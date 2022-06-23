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Лидеры стран G7 обсудят план Маршалла по поводу Украины на саммите в Германии, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Шольц сообщил, что проект плана Маршалла для Украины станет одним из вопросов, обсуждаемых лидерами стран "Большой семерки" на их предстоящем саммите в Германии.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP News.

Шольц надеется на единый фронт долгосрочной поддержки Украины. Канцлер заявил парламенту Германии, что восстановление Украины будет задачей нескольких поколений европейцев.

По его словам, для финансирования восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов, и перспективный план может сработать только в том случае, если европейские страны, другие крупные доноры и международные организации будут работать вместе.

Канцлер Германии также убежден, что действительно решающее значение имеет структура такого плана восстановления: как будет координироваться на международном уровне, как будут определяться приоритеты в инвестировании и т.д.

Шольц также заявил, что вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен намерен созвать конференцию экспертов по восстановлению Украины под эгидой председательства Германии в G7.

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Топ комментарии
+8
"...відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців." Главное, чтобы к этим нескольким поколениям европейцев не примазались несколько поколений Бенефициаров.

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23.06.2022 08:23
+4
План «Маршала» без баби Бені та Зеленського з його посіпаками. Бо буде план «Бені».
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23.06.2022 08:23
+4
Позовите брата Ермака, Люсю и Подоляка они точно скажут G7 сколько нам надо, какими купюрами и в какой валюте.
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23.06.2022 08:25
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"...відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців." Главное, чтобы к этим нескольким поколениям европейцев не примазались несколько поколений Бенефициаров.

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23.06.2022 08:23 Ответить
План «Маршала» без баби Бені та Зеленського з його посіпаками. Бо буде план «Бені».
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23.06.2022 08:23 Ответить
Позовите брата Ермака, Люсю и Подоляка они точно скажут G7 сколько нам надо, какими купюрами и в какой валюте.
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23.06.2022 08:25 Ответить
За корупцію я спокійний. Красти не дадуть. Там буде все під контролем Американців та Німців. Бо їхні компанії і будуть працювати.
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23.06.2022 08:35 Ответить
хотілось би... бо поки що правосуддя щодо олігархів у нас досить вибіркове...

"щемлять" тих ,хто зараз НЕ ДОМОВИВСЯ з актуальною владою..


Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду першої інстанції про арешт майна п'ятого Президента України Петра Порошенко.

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23.06.2022 09:12 Ответить
План Маршалла треба починати з усунення укр держ службовців, бан до грошей на сто років.
Тільки іноземні розпорядникі та инвестори.
Укр помічників через поліграф, та громадський конкурс.
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23.06.2022 08:36 Ответить
Починати з усунення зелені від влади.
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23.06.2022 08:41 Ответить
не гундіти -- заібали -- за грошима буде дивитись гауляитер
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23.06.2022 08:39 Ответить
Ну якщо Шольц сказав то так і буде , от тільки в якому часі. Тому що від слів до діла в Шольца дуже багато "але"
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23.06.2022 08:42 Ответить
нужно к нам из китая производства переносить - все будут в плюсе
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23.06.2022 08:46 Ответить
Щпульц сказал, Шпульц - сделал. Минет своему новому блондинчику? Да простят меня ЛГБТ
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23.06.2022 08:50 Ответить
Злые языки кажуть шо Шольца може замінити Шредер...
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23.06.2022 08:54 Ответить
Спочатку треба прокурорами і суддями поставити американців і англійців !
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23.06.2022 08:55 Ответить
ЦЕ пропонував ще Яценюк..

На жаль,далі гучних слів у нього діло переважно не просувалось...
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23.06.2022 09:13 Ответить
відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців. Джерело: https://censor.net/ua/n3349656

Ага, дуже поспішатимуть. Україну вже відкинуто на десятки років. Ніхто розбиту промисловість відбудовувати не буде. Всі раді. Привіт, аграрний світовий додаток. Тому й не спішать зброю давати.
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23.06.2022 08:57 Ответить
путінський холуй sunuyiwipmailtempinfo ,ПНХ !
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23.06.2022 09:15 Ответить
подождтите вы с планом,победить вату сначало надо
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23.06.2022 09:15 Ответить
Тільки без слуг уродів!!найкращий варіант-гонтарєва!!!
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23.06.2022 10:39 Ответить
Вчора було 22 червня, початок нападу на СССР і раша не дуже щось про це сьогодні згадує. Доречі є цифри, що з 10 млн. радянських солдат, 6 млн. були призвані з України, це стосується чиї "деды воевали". Мені бабушка розповідала, що 1941 р. з України повально були мобілізовані майже всі, в тому числі і мій дідусь, а бабуля з дітьми евакуювалася за Урал, так ось там в в росії більшість чоловіків були на місті. Ось такі справи.
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23.06.2022 11:04 Ответить
 
 