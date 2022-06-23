Лидеры стран G7 обсудят план Маршалла по поводу Украины на саммите в Германии, - Шольц

Шольц сообщил, что проект плана Маршалла для Украины станет одним из вопросов, обсуждаемых лидерами стран "Большой семерки" на их предстоящем саммите в Германии.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP News.

Шольц надеется на единый фронт долгосрочной поддержки Украины. Канцлер заявил парламенту Германии, что восстановление Украины будет задачей нескольких поколений европейцев.

По его словам, для финансирования восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов, и перспективный план может сработать только в том случае, если европейские страны, другие крупные доноры и международные организации будут работать вместе.

Канцлер Германии также убежден, что действительно решающее значение имеет структура такого плана восстановления: как будет координироваться на международном уровне, как будут определяться приоритеты в инвестировании и т.д.

Шольц также заявил, что вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен намерен созвать конференцию экспертов по восстановлению Украины под эгидой председательства Германии в G7.

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