВСУ уничтожили 20 оккупантов, вражескую технику и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

На южных рубежах украинские защитники уничтожили 20 захватчиков, склады вражеских боеприпасов и технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Вертолетом нанесен удар по нашим позициям, но под нашим ответным огнем Ка-52 быстро ретировался.

В течение суток враг также совершил три ракетных удара по южным регионам.

Массированный ракетный удар из 7 ракет типа "Оникс" враг нанес по Николаеву.

Поражена производственная и социальная инфраструктура города. В результате попаданий в нескольких районах возникли пожары. Горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом. Масштабный пожар на площади свыше 300 кв. м ликвидирован.

По уточненным данным, погиб один и ранены два гражданских лица", - говорится в сообщении.

Кроме того, дважды враг атаковал Одесскую область. Обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.

Также читайте: Украинские военные поразили еще один ЗРК "Панцирь" врага на Змеином, - ОК "Південь"

В общей сложности, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач ВСУ уничтожили 20 захватчиков.

Также украинские защитники вывели из строя вражескую технику, в частности:

самоходную гаубицу "Мста-С",

23-мм зенитную установку,

Тягач,

4 единицы автомобильной техники,

2 склада боеприпасов в Херсонской области.





Окончательные вражеские потери дознаются.

Читайте: Наступление РФ замедлится из-за нехватки ресурсов, украинцы способны начать контрнаступление, его нужно поддержать, - Джонсон

"Корабельная группировка вражеского флота сейчас составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля. Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет. Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности в направлении побережья", - добавили в ОК "Південь".