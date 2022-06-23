Враг переместил танковые подразделения на Славянское направление и БТГ – на Бахмутское, - Генштаб ВСУ

На Славянское и Бахмутское направления агрессор переместил танковые подразделения и в одну батальонную тактическую группу, а также готовится применить тяжелые огнеметные системы.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 23 июня в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто двадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях, в период 22 июня - 1 июля 2022 в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил Республики Беларусь. В ходе него планируется отработать вопрос призыва военнообязанных запаса.

В рамках мероприятий боевой подготовки также проводятся учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси с привлечением инструкторов вооруженных сил Российской Федерации. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности.

На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг удерживает три батальонные тактические группы из состава 1 танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Совершенствует оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области. Агрессор продолжает обстрелы подразделений Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

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На Славянском направлении группировка агрессора основные усилия сосредотачивает на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск. Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил два танковых подразделения. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над городом Северодонецк, ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районе города Лисичанск и блокировании основных логистических путей.

На Северодонецком направлении противник завладел населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведёт штурмовые действия с целью установления контроля за населенным пунктом Сиротино. Осуществляет подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

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На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка. Пытаются завладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск. Для усиления группировки на указанном направлении в район населенного пункта Новотошковское враг перебросил в одну батальонную тактическую группу из состава Центрального военного округа.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Осуществляет обстрелы с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их перебрасывания на другие направления.

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На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.

В Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области.

На Криворожском направлении агрессор осуществляет инженерное усовершенствование позиций.

Корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и разведке. Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" (суммарный залп – до 40 ракет).

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.