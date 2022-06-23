Украинская авиация нанесла удары по позициям россиян в Донецкой области, - Воздушные силы

22 июня ударные группы украинских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько авиаударов по позициям оккупантов в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"На восточном направлении нанесено огневое поражение ротно-тактической группе противника, также уничтожен один укрепрайон оккупантов", - говорится в сообщении.

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