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Новости За рубежом
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Финляндия (767) членство в НАТО (1213) Швеция (885) Столтенберг (1408)

Столтенберг хочет, чтобы Швеция и Финляндия вступили в альянс как можно быстрее, но не может этого гарантировать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,швеція,фінляндія

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нацелен на то, чтобы Финляндия и Швеция вступили в военный союз "в ближайшее время", но предупредил, что он "не может гарантировать" скорый срок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Генсек НАТО отметил, что хотя переговоры с Турцией, блокирующей вступление двух стран, все еще продолжаются, решение еще не найдено менее чем за неделю до начала саммита в Мадриде.

"Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы убедиться, что они смогут присоединиться в ближайшее время. Я не могу гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель", - сказал Столтенберг.

Решение о принятии новой страны в НАТО требует одобрения всех 30 союзников. Турция же выступила с возражениями против заявок Швеции и Финляндии, обвинив обе страны в поддержке курдских групп, которых она считает террористами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия заявила о готовности воевать с Россией

"Это не первый раз, когда мы видим, что один или несколько союзников не согласны с другими", - сказал Столтенберг, выразив оптимизм относительно того, что противодействие Анкары не помешает Хельсинки и Стокгольму в конце концов присоединиться.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
нато без США ніщо.
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23.06.2022 07:42
+3
Згадайте історію. НАТО створювався в першу чергу для захисту Туреччини від СРСР. От Вам і відповідь.
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23.06.2022 08:09
+1
Это к тому что дело не только в том что на Западе не любят/боятся украинцев. Политика сложная штука. И надо двигать свое, несмотря на все преграды, а не списывать всё на чужую нелюбовь/страх. Заметьте это Швеция, которая одна из самых развитых стран мира, а не Украина.
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23.06.2022 07:41
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Імпотенти. А Столтенберг - прямо символ страхумі безсилля. Просто рекламне лице клініки ім.Ф.Ф. Преображенського
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23.06.2022 07:29 Ответить
так,столтенберг досить НІЯКИЙ...

але у даній ситуації це просто намагання Туреччини щось виторгувати побільше...
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23.06.2022 08:29 Ответить
Это к тому что дело не только в том что на Западе не любят/боятся украинцев. Политика сложная штука. И надо двигать свое, несмотря на все преграды, а не списывать всё на чужую нелюбовь/страх. Заметьте это Швеция, которая одна из самых развитых стран мира, а не Украина.
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23.06.2022 07:41 Ответить
нато без США ніщо.
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23.06.2022 07:42 Ответить
твое обличчя коли всрався
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23.06.2022 07:52 Ответить
дурики, зачем турок принимали?
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23.06.2022 07:56 Ответить
Згадайте історію. НАТО створювався в першу чергу для захисту Туреччини від СРСР. От Вам і відповідь.
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23.06.2022 08:09 Ответить
щито? это какая-то альтернативная история? ... НАТО, как организация создавалось как формализация уже фактически существовавшего со второй мировой войны военного союза США, Великобритании и Франции.
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23.06.2022 08:18 Ответить
молокососам... що звикли розкидатись військово-політичними "геніальностями" без елементарних знань..

вчіть новітню історію..

зокрема про "кубинську кризу"
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23.06.2022 08:31 Ответить
******** кризис ...

1949 - создание НАТО
1952 - принятие в НАТО Греции и Турции
1962 - Карибский кризис
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23.06.2022 09:00 Ответить
Це тобі приснилося?
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23.06.2022 08:23 Ответить
Девочка столтеберг хочет, но не может гарантировать то что хочет.
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23.06.2022 08:29 Ответить
Низзя...вдруг Финляндия опять нападет на дохлый ссср

Маршал Финляндии Маннергейм для Совка был хуже Гитлера....
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23.06.2022 08:45 Ответить
Цього сикливого, безвольного і бездарного Столтенберга треба негано міняти. НАТО має керувати військовий генерал з досвідом бойових дій та організаторської роботи. Це має бути американець або брит, бажано - негр.
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23.06.2022 09:19 Ответить
Столтенберг это пустое место.
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23.06.2022 11:52 Ответить
 
 