Украинская авиация нанесла удары по позициям россиян в Донецкой области, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
22 июня ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
"На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов", - говорится в сообщении.
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