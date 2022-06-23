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Украинская авиация нанесла удары по позициям россиян в Донецкой области, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

22 июня ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов", - говорится в сообщении.

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А это, судя по всему, значит что новая арта уже повыносила ПВО орков.
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23.06.2022 09:06 Ответить
Не можна робить такы припущення. Може на низьких висотах працювали .
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23.06.2022 09:11 Ответить
У нас саме на "низьких висотах" били російські Су-25 та Су-34 Били "Іглами" коли вони з-за низької хмарності спускалися нижче їх нижнього краю
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23.06.2022 09:15 Ответить
******* хлопцы эту орду ватную,слава Повітряним Силам ЗСУ
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23.06.2022 09:21 Ответить
Слава Украіні!!! Смерть ворогам!
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23.06.2022 09:24 Ответить
 
 