На южном направлении ВСУ уничтожили 20 оккупантов, вражескую технику и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"
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На южных рубежах украинские защитники уничтожили 20 захватчиков, склады вражеских боеприпасов и технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"Вертолетом нанесен удар по нашим позициям, но под нашим ответным огнем Ка-52 быстро ретировался.
В течение суток враг также совершил три ракетных удара по южным регионам.
Массированный ракетный удар из 7 ракет типа "Оникс" враг нанес по Николаеву.
Поражена производственная и социальная инфраструктура города. В результате попаданий в нескольких районах возникли пожары. Горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом. Масштабный пожар на площади свыше 300 кв. м ликвидирован.
По уточненным данным, погиб один и ранены два гражданских лица", - говорится в сообщении.
Кроме того, дважды враг атаковал Одесскую область. Обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.
В общей сложности, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач ВСУ уничтожили 20 захватчиков.
Также украинские защитники вывели из строя вражескую технику, в частности:
- самоходную гаубицу "Мста-С",
- 23-мм зенитную установку,
- Тягач,
- 4 единицы автомобильной техники,
- 2 склада боеприпасов в Херсонской области.
Окончательные вражеские потери дознаются.
"Корабельная группировка вражеского флота сейчас составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля. Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет. Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности в направлении побережья", - добавили в ОК "Південь".
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