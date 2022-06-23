В результате агрессии РФ в Украине 324 ребенка погибли и возросло количество раненых, - Офис Генпрокурора
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Более 917 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.
"По состоянию на утро 23 июня 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 324. Выросло количество раненых- 593. Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях ", – говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 308, Харьковской – 175, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2056 учебных заведений. Из них 212 разрушены полностью.
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